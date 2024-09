Network junioři! Vybete si projekt Praha / Brno (40 - 65.000 Kč) The time has come! Hledáme juniorní network engineery pro naše zákaznické projekty. Nabíráme do našich týmů jak v Praze, tak v Brně. Tyto pozice mohou být Váš start na úspěšné kariéře v oblasti síťových technologií či dokonce Cyber security. Náplň práce: instalace Cisco HW/SW na u našich zákazníků, vzdálená i on-site servisní podpora našich zákazníků, identifikace síťových problémů, jejich příčiny a následné řešení, spolupráce na implementaci zajímavých projektů, budete mít tým podporujících kolegů. 40 000 Kč

