Svobodu a volnost cestování s obytným vozem si nemusíte odpírat, i když se vám narodilo miminko, nebo už máte potomků celý houf. Naopak - kočovnou dovolenou si děti užijí víc než all inclusive v pětihvězdičkovém hotelu.

Dovolená s karavanem může být pro děti velký zážitek. | Foto: Freepik

Každý, kdo se někdy na takovou cestu vydal (včetně autorky tohoto článku) vám potvrdí, že v karavanu je víkend jako týden a týden jako měsíc. Každý den se koukáte na nové scenérie a zkoumáte nová místa, díky těsnějšímu kontaktu s přírodou jsou zážitky mnohem intenzivnější.

Skutečně se není čeho bát - na cestu se jen musíte připravit s ohledem na potřeby malých cestovatelů.

Plánování trasy

Platí zde totéž, co u jakéhokoliv jiného výletu s dětmi - s programem to nepřehánějte a hledejte cíle, které pro ně budou zajímavé. Ty větší potěší, když je do plánování zapojíte. Projděte si společně mapu nebo průvodce a vyznačte si pozoruhodná místa, která chcete cestou navštívit.

Větším dětem mapu klidně vytiskněte, aby ji mohly během cesty sledovat. A proč to všechno? Děti, které se těší na zážitek, který si samy vybraly, budou během cesty spolupracovat určitě lépe než ty, které při plánování zůstaly stranou. Nepřeberné množství tipů na nomádskou dovolenou s dětmi najdete na blogu Kláry Hájek Velinské All4camper.cz.

Poprvé v obytňáku: Přinášíme rady a tipy pro začínající karavanisty

Pokud jde o samotnou jízdu v karavanu, v zásadě se neliší od jízdy běžným autem. Všichni cestující musí sedět na svých místech a být připoutání bezpečnostními pásy. Přestávky na protažení nohou nebo návštěvu toalet tak budou stejné, jak jste zvyklí z jakéhokoli jiného cestování.

Zábava na cestu

Od nudy je jen krůček ke křiku, takže čím víc možností k ukrácení dlouhé chvíle si připravíte, tím lépe. Všichni víme, že mobil či tablet děti spolehlivě uklidní a uvede do jakéhosi polovegetativního stavu, jsou však i jiné možnosti - společenské hry, kreslení, omalovánky a tak dále. Změna prostředí leckdy pomůže změnit i zažité stereotypy a děti si možná na mobil ani nevzpomenou.

Obytňákem třikrát jinak: Klasicky, dobrodružně i luxusně

„Nejlepší věc, kterou jsme vzali s sebou, byly cestovatelské deníky, do nichž děti zaznamenávaly cestu,” doporučuje Aliex Holliday, jedna z blogerek portálu The Lonely Planet. „Na každé místo, které jsme navštívili, měly děti vyhrazenou stránku, nechyběla ani mapka, do níž si kreslily trasu.” Takový deník poslouží hned dvakrát - zabaví potomky a zůstane vám jako neocenitelná vzpomínka.

Klidné spaní

Otázka spaní nejspíš dělá vrásky hlavně rodičům těch nejmenších. Většinou zbytečně. Ve společné posteli s rodiči spí miminka a batolata leckdy dokonce lépe než doma ve své postýlce. Potřeba je vyřešit jen bezpečnost, tedy ochránit dítě před pádem z vyvýšeného lůžka. Ochranné sítě jsou obvykle přímo ve výbavě karavanu, případně s sebou můžete vzít dodatečnou zábranu, kterou koupíte v obchodě s dětskými potřebami a namontujete téměř na každou postel.



Další tipy zkušených rodičů-karavanistů