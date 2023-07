Jde o skvělé řešení, když nemáte místo ani stovky tisíc na karavan či obytný vůz. Střešní stan nabídne pohodlné přenocování prakticky kdekoliv, přitom ho po dovolené schováte třeba i doma pod postel.

Není divu, že v době boomu kempování a cestování po nomádském způsobu jsou střešní autostany vyhledávanou položkou. Na trhu jich najdete bezpočet a liší se velikostí, konstrukcí, cenou i úrovní zpracování. Švédská značka Thule, která dávno nevyrábí jen střešní boxy a nosiče na kola, má v nabídce hned několik typů a bez váhání je můžeme zařadit mezi špičku na trhu. Vyzkoušeli jsme letošní model Approach ve velikosti M, slibující místo pro dva až tři spáče a mimořádně snadnou obsluhu.

Pro jakékoliv auto

K použití stanu nepotřebujete expediční offroad ani dodávku. Stejně dobře ho můžete upevnit na svůj rodinný kombík a dokonce i větší hatchback. Klíčový je pochopitelně rozměr střechy a možnost instalace příčníků. Hmotnost stanu, která činí 58 kilogramů by pro většinu aut rovněž neměla znamenat problém.

Nejvíc práce vám dá samotné připevnění na střechu auta. Přestože je v zásadě jednoduché, vzhledem k váze si umístění na příčníky žádá alespoň dva průměrně zdatné lidi. Pak už jen zajistíte montážní držáky a zamknete zámek, což je vítané zabezpečení pro chvíle, kdy budete od auta se stanem odcházet - ať už v kempu, nebo před odjezdem u vás v ulici. Odhodlaného zloděje by sice zámek nejspíš neodradil, k vysoké hmotností a velkým rozměrům však přidává další překážku, kterou je nutno překonat.

Rozloženo během chvilky

Po příjezdu na místo určení, případně vyrovnání auta (na spaní potřebujete pokud možno rovné stání a pro tyto účely jsme byli vybaveni vyrovnávacími nájezdovými klíny), je stan rozložený během pár minut. Stačí sundat vnější obal, odjištěným žebříkem vyklopit spací plochu a pak už jen instalovat stříšku na tyčky. Úplná premiéra nám samozřejmě zabrala déle, pak už šlo ale všechno jako na drátkách a otestovali jsme dokonce i jednomužnou obsluhu. Jde to! Dlužno dodat, že naše auto je dost vysoké a u běžného kombi bude námahy ještě méně.

Snadné je i opětovné skládání. Pomocí žebříku překlopíte podlážku, zastrčíte čouhající látku a zazipujete ochranný obal. Překvapilo nás, že při jízdě jsme o stanu na střeše nevěděli, přestože na první pohled moc aerodynamicky nepůsobí.

Komfort jako v pokojíčku

V informacích výrobce se dozvídáme, že spací plocha modelu Approach M je vhodná pro dva až tři lidi a její rozměr činí 240 x 130 cm, vnitřní výška je pak 102 cm. Co to znamená v praxi? Například to, že se uvnitř pohodlně posadíte a za deště můžete třeba mastit karty. Během našeho výletu jsme uvnitř nocovali celkem tři ve složení dva dospělí a jedno desetileté dítě. Nebylo to na žádné rozvalování, ale když jsme se uložili střídavě - jeden z nás hlavou na druhou stranu než ostatní -, vyspali jsme se úplně v pohodě. Délka téměř 2,5 metru umožňuje uložit do stanu třeba i bagáž, umím si představit, že tu se svými páníčky budou nocovat i psi.

Dvouvrstvá matrace je na první pohled tenká - však se také musí bez potíží nechat přeložit napůl, nicméně poskytuje veškerý komfort, jaký člověk potřebuje k odpočinku. V horní části nechybí poutko na zavěšení lampičky a pro uložení nezbytností, jako je baterka, mobil nebo pár kosmetických potřeb, je zde k dispozici dvojkapsička na každé straně stanu. Tento úložný prostor bohatě stačil všem třem nocležníkům.

Sucho a čerstvý vzduch

Čerstvý vzduch uvnitř stanu zajišťuje celkem šest „oken“, přičemž všechna je možné zcela otevřít, zazipovat síťkou proti hmyzu nebo zcela zavřít. VZhledem k tomu, že nám počasí přálo a noční teplota nikdy neklesla pod 15 stupňů, mohli jsme větrat, co hrdlo ráčí. Když to jde, máme radši otevřený výhled do přírody a chráníme se pouze před útoky komárů. Síťky odvedly svou práci na jedničku a speciální pochvalu si zaslouží kvalita zipů, které měly za všech okolností hladký chod, nezasekávaly se ani nepřekrucovaly.

Pro případ deště je celá střecha stanu kryta sundavací pláštěnkou, kterou lze připevnit na dva způsoby - buď jako vzdušnou stříšku nad stanem, nebo jako důkladnou ochranu pevně přiléhající ke stěnám stanu. Ověřili jsme si, že i v prudkém dešti většinou stačí režim „stříška“, který zároveň umožňuje příjemné větrání.

Na videu se podívejte, jak funguje praktická pláštěnka:

Přístup zajišťuje teleskopický žebřík, který funguje zároveň funguje jako opora pro vyklápěcí část stanu. Obavy ze stability a pevnosti celé konstrukce by byly naprosto zbytečné. Všechno drží jako přibité, délku a sklon žebříku můžete přizpůsobovat terénu i vlastním preferencím.

Posezení pod střechou

Zbývá napsat pár slov o dostupném příslušenství. Na testování jsme ke stanu dostali ještě markýzu Approach Awning, kterou jednoznačně doporučuji. Připevňuje se zipem přímo ke stanu, z protější strany ji podepírají sloupky kotvené do země šňůrkou a kolíky. Před autem vám tak vznikne několik čtverečních metrů prostoru chráněného před deštěm i prudkým sluncem, kde můžete připravovat jídlo, stolovat i jen tak posedět po návratu z výletu. Milým detailem jsou šňůrky opatření reflexním materiálem, takže o ně za tmy nebudete zakopávat.

Dokoupit dále můžete třeba bočnice, které prostor kolem auta zakryjí kompletně, různé druhy lůžkovin, závěsné boxy na boty nebo noční stolky.

Střešní stan Thule Approach můžu s klidným srdcem doporučit i těm nejnáročnějším. Nenašla jsem na něm žádnou nedomyšlenost, kvalita zpracování je prvotřídní a použití opravdu jednoduché - s trochou cviku člověk zvládne obsluhu sám, pokud chcete vyrazit třeba jen s malými dětmi. Investice sice není zanedbatelná, ale nezalitujete jí ani jedinkrát.

Technické údaje:

Rozměry (v rozloženém stavu): 240 × 143 × 102 cm

Rozměry (ve složeném stavu): 124 × 143 × 28 cm

Spací rozměry: 240 × 130 cm

Hmotnost: 58 kg

Statická nosnost: 300 kg

Minimální ložná plocha: 80 cm

Základní konstrukce: Svařovaná hliníková trubka s izolací a hliníkovým krycím plechem

Tkanina stříšky: Prodyšný, voděodolný polyester 600D v úpravě ripstop

Cena stanu: 73 200 Kč

Cena markýzy: 8 550 Kč