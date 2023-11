V dopravní hale Národního technického muzea v Praze je obdivovaným exponátem. Vůz Benz 16/40 HP má za sebou pestrou historii. Jedná se o automobil, který patřil dědečkovi Karla Schwarzenberga. Nedávno zesnulý šlechtic a politik si v tomto voze jako malý chlapec hrával.

Karel Schwarzenberg v Národním technickém muzeu u zrestaurovaného vozu Benz 16/40 HP z roku 1914, který patřil jeho dědečkovi. | Foto: archiv Národního technického muzea

Vystavovaný vůz na německém podvozku značky Benz se zakázkovou karoserií od plzeňské firmy Brožík si děd někdejšího ministra zahraničních věcí koupil v roce 1914. Rodině vůz Benz 16/40 HP zabavili komunisté.

"Automobil v našich sbírkách díky laskavosti Karla Schwarzenberga již zůstal,“ vysvětlila Jana Dobisíková z oddělení PR a práce s veřejností. Auto je vystavováno již od 50. let – s přestávkou během 80. a vlastně i větší části 90. let, kdy došlo na renovaci. Formálně byl vůz vrácen rodině na počátku 90. let.

Karel Schwarzenberg si byl dědečkovo auto prohlédnout ještě před koncem renovace, přičemž prohlásil, že o jeho vydání nepožádá, protože jeho rodina vždy patřila mezi dobrodince a podporovatele muzea.

Karel V. zakoupil vůz v roce 1914, tedy na sklonku první světové války. Do armády tak narukoval i se svým autem jako důstojník automobilního sboru. Zemřel 6. září 1914 na srbské frontě, kde podlehl úplavici. Bylo mu 28 let.

Pak bylo auto, dopravené zpět do Čech, dlouhodobě uloženo na zámku Orlík, kde se stalo památkou na zesnulého knížete. Právě na tamním zámku s ním v útlém dětství přišel do kontaktu i jeho vnuk.

„Vůz byl rodině zabaven v době komunistického režimu a v našich sbírkách již zůstal,“ přibližuje další osudy automobilu mluvčí technického muzea Jan Duda. „Stalo se tak díky laskavosti Karla Schwarzenberga, který vůz po roce 1990, přes nezpochybnitelný nárok na jeho vrácení, ve sbírkách našeho muzea ponechal – a ten tak může doplňovat automobilový příběh, který se odehrál na našem území,“ konstatoval. „Vůz je jedním z našich nejcennějších pokladů, které jsou přístupné veřejnosti,“ zdůraznil.