/ROZHOVOR/ Deset otázek jsme položili Jakubu Šebestóvi, šéfovi tuzemského zastoupení značky Volkswagen. Zahajujeme tím nový seriál, ve kterém představíme názory zajímavých osobností z české části automobilového světa.

Jakub Šebesta Volkswagen | Foto: Se svolením VW

1) Na jaké nové modely se zákazníci v nejbližší době budou moci těšit? V poslední době jich moc na trh nepřicházelo…

Právě nyní uvádíme na trh facelift naší vlajkové lodi Touareg. Následovat bude na začátku příštího roku elektrický sedan ID.7 a v těsném závěsu přijedou nové generace našich nejprodávanějších modelů: Passat a SUV Tiguan. Během příštího roku ještě stihneme uvést modernizované verze modelů Golf a T-Cross. Veřejnost se už také bude moci seznámit s kombi verzí ID.7 a novinkou Tyron. To bude fakticky nástupce modelu Tiguan Allspace.

2) V posledních letech byl problém s dlouhými dodacími lhůtami kvůli různým krizím i nedostatku dílů potřebných pro výrobu. Nyní již je v tomto směru situace lepší?

Naštěstí ano. Nepostihly nás, na rozdíl od některých jiných koncernových značek, ani slovinské záplavy, takže můžeme od okamžiku objednání do dodání vozu zákazníkovi dodržet standardní lhůtu 2-4 měsíců. V podstatě posledním autem, kde se toto nedaří, je Golf Variant.

3) Mluvili jsme o novinkách, ale také se dají očekávat konce určitých typů vozů, Teď třeba definitivně odešel do důchodu malý up!. Co bude následovat?

Je nepochybné, že se ke konci chýlí životnost rodinného MPV Touran, i když zájem o něj stále je. Žádné další omezování nabídky není v tuto chvíli na řadě.

4) V Česku je stále vysoká inflace, různé válečné a jiné krize také určitě nejsou důvodem k nějakému velkému utrácení. Pociťujete to?

Ano, to se samozřejmě nevyhnulo ani našemu odvětví. Lidé odkládají spotřebu všeobecně. Čísla registrací ve statistice Svazu dovozců automobilů sice vypadají dobře, jenže je to ve skutečnosti jen o zpožděných dodávkách aut, které si lidé objednali už před řadou měsíců. A obávám se, že ani příští rok, minimálně v jeho první polovině, se to o moc nezlepší. Určitě z hlediska registrací bude příští rok horší než ten letošní, ale věřím, že se s oživením ekonomiky bude postupně počet nových zákaznických objednávek navyšovat.

Plně odhalený VW Passat.Zdroj: Deník/Radek Pecák

5) Nepřiklánějí se nyní zákazníci, kteří si v minulosti u Volkswagenu i řady dalších značek objednávali hlavně ty nejlépe vybavená auta, s nejsilnějšími motory a pohonem všech kol, k levnějším výbavám a motorizacím?

Tak to opravdu není. Když už se zákazník pro koupi nového auta rozhodne, pak chce obvykle využít všechny možnosti, které daný model nabízí.

6) Koncern Volkswagen byl znám dlouho tím, že dovoloval zákazníkům obrovskou škálu kombinací různých výbav, motorizací, převodovek i pohonů. To už se ale začíná omezovat, že?

Ano, do určité míry. Je to hlavně kvůli složitosti současných homologačních procesů. Přesto ale zákazník u nás má skutečně širokou škálu možností, jak si svůj vůz sestavit. Vlastně jediným zásadním omezením pro nejblíže chystané modely, tedy Passat a Tiguan, bude nemožnost zvolit manuální převodovku. Jenže už nyní prodáváme 70 procent vozů s automatem.

7) Česko je stále zemí, kde se prodává velmi málo elektromobilů. Nežádá od vás vedení z Wolfsburgu vyšší objemy prodejů těchto vozů?

Pravdou je, že mají trošku odlišné představy o tom, kolik by se jich mělo prodávat. Ovšem naše nízká čísla jsou dána do značné míry tím, že zcela chybí podpora na jejich prodej. Přesto se ta původně negativní nálada vůči elektrickým autům u nás začíná měnit. Máme o tom signály od dealerů a ty váhající by mohla přesvědčit třeba naše půjčovna ID. for all. V ní si může každý zájemce půjčit až na měsíc elektromobil a vyzkoušet si, kolik reálně dojedou, jak se nabíjejí a tak dále.

8) Přesto samozřejmě řadu případných zájemců odradí to, že elektromobily jsou dražší v porovnání s obdobnými spalovacími auty….

Ano, jsou, ale ten rozdíl se postupně začíná smazávat, Nyní je to třeba u našich aut nějakých 150 – 170 tisíc. A u modelu ID.7 se dostaneme příští rok s cenou na velmi podobné ceny, za které si fakticky nyní lidé kupují srovnatelně velký vůz Arteon.

9) Jeden čas se hodně mluvilo o tom, že se změní role dealerů v tom smyslu, že se zavede takzvaný agenturní prodej. Automobilky by tedy vozy prodávaly lidem a firmám samy a dealeři by zajišťovali jen určité služby. Bude to v dohledné době zavedeno u nás?

Rozhodně to není na pořadu dne. Pokud k tomu někdy dojde, tak nejdříve v horizontu zhruba tří až pěti let a zřejmě se to bude týkat jen části portfolia. Nyní v některých státech běží pilotní projekty, u nás se nadále jede podle klasického modelu.

10) Volkswagen je jeden z prvních, který avizoval, že zákazník si bude moci i po určité době vlastnictví dokoupit nějaké prvky, které třeba původně nechtěl. Daný vůz je však má již z výroby z hlediska úspory nákladů zabudované (například vyhřívání sedaček a podobně). Jak moc jsou tyto věci využívané a jaký je zákaznický ohlas na tyto služby?

Zatím je to dost předčasná otázka, neboť tzv. on demand služeb je v nabídce ještě málo. Zákazníci samozřejmě využívají možnost aktualizace mapových podkladů a podobně, ale v širším měřítku zatím nejde o zásadní prodejní kanál.