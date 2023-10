Pět menších kruhových objezdů uspořádaných kolem šestého centrálního kruhového objezdu. Takto vypadá legendární křižovatka v anglickém městě Swindon. Jde o jednu z nejznámějších dopravních staveb světa. Funguje už padesát jedna let.

Takto vypadá křižovatka The Magic Roundabout ve Swindonu z ptačí perspektivy:

Swindon. Poměrně běžné anglické město, ve kterém žije necelých 200 tisíc obyvatel. Mnozí cestující však zde přijíždějí jen kvůli řidičskému zážitku, který spočívá v projetí křižovatky s názvem The Magic Roundabout.

The Magic Roundabout funguje přes 50 let

Na první pohled složitá dopravní křižovatka je složena z pěti menších kruhových objezdů uspořádaných do kruhu.

Nahradila starou křižovatku Drove Roundabout, kde docházelo k mnoha nehodám a byla považována za velmi nebezpečnou. V místě se totiž schází rovnou pět velkých silnic. Změnit se to rozhodl zejména dopravní inženýr Frank Blackmore z British Transport and Road Research Laboratory, který stojí za novou podobou křižovatky. Dokončena byla v roce 1972 a vyvolala obdiv i obavy.

„Během testovací fáze po otevření křižovatky stál na každém menším kruhovém objezdu policista, aby pomáhal zmateným řidičům a dohlížel na to, jak si motoristé poradí s jedinečným technickým řešením,“ připomenul web BBC.

Obdiv přetrvává, obavy také

Multikruhová křižovatka v anglickém Swindonu má dodnes řadu obdivovatelů.

„Systém mateřského kruhového objezdu s pěti vnějšími kruhy vytvářejí automobilovou choreografii, která omráčí vaše smysly,“ uvedl pro BBC Kevin Beresford. Ten stojí v čele britské společnosti pro oceňování kruhových objezdů s názvem Roundabouts of Great Britain Roundabouts of Great Britain.

Samozřejmě, kdo do místa vjede poprvé, má obavy. Postupně prý ale jasně pochopí genialitu takto unikátně řešené dopravní stavby.

„Vypadá to mnohem děsivěji, než jaké to ve skutečnosti je,“ řekl recenzent s nickem leah na cestovatelském webu TripAdvisor, kde uživatelé hodnotí různá zajímavá místa po celém světě.

„Je to mistrovské dílo, které vám umožní pohodlně projíždět rušným místem i vyhnout se provozu nebo neschopným řidičům. A jestli je to těžké projet? Stačí znát jen to, co se o přednosti v jízdě musíte naučit v každé autoškole,“ řekl zase recenzent s přezdívkou Border Trash.

Ne všichni řidiči jsou však pozitivně naladěni. „Tento kruhový objezd je noční můra a jako obyvatel Swindonu se mu za každou cenu vyhýbám! Auta se na vás valí ze všech směrů a člověk vlastně nikdy neví, kdo má přednost!!,“ pohoršuje se ve svém hodnocení Alex M.

Název podle seriálu pro děti

Jak připomenul britský zpravodajský web Daily Star, křižovatka se původně se jmenovala County Islands Ring Junction. Později byla přejmenována na The Magic Roundabout podle dětského televizního seriálu vysílaného v letech 1965 až 1977. Jedním z jeho ústředních dějových míst je právě kruhový objezd.