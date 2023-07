Nové auto z kostek pro všechny hračičky. Lego Corvette z roku 1961

Pokud vám auta z Lega přijdou pro děti, tak jste pravděpodobně nikdy žádné nestavěli. Vězte, že jde o nesmírně relaxační a zábavnou činnost, a to v naprosto jakémkoliv věku. Že byste chtěli s nějakým autem začít? Ideální příležitostí by mohla být krásná červená Corvette z roku 1961, kterou Lego pouští do prodeje od začátku srpna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lego Chevrolet Corvette | Foto: Se svolením Lego