Desetidílná série spektakulárních driftovacích videí s názvem Gymkhana fascinuje malé i velké nadšence do aut po celém světě. Rallyový závodník Ken Block v nich posunul řízení od sportovní disciplíny až k vizuálnímu umění. Byla by však škoda opomenout jiná, ne tak slavná, ale stejně adrenalinová Blockova videa, která do série nepatří. Koukněte se na pět nejzajímavějších.