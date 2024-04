Dvě a půl hodiny Gymkhany. Jak Ken Block ovlivnil automobilovou kulturu

Psal se rok 2008, když se na „autařském internetu“ objevilo něco do té doby nevídaného. Ken Block, závodník do té doby plošně neznámý, představil první video ze série „Gymkhana“. O šestnáct let a šestnáct videí později již Ken Block bohužel není mezi námi, ale jeho odkaz mezi automobilovými nadšenci žije dál. Dá se říci, že co se vlivu na automobilovou kulturu týče, zařadil se Ken Block po bok sérií Fast & Furious nebo Jeremyho Clarksona, Jamese Maye a Richarda Hammonda s jejich pořady Top Gear a Grand Tour.

Snímek z videa Gymkhana. | Foto: Se svolením Hoonigan