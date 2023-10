V neděli se jela 18. Velká cena letošního kalendáře Formule 1 – realisticky 17., neboť květnový závod v Itálii byl zrušen kvůli záplavám. Max Verstappen, korunovaný potřetí v řadě coby mistr světa, však nemusel čekat ani do neděle. K potvrzení titulu mu stačil už kratší sprintový závod v sobotu. Verstappen letos setnul několik historických prvenství a faktu, že se stal opět mistrem světa, se vlastně nikdo nediví.

Max Verstappen je potřetí šampionem Formule 1 | Foto: Facebook Formula 1

Letošním vítězstvím se Max zařadil do elitní skupiny jezdců, kteří v kariéře ve Formuli 1 získali titul mistra světa třikrát. Společnost zde dělají Verstappenovi Jack Brabham, Jackie Steward, Niki Lauda, Nelson Piquet a Ayrton Senna. I když jste se o Formuli 1 nikdy nezajímali, všechna tato jména vám budou alespoň povědomá. Maxova kariéra ovšem zdaleka nekončí a už teď se spekuluje, kam až šestadvacetiletý Nizozemec, syn bývalého pilota Formule 1 Jose Verstappena, ve vrcholné soutěži motorsportu vystoupá. Zda to bude až na absolutní vrchol, který shodně se sedmi tituly aktuálně reprezentuje Michael Schumacher a Lewis Hamilton.

Je drobnou zajímavostí, že se Max Verstappen zapsal též mezi jezdce, kteří svůj titul získali v sobotu. Bylo to při sprintovém závodu před velkou cenou Kataru, kde však skončil druhý za nadějným nováčkem Oscarem Piastrim v McLarenu. I zisk pouhých sedmi bodů (408 bodů celkově) ale Maxovi k titulu stačil, a to i proto, že druhý jezdec tabulky a týmový kolega ve stáji Red Bull Sergio Perez závod nedokončil. Pachuť po druhém místě si pak Max napravil hned v neděli, kdy už coby úřadující mistr vyhrál další Velkou cenu sezóny.

Bizarní automobilový rekord: Nejtěsnější prostor projetý tahačem na dvou kolech

To, že se Max stane potřetí v řadě mistrem světa, se nicméně v Kataru potvrdilo jen matematicky, dostatečným rozdílem bodů. Prakticky o tom nikdo nepochyboval od prvních závodních víkendů sezóny, kdy Verstappen s Red Bullem začal dominovat a už nepřestal. S výjimkou druhé Velké ceny sezóny v Saudské Arábii, a předminulé v Singapuru, totiž vyhrál úplně každou.

Maxovi se také letos podařilo hned několikrát přepsat historii. Asi nejvýznamněji když vyhrál 10 Velkých cen v řadě. Od první sezóny Formule 1 v roce 1950 se to nepodařilo ještě nikomu. Stejně tak se dosud nikomu nepodařilo vést v rámci jedné sezóny 739 kol na prvním místě – a to ještě pořád pět Velkých cen zbývá. Je také docela jisté, že Max zlomí rekord v bodovém rozdílu před druhým jezdcem v sezóně. Aktuálně má na Pereze přes 200 bodů, dosud největší rozdíl měl Sebastian Vettel v roce 2013 se 155 body.

Mnoho lidí se samozřejmě ptá, co stojí za takovou dominancí Verstappena ve Formuli 1. A oblíbená zjednodušující odpověď, že „je to autem“, je v tomto případě jen malou částí pravdy. Tou velkou částí zůstává, že je Max jednoduše vynikající jezdec. S nesmírným talentem, schopný jezdit konstantně a bez chyb, šetřit auto i gumy a přesto zajíždět nejlepší kola závodu. O tom, jak umí Max v závodě operovat a „vrstvit“ svoje tempo, vypovídá i zpráva, kterou dostal rádiem během poslední Velké ceny od svého mechanika „Potřebujeme o něco zrychlit, ale jenom tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné.“

Jezdil s ním Fantomas i Mentalista. Revoluční Citroën DS se vyráběl dvacet let

Maxe k aktuální formě přivedla jeho nesmírná soutěživost a touha po dokonalosti a vyhrávání. Než se však propracoval tam, kde momentálně je, vyžádalo si to několik let pilování. Ve Formuli 1 se Max poprvé objevil v sezóně 2015 v době, kdy mu bylo 17 let. Stal se tak nejmladším jezdcem, který se kdy zúčastnil plnohodnotného závodního víkendu. O tom, že do kokpitu Formule 1 patří, přesvědčil všechny hned při druhém závodním víkendu, kdy si připsal první body. Na druhou stranu, i když byl u Verstappena od začátku vidět ohromný talent, několik prvních sezón se neslo i ve jménu přílišné ambicióznosti, kterou jen těžko krotil. Max několikrát nedokončil závod kvůli karambolům, které vznikaly jen kvůli jeho horkokrevnosti. Potvrdil to i šéf stáje Red Bull Christian Horner, který Maxe doprovází od začátků ve Formuli 1 až po současný vrchol kariéry, a který má velký vliv na jeho přeměně z horkokrevného mladíka na úřadujícího šampiona.