Motocykly značky Brough se ve Velké Británii vyráběly už od roku 1902 v Nottinghamu, kdy rodinnou firmu založil William E. Brough. Výroba probíhala až do roku 1926, když předtím, než firma začala produkovat motocykly, experimentovala s tříkolkami.

Až do roku 1919 byl společníkem ve firmě Williamův syn George Brough (21. dubna 1890 – 12. ledna 1970), který se rozhodl odejít ze společnosti a založit vlastní poté, co se s otcem neshodli na nákladech pro výrobu nového motoru o objemu 500 kubických centimetrů.

George jej testoval a chtěl začít s jeho výrobou a montovat jej do motocyklů. Otec však byl proti, a tak George založil vlastní továrnu Brough Superior na Hadyn Road v Nottinghamu. První stroje této značky se vyráběly v garáži Stockhill Lodge, na Nuttall Road. Jméno dostaly, jak jinak, než Brough Superior.

Název vznikl v hospodě

K názvu nové firmy a nových motocyklů se váže historka, ke které mělo dojít 2. února roku 1919. Kamarád George Brougha, piják jménem Bob Blay, se kterým měli sedět v hospodě, byl podle portálu Wikipedia vlastníkem jednoho z motocyklů vyrobených firmou Goergeova otce s registračním číslem Al 4659.

George Brough po odchodu z firmy otce W. E. Brougha, měl po pár pivech poznamenat, že vlastně ani neví, jak svůj nový stroj nazvat. Bob mu prý na to řekl:„Mám jeden z motocyklů tvého otce Brough a ten tvůj je lepší. Tak proč ho nenazvat Brough Superior.

Když se Georgův otec dozvěděl jméno nové motocyklové společnosti a stroje, měl zareagovat slovy: „Předpokládám, že díky tomu je můj Brough Inferior“.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Thomas Vogt, CC BY-SA 2.0 zoom_in Detail na značku umístěnou na motocyklu.

První superbiky vždy splnily očekávání

George Brough byl druhým synem motocyklového průkopníka W. E. Brougha. Byl nejen konstruktérem motocyklů a motorů, ale i motocyklovým závodníkem, pozdějším držitel světových rekordů a showmanem. Od mládí zapálený motorkář si podle webu Mr43 uskutečňoval svoje sny prostřednictvím motocyklů, které ve své době neměly absolutní konkurenci. Učinil samozřejmost z toho, na co se ostatní ani neodvažovali pomyslet, a dal tak motocyklům zcela nový rozměr.

Jeho motocykly Brough Superior byly prvními superbiky na světě. Byly výkonné a také velmi drahé. Vždycky ale splnily očekávání, protože při jejich sestrojení docházelo ke spojení těch nejlepších komponentů s výraznými stylovými detaily. Pokud některý motocykl nesplňoval specifikaci, vrátil se do dílny k přepracování, dokud nefungoval správně.

V roce 1922 jel George Brough na Brough Superior SS80 závod v Brooklands a zvládl s ním zajet neoficiální kolo rychlostí 160 kilometrů v hodině. Lze se o tom dočíst v knize Classic British Bikes (Bookmart Ltd., 1999) od autora Andrewa Kempa.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Matti Blume, CC BY-SA 4.0 zoom_in Brough Superior SS100 vystavený při Paris Motor Show v roce 2018.

Nejvýkonnější a nejluxusnější SS100

V roce 1924, tedy před 100 lety, představil George Brough motocykl SS100, který se hned od začátku stal suverénně nejvýkonnějším, nejluxusnějším a také nejdražším strojem tehdejší doby. Zcela ručně vyráběná motorka s vidlicovým litrovým dvouválcem tehdy uháněla přes 160 kilometrů za hodinu a za její cenu byste si tenkrát pořídili slušný dům. Od roku 1925 navíc ke každému stroji SS 100 firma vystavila certifikát, že byl testován na dosažení patřičné rychlosti.

Jak již bylo výše napsáno, Brough Superior využíval komponentů od různých vybraných subdodavatelů, ovšem jejich kvalita byla pro firmu zásadní. Nejčastěji sáhl po vidlicových litrových motorech JAP od firmy J. A. Prestwich a převodovkách Sturmey-Archer, ale speciálně upravených, což potvrzovalo i jméno zdůrazněné na bocích dvouválce. První typ SS 80 podle portálu Garáž.cz sice vyjel se švýcarským motorem MAG (Motosacoche) V2 o objemu 732 kubických centimetrů, další však už měly litrové JAP 1000 V2, stejně jako první SS 100. Další dostaly Matