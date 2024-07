Designér Jiří Král, který společně se svým otcem Václavem stál od osmdesátých let minulého století za řadou zajímavých automobilových projektů v České republice, se s odstupem více než tří desetiletí od srpna vrátí do firmy MTX, kde na počátku devadesátých let necelé dva roky působil. Informaci potvrdil exkluzivně Deníku sám designér a také jednatel MTX Ivan Solfronk.

„Budu mít na starosti doladění určitých detailů na projektu obnovené výroby supersportovní Tatry MTX, na kterém jsem se v raném věku s otcem podílel,“ vysvětlil okolnosti změny svého zaměstnavatele. A po dokončení bych se měl věnovat dalším projektům, o kterých je ale zatím předčasné mluvit,“ sdělil.

Otec a syn Královi jsou s MTX spojeni již od přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Václav Král pracoval s dalšími specialisty této firmy například na terénní bugině, dále na závodních okruhových speciálech. Značka Tatra byla jednou z jeho srdečních záležitostí. Proto třeba kromě zmiňované Supertatry pracoval i na projektu limuzíny Tatra Prezident.

Projekty aut pro zábavu i přínos pro ekologii

Jeho syn se pod vedením otce Václava věnoval například vytvoření cenově dostupného sportovního vozu Dioss Rebel pro jednu klatovskou firmu. To byl vůz, který využíval mnoho komponentů z tehdejšího sériového modelu Škoda Felicia. Oproti němu však byl pouze dvoumístný a motor se u něho přestěhoval do zadní části.

Mezi jeho projekty, které se nakonec vinou nepříznivých okolností nedostaly do stádia sériové výroby patří třeba menší autobus Zliner nebo conTTruck. To je hodně futuristicky tvarovaný silniční přepravník lodních a železničních kontejnerů. Část energie potřebné pro jeho jízdu by dodávaly solární panely na střeše. Navíc měl, obdobně jako třeba současné vozy Tesly Cybertruck nebo elektrická verze Mercedesu třídy G, schopnost takzvaného krabího pohybu do strany.

Do kategorie nejmenších vozidel se pak řadí třeba malé vozídlo pro trávení volného času dětí Havel Ponny.