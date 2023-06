Mopedauto pomáhá mladým řidičům získat zkušenosti. Není však levné

Máte doma teenagera, kterému už bylo patnáct let, a rád by usedl volant? Můžete mu pořídit čtyřkolové vozidlo, které mladí mohou řídit už od 15 let. Je to takzvané mopedauto, jinak také quadricycle či kapotovaná čtyřkolka. Ovšem má to háček. Neplnoletý řidič musí mít řidičské oprávnění a jeho rodiče dostatek peněz.

