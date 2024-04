Další z automobilek definitivně ukončila výrobu dieselových motorů. Psal se 26. březen 2024, když z linky ve švédské továrně Torslanda sjelo Volvo XC90, poháněné vznětovým čtyřválcem. Nezamířilo však na sklad ani k zákazníkovi, ale do muzea – bylo totiž po 45 letech nabídky dieselových motorů posledním naftovým autem, co švédská automobilka vyrobila.

Poslední vůz Volvo s naftovým motorem. | Foto: Se svolením Volvo

Přitom se samo Volvo nechalo slyšet, že ještě v roce 2019 byl naftový motor to, co značku živilo – podíl dieselových aut činil v prodejích nadpoloviční většinu. A v roce 2008 bylo ze všech nových XC90 celých 95 % opatřeno diesely.

Volvo se statistikami tohoto druhu přitom rozhodně není jediné. Pokud se podíváte v bazarech po starších prémiových a „manažerských“ autech, která z výroby zamířila jako první do majetku firmy, narazíte u velké spousty modelů téměř výhradně na naftové motory.

Benzínové alternativy tvoří u mnoha aut minoritu, která se velmi často pojila k tomu minimu nákupů, co realizovali soukromí zákazníci. Řečeno konkrétním případem: benzínový Volkswagen Passat generace B7 – tedy z let 2010 až 2015, je okrajové auto, které si jeho první majitel pravděpodobně koupil do rodiny, protože do firmy by se nevyplatilo. A právě registrace do firem v Česku dlouhodobě tvoří kolem tří čtvrtin všech registrací nových aut.

Rok 2015 - diesely jsou na vrcholu

Jenže trh před několika lety a v loňském roce vypadal úplně jinak. Z dat SDA vyplývá, že to byl právě rok 2015, kdy měla osobní auta s dieselovými motory vůbec nejvyšší podíl – plných 45,8 %. Pokud z celku registrovaných vozů vyjmeme jen střední třídu, kam patří třeba právě Passat, bylo to přes 80 % naftových pohonů.

A loni? Za rok 2023 byl podíl naftových motorů mezi registracemi těsně přes 25 %, a to je potřeba mít na paměti, že v rámci evropského trhu (což je prakticky jediný světový trh, kde se prodávají naftová osobní auta), platí Česká republika za jakousi „poslední baštu dieselu“. Standardem v zemích na západ od nás je podíl naftových automobilů kolem 15 % a čím dál větší podíl mají hybridy a elektrická auta.

Pointou je, že prodeje naftových motorů postupně klesají ve prospěch elektrifikovaných aut, ovšem u nás mnohem pomaleji než v okolních zemích.

Proč klesají prodeje naftových aut obecně

Tím hlavním důvodem, proč už se neprodává tolik naftových automobilů, je snížená nabídka ze strany automobilek. Jak bylo řečeno výše, Volvo definitivně zastavilo výrobu svých naftových motorů a není jediné. Již před lety to udělala u osobních aut například Toyota, která diesely nahradila svými hybridy.

Důvod, proč automobilky nevyrábí tolik dieselů, potažmo proč jsou tato auta výrazně dražší, tkví pochopitelně v emisích. Základem je holý fakt, že aby moderní naftový motor splňoval emisní předpisy, musí být dovybaven o velice drahé systémy pro úpravu výfukových plynů. Koneckonců vzpomeňte si, jak velký poprask a strach panoval okolo cen filtrů pevných částic, když se poprvé objevily v nových autech.

Dále jsou tu samozřejmě pokuty pro automobilky, vypočítávané z flotilových emisí. V základu jde o to, že pokud přesáhne průměr emisí CO 2 všech prodaných aut určitou hranici, zaplatí pak automobilka pokutu za každý gram a každé prodané auto. Tato potenciální pokuta se musí promítnout do koncové ceny vozu.

Dalším důvodem je nákupní politika firem. Když si firmy s velkými vozovými parky počítají náklady na vlastnictví vozu, do kterých se započítává vedle paliva i prostoj v servisu, jeho cena, ale samozřejmě i pojištění a další výdaje, naftová auta už jim nemusí vycházet automaticky nejlevněji.

Proč má ČR stále relativně vysoký podíl dieselů?

Primárně proto, že je u nás pořád velmi nízký podíl aut elektrifikovaných aut, takže dieselovým vozům z jejich podílu nic „neukusuje“.

V Česku neexistují dodatečná zdanění nových aut na základě jejich emisí nebo z emisí vypočítávaná silniční daň. Zato nahlédnutí do průvodce evropských automobilových daní, který vydává asociace evropských automobilek ACEA, prozradí, že právě takové daně jsou už v celé Evropě velmi běžné. Zároveň u nás teprve nyní začal fungovat systém dotací na elektrická auta pro firmy, který se ovšem v prodejích teprve projeví.

Rok 2035 v současnosti platí za zásadní hranici, kdy se v EU definitivně přestanou vyrábět auta se spalovacími motory. Pokud ovšem půjde pokles prodejů naftových motorů dále dolů, naftové vozy bude kupovat čím dál méně firem a automobilkám se přestanou vyplácet, bude to právě diesel, který z nabídek zmizí jako první. A to dlouho před rokem 2035.