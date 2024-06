Takový dárek, jaký si k narozeninám pořídil Míra Hejda, by chtěl každý. Známý plzeňský moderátor a podnikatel si totiž dopřál automobil Lamborghini Huracán Tecnica. Jeho cenu neprozradil, ale se svým novým vozem se pochlubil na sociálních sítích.

Svým Lamborghini Huracán Tecnica se Míra Hejda pochlubil na sociálních sítích i ve svém kanálu na YouTube. | Foto: FB Míry Hejdy

K takovému fáru vedla dlouhá cesta, jak Míra Hejda přiznal první vůz, který řídil, byla tátova Škoda 105. Jeho první vlastní auto byl ojetý Fiat Tipo, pak prostřídal několik aut od značky Ford, poté přišly na řadu další značky. Nyní se bude nejen po Plzni prohánět tímto nádherným speciálem.

„Poslední atmosférická V10 bez elektronického zásahu, čistých 640 koní na zadní nápravě. Objem 5,2 litru. Zrychlení z nuly na sto za 3,2 vteřiny, maximálka 325 km/h. Auto váží 1379 kg, to znamená poměr je 2,15 kg na jednoho koně,“ představil svůj vysněný vůz Hejda. Dokonce mu pořídil i speciální registrační značku - LAM B0000.

Auto si podle svých slov pořídil i jako investici, jeho ovšem cenu neprozradil. To, že musel sáhnout hluboko do kapsy, potvrzuje i fakt, že v současné době lze na tuzemských inzertních portálech najít jedno jediné Lamborghini Huracán Tecnica. Je mírně ojeté a majitel za něj chce devět milionů korun.

„Na všechny apeluju, aby si také šli za snem, byť se může zdát jeho uskutečnění nemožné,“ řekl Míra Hejda a dodal: „Bláznivé, často až nereálné sny, jsou nejlepší motivace. Mít to, je jedna věc, ale ta cesta, která k tomu vede, je někdy daleko víc. Takže jestli máte svoje sny, za kterými si jdete, tak to děláte správně a pokračujte v tom. Jen je neoddalujte do nekonečna, žijeme tady a teď. A taky tu nebudeme vždycky. Plňte si svoje sny.“