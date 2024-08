Je to obr, který pomocí nejmodernějších technologií dokáže z pole sklidit až sto tun obilí za hodinu. Jeho žací lišta může měřit až osmnáct metrů. Nový kombajn CR11, který je v současnosti vlajkovou lodí firmy New Holland se v uplynulých dnech zapojil i do sklizně v Česku. Na pole na Moravě zavítal jeden z pouhých patnácti předprodukčních kusů na světě.

Kombajn CR11 je označen jako nejzářivější klenot dynastie sklízecích mlátiček kategorie CR a přináší opravdu novou úroveň sklizně. Portál AGROTEC Group uvádí, že jako jediný stroj získal Zlatou medaili za inovace na veletrhu Agritechnica 2023, kde byl poprvé představen. „Dosahuje nevídané průchodnosti, produktivity a kvality zrna,“ dodává Agrotec.

AGROTEC Group je pro značku New Holland významným partnerem, a tak v pátek 19. července brzy ráno do Česka zavítal jeden z 15 předprodukčních kusů této mlátičky nové generace. Předjednáno měl celkem 11 lokalit na Moravě, kde tento kolos mezi kombajny prezentoval své schopnosti.

V současnosti už nesklízí, ale ještě se do své domoviny ani nevrací. Ještě jej čeká prezentace na zemědělském veletrhu Země živitelka 2024 v Českých Budějovicích ve dnech 22. až 27. srpna.

Kromě nového kombajnu CR11 byl při testech k dispozici také traktor T7.340 PLMI s překládacím vozem, a T7.300 PLMI s návěsem. Vše, jak naznačují zkratky, pod dohledem telematiky PLM Intelligence. Jako zázemí sloužil autobus vybavený klimatizovanou zasedací místností.

Takhle funguje kombajn RC11 New Holland:

Sériová výroba bude probíhat v Belgii

Nový kombajn New Holland CR11 byl navržen a jeho sériová výroba bude probíhat pouze v New Holland's Center of Harvesting Excellence v belgickém Zedelgemu. Tento krok je součástí strategie koncernu CNH Industrial, který sem přenesl výrobu kombajnů ze závodu v Nebrasce. V Zedelgemu pracuje 2 300 lidí.

„Nový model New Holland CR11 navazuje na úspěch současné vlajkové řady kombajnů New Holland, na jejímž vrcholu stojí model New Holland CR10.90, který již téměř 10 let, přesněji od 15. srpna 2014, drží světový rekord v množství sklizené pšenice za 8 hodin. Ten má hodnotu 797 tun,“ informuje web Agroportal24h.

Dva rotory a 95 procent zbrusu nových dílů

Mlátička CR11 New Holland využívá dva rotory o průměru 61 centimetrů, namísto předchozích 56 centimetrů. Jsou také delší o 50 procent, mají délku téměř 4 metry. Je z 95 procent složena ze zbrusu nových dílů. Během světové premiéry na veletrhu se krátce otevřely kryty mlátičky, kde zaujala zejména jednoduchost pohonů. Podle výrobce jich ubylo 25 procent. Výkon 775 koní dodává kombajnu šestnáctilitrový motor Cursor.

close info Zdroj: Se svolením AGROTEC a.s. zoom_in Pohled z boku na nový kombajn CR11 firmy New Holland.

„Pokud obsluha CR11 jede s mlátičkou na hraně výkonnosti, což je žádoucí, a dojde k zahlcení stroje, stačí pouze stisknout tlačítko v kabině a mlátička se sama vyčistí. Řidič ani nemusí opouštět kabinu,“ řekl Martin Čala, produktový manažer firmy Agrotec, která stroj v Česku testuje.

Dvě plynové převodovky

Inženýři New Holland otočili motor v mlátičce o 90 stupňů, takže osa otáčení klikové hřídele je nyní shodná s osou otáčení rotorů. Pohonné ústrojí konstruktéři doplnili o dvě plynulé převodovky. Jedna pohání přímo rotory a vkládací DFR válec, jenž rovná hmotu před rotory a funguje i jako ochrana proti vniknutí kamenů.

Druhá převodovka pak pomocí dlouhého kardanu pohání šikmý dopravník a lištu, která může dnes dosahovat až 18,3 metru záběru. Odpadla tak potřeba přenášet výkon na další jednotky pomocí řetězů. Zbylo jen pár řemenů a volné místo, které posloužilo pro zvětšení šířky sítové skříně, a to při zachování maximální povolené šířky na průjezd stroje po evropských silnicích.

