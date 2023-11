Elektromobily, americká auta, offroudy, buginy, motocykly a mnoho dalšího bylo k vidění na veletrhu Autosalon a Kola 2023, který se o víkendu konal na výstavišti v Lysé nad Labem. Program byl připraven také pro děti, které si mohly prohlédnout vozový park policistů a zúčastnit se tematických soutěží. Jak uvedl Nymburský deník vystaven byl také soutěžní speciál Toyoty týmu Speed Company z Nymburka.

V pátek začal na lyském výstavišti víkend provoněný benzinem. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Letošní veletrh kladl důraz na elektromobilitu, které byla věnována expozice v pavilonu C. Ale rozhodně to nebylo to jediné, co akce nejen motorovým fanouškům nabídla. Velkou část jiné haly zabíraly prostorné americké bouráky. K vidění byly i novější sportovní typy.

Autosalon a Kola 2023 se konal na výstavišti v Lysé nad Labem:

Návštěvníci se mohli vydat i po stopách Dakaru, jelikož na veletrhu byl vystaven i soutěžní speciál Toyoty nymburského týmu Speed Company, který má letos za sebou vítězství v závodě vedoucím po někdejších stopách slavného dálkového závodu.

Na své si pak přišli i majitelé složitějších terénů a offroadových vozítek, a to od speciálně upravených bugin po motocykly.

Závodní speciály trochu jiného typu byly k vidění i v další hale, která nabízela perly z tuningových dílen.