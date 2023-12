Plzeňská Škoda ztratí možnost využívat známý symbol na svých produktech již v roce 2029.

Málo známá červená verze na Škodě 1000 | Foto: Se svolením Škoda Auto

Typické kKruhové logo s okřídleným šípem bylo jako ochranná známka zaregistrováno na patentovém úřadu v Plzni v polovině prosince 1923. Je tedy na světě už stovku let.

Pojí se s ním řada zajímavých událostí, z nichž některé jsou notoricky známé a jiné skoro vůbec:

1) Kdo ho vymyslel a co znamená?

Znak podle všeho vzešel ze soutěže vypsané technickým ředitelem značky Škoda Vladislavem Sýkorou, přičemž autorství samotného nápadu je připisováno Tomášovi Magličovi, tehdejšímu obchodnímu řediteli značky Škoda. Toho údajně inspiroval nástěnný reliéf Indiána s výraznou čelenkou, který zdobil zeď jeho kanceláře.

Výsledná podoba loga je však dílem profesionála. V historických pramenech se říká, že by za ztvárněním mohli být špičkoví čeští sochaři Otakar Španiel nebo Otto Gutfreund. Jejich autorství však nebylo nikdy potvrzeno.

Nakonec vznikly dvě finální varianty loga s doprava letícím okřídleným šípem – jedna verze s pěti pery a druhá se třemi. Obě byly 15. prosince 1923 zaregistrovány na patentovém úřadu v Plzni jako ochranné známky společnosti Škoda, přičemž záhy se začalo používat graficky čistší a vizuálně jednodušší provedení s třemi pery nad letícím šípem.

2) Měla ho dříve auta nebo lokomotivy?

Zprvu se logo objevovalo na lokomotivách, které byly v Plzni vyráběny, a až po fúzi s mladoboleslavskou automobilkou Laurin & Klement v roce 1925 se symbol stal součástí mladoboleslavských automobilů. Ta dříve bývala označována symbolem jmen obou zakladatelů továrny.

3) Jaká barva je ta správná?

Za 100 let prošel pouze pěti znatelnými úpravami a barevnými variacemi. Změny v průběhu století byly jen decentní. Ve své originální podobě tvořil základ znaku kov, proto byla pro logo používána stříbrná a modrá barva. V 50. a 60. letech minulého století se na logu objevovala i červená varianta, často ve spojení s nápisem ŠKODA.

V letech 1993-1994 nahradila u osobních automobilů modrou barvu zelená a ohraničující kruh se rozšířil tak, aby v něm mohl být text Škoda Auto. Tato verze loga však moc dlouho nevydržela, už v roce 1994 došlo k jeho plastičtějšímu ztvárnění a vnější zelený kruh byl přebarven na černo.

Zelená barva okřídleného šípu dávala jasně najevo pozitivní vztah k životnímu prostředí. Toto logo vydrželo až do roku 2011, kdy bylo nahrazena modernější a odlehčenější variantou se zelenými, stříbrnými a černými prvky. V roce 2022 představila značka Škoda výraznou obměnu korporátní identity, největší změnu za posledních 30 let. Nová podoba loga vypadá působivěji v rámci digitální komunikace, zejména na mobilních zařízeních.

4) Bude dále i na trolejbusech a lokomotivách?

Zřejmě již jen pět let. V loňském roce totiž představitelé Volkswagenu, který je vlastníkem mladoboleslavské automobilky, podepsali smlouvu o převod práv na značku Škoda z plzeňské společnosti na tu vyrábějící osobní auta. Právo na užívání měla mladoboleslavská firmy již od devadesátých let, ovšem jen v oblasti automobilů a ve světě to prý způsobovalo komplikace.

„Zůstáváme hrdými nositeli odkazu Emila Škody, který položil základy rozvoje průmyslu v Plzni i celém Česku. Nicméně přišel čas respektovat realitu a vyřešit neshody ohledně rozsahu práv, kdy pod stejnou značkou působí na trhu zcela rozdílné produkty,“ řekl tehdy agentuře ČTK investiční manažer průmyslové divize skupiny PPF a předseda dozorčí rady Škoda Transportation Stanislav Kuba.

Zatím platí přechodné období, kdy i Škoda Group z Plzně může logo a název používat. To ale v roce 2029 skončí.