Obrovskou výhodou zapojení plynulých převodovek do pohonu mlátičky je skutečnost, že je lze velmi jednoduše a jemně reverzovat. Díky zjednodušení pohonů se spotřeba ve srovnání s CR10.90 nezměnila.

Téměř nulové ztráty

Sítová skříň je zásadně přepracovaná, patentovaná a zatím utajovaná. Obchodně se nazývá Twin Clean a je vybavena dvěma čisticími systémy nad sebou, se 2 horními síty, 2 spodními síty, 2 sadami tlakových senzorů pro měření zatížení sítové skříně a dvěma zrnovými dopravníky.

Portál AGROTEC uvádí, že úpravy proběhly také na vynášecí desce, tzv. „korčáku“, jenž má nově za úkol i distribuovat vymlácenou hmotu mezi dvě horní a dvě spodní síta na základě dat z tlakových senzorů. Tato distribuce materiálu na síta umožnila opustit systém vyrovnávání celé sítové skříně pro kompenzaci náklonu na svazích a CR11 tak v přepracované podobě využívá tzv. „SmartSieve“ systém vyrovnávání sít, který známe z ostatních modelů mlátiček New Holland. Čímž vznikl další prostor pro rozšíření sít a zlepšení čistícího účinku.

Sítová skříň Twin Clean je plně automatizovaná, což zaručuje rovnoměrné rozložení hmoty na sítech, neskutečnou průchodnost a ztráty blízké nule. Čisté zrno putuje do zásobníku o objemu 20 000 litrů. Kombajn může být osazen NIR senzorem, který průběžně a automaticky kontroluje kvalitu sklízeného zrna. Technici přímo na výstavě také mluvili o zajímavé funkci NIR senzoru. Protože software zná kvalitu a množství zrna v zásobníku, je po jeho naplnění schopen obsluze poskytnout informaci, zda jde o krmnou nebo potravinářskou kvalitu. Podle toho se může rozhodnout, do kterého odvozového prostředku zásobník rychlostí 210 litrů za vteřinu vyprázdní.

Posklizňové zbytky

Nakládání s posklizňovými zbytky má na starosti systém Intellispread, který je vybavený obdobou kamery „GrainCam“ a dvěma radary. Obsluha si z kabiny nastaví požadovanou délku nadrcení slámy a systém automaticky upravuje vytažení protiostří tak, aby sláma byla nadrcená podle zadaného požadavku.

Rozmetání je kontrolované dvěma radary, které sledují let nadrcené slámy a upravují lopatky metače tak, aby byla rovnoměrně rozhozena bez ohledu na vliv větru, typ plodiny nebo vlhkost slámy. Konstruktéři zdůrazňují, že nejde o žádný odhad dopadu slámy, ale skutečně je sledován každý kousek slámy až k jeho dopadu na zem.

close info Zdroj: Se svolením AGROTEC a.s. zoom_in Až sto tun obilí za hodinu dokáže sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland.

Pohodlí je o automatizaci

Mlátička je osazena nejnovější generací monitoru IntelliView 12, který s sebou přináší všechny výhody telematiky PLM Intelligence. Stroj využívá a sdílí GPS data pro automatickou koordinaci až 6 mlátiček na poli. CR11 vytváří sklizňová data a ukládá je do zabezpečeného cloudového uložiště. Výnosové mapy mohou být k dispozici na úrovni jednotlivých složek získaných z NIR senzoru.

Mlátička samozřejmě nabízí i kompletní automatizaci nastavení mláticího ústrojí IntelliSense, která již spolehlivě pracuje v současné generaci mlátiček CR. Telematika umožňuje majiteli mít sklizeň plně pod kontrolou jak z hlediska kvality sklízeného obilí, tak z hlediska organizace a kondice využívaného strojového parku. Tady vzniká maximální produktivita práce.

CR11 používá speciální obutí

Značka New Holland se vždy snažila co nejméně zatěžovat přírodní zdroje. Nabízí tak u modelu CR11 řadu širších pásů a větších pneumatik, přestože hmotnost stroje narostla jen o 2 procenta.



Stroj na veletrhu Agritechnica byl vybaven pneumatikami od společnosti Michelin - Cerexbib 2 s rozměry 900/65R46 o průměru 2,32 metru. Jde o společný vývoj značek New Holland a Michelin. Je to vlastně poprvé, kdy takový rozměr pneumatik byl představen na kombajnu jakéhokoliv typu. Delší stopa pneumatiky a vylepšená trakce zajišťují nejmenší možné utužení půdy, které nemá při sklizni obdoby.