Jaká je budoucnost leasingu automobilů? I tady roste trend elektromobilů

Na český leasingový trh vstoupilo nové jméno – Drivalia Lease Czech Republic. Není to ale tak úplný nováček, je to nástupce úspěšné společnosti LeasePlan.

1600 veřejných nabíjecích stanic Drivalia. To je největší síť v Itálii provozovaná soukromých subjektem. Do pěti let má společnost v plánu vlastnit více než 3000 stanic. | Foto: Drivalia