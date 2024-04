Výrobou plnohodotných obytných přívěsů se v uplynulé době v České republice nikdo vážně nezabýval. Nyní se na trh dostávají dva typy karavanů, z nichž i ten nejmenší nabídne kompletní zázemí pro cestovatele. Tedy včetně sprchy, kuchyňky, zvedací střechy, solárního panelu a samozřejmě i míst na sezení a spaní. Cena menšího typu 480 tisíc korun bez DPH sice není nejnižší, ale prý se již pracuje na tom, aby se mohla upravit směrem dolů.

Menší karavan Keta S je tím, o který je větší zájem | Foto: Deník/Radek Pecák

Zatím zhruba dvě až tří desítky obytných přívěsů budou během roku schopni vyrobit zaměstnanci společnosti Svoboda Car&Vans.

Ta nedávno představila na pražské výstavě For Caravan dva typy karavanů vlastní konstrukce. Vystavené kusy byly podle obchodního ředitele Adama Hubálka vyrobeny ještě u tureckého partnera, zákaznické exempláře ale vzniknou již ve vlastních prostorách v Mochově v okrese Praha-východ.

Na to, jak vypadají nové česká karavany zvenčí i uvnitř, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie:

1/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Vstup je poměrně vysoko 2/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Karavan je úzký ale pro dva postačující 3/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Naftové topení je umístěno vpředu 4/21 Zdroj: Se svolením Svoboda Car&Vans Uprostřed je vstup do malého sprchového koutu 5/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Kuchyňka je také malá, ale pro přípravu snídaně stačí 6/21 Zdroj: Se svolením Svoboda Car&Vans Sedací souprava v přední části 7/21 Zdroj: Se svolením Svoboda Car&Vans se dá rozložit a vznikne místo pro spaní dvou lidí 8/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Z prostřední části 9/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák lze vysunout rošt 10/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Okna ve střešní části se dají otevřít zipem 11/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Větší typ M 12/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Má už i solidní koupelnu a sociální zařízení 13/21 Zdroj: Se svolením Svoboda Car&Vans Vzadu lze vytvořit místo pro sezení 14/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák nebo se tu dá také spát 15/21 Zdroj: Se svolením Svoboda Car&Vans Kuchyňka je už větší 16/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Stejně jako lednice 17/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák I místo na spaní je rozlehlejší 18/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Skříňky vypadají bytelně 19/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Oba karavany pěkně vedle sebe 20/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Tady se budou vyrábět 21/21 Zdroj: Deník/Radek Pecák Menší karavan Keta S je tím, o který je větší zájem

Osmnáct prvních objednávek na karavany

„V tuto chvíli vybavujeme dílnu potřebnými stroji na výrobu nábytku a dalších dílů. Máme osmnáct objednávek, z nichž čtrnáct je na menší typ Keta S,“ uvedl Adam Hubálek při mé návštěvě v sídle společnosti v Mochově. První dva kusy hodlají začít montovat ještě během dubna. Po jejich dokončení, což má být zhruba do měsíce od začátku prací, přijdou na řadu další dva.

Z ojeté dodávky praktické obytné auto. Fullvans je chytrý český projekt

Výhodou tohoto typu je hmotnost nepřevyšující hranici 750 kilogramů. To znamená, že ho může táhnou úplně každý automobil, který není těžší než tři a půl tuny a současně si řidič nemusí opatřovat jiné oprávnění než je klasické „béčko“.

Zavzpomínejte na karavany za socialismu:

Zdroj: Youtube

Naftové vytápění i sprchový kout

Přívěs je to skutečně malý, ale může být plně vybavený. Například na střeše je solární panel, k dispozici je naftové vytápění, uvnitř je malá kuchyňka se solidně velkou lednicí, rozkládací lůžko pro dvě osoby, dostatek odkládacích prostor a dokonce sprchový kout. Do něj lze umístit také přenosné chemické WC. Zásobu čerstvé vody lze načerpat do padesátilitrové nádrže a osvětlení v místech, kde není připojení k rozvodné elektrické síti, zajistí energie z baterie.

Při jízdě se uvnitř dospělý člověk nevzpřímí, ale po zastavení je možné vysunout skládací střechu. Pak už je zde místo i pro dvoumetrové jedince.

Naftové topení je umístěno vpředu,Zdroj: Deník/Radek Pecák

Původně dovoz, nyní vlastní produkce

„V současnosti ho nabízíme s plnou výbavou za 480 000 Kč bez DPH, ale budeme se snažit, aby se cenovka brzy zhruba o dvacet procent snížila,“ informuje Hubálek.

Pro výrobu vnějších stěn karavanů Keta využijí dělníci Svoboda Car&Vans zateplené panely, které vyrábí turecká společnost Camppass. Její karavany původně Adam Hubálek s dalšími společníky firmy dováželi do České republiky, ale pak se rozhodli jít vlastní cestou.

Výstava karavanů v Praze: Přibývá produktů Made in Czech Republic

Tak můžou také připravovat karavany podle individuálních přání a potřeb zákazníků. Za zajímavý nápad považuji například možnost proměnit spodní část dětské palandy ve větším modelu Keta M na sezení pro dvě osoby.

Tento přívěs je již skutečně plnohodnotným obytným prostorem pro čtyři (a v případě vynechání kuchyňky) dokonce pět lidí na cestách. Cena je pochopitelně vyšší – činí 750 000 Kč bez DPH.



Nahrává se anketa ...

V plánu je rozšíření výroby i komplet služby

Do budoucna plánují ve Svoboda Car&Vans jednak rozšíření prostor pro navýšení výrobní kapacity a jednak i o rozšíření nabízených typů. Například o terénní karavan. S tím samozřejmě bude souviset i navýšení počtu zaměstnanců a přeměna výrobních postupů na jakousi pásovou výrobu.

Současně chtějí nabízet kompletní služby zájemcům o tyto rekreační vozidla. Tedy i financování, servis, připravují e-shop s doplňky, půjčovnu a podobně.

V současné době mají obchodní zastoupení kromě Mochova také v Brně a uvažují o pobočkách na jihu Čech a na severní Moravě. Zájemce o své karavany mají už teď také v Rakousku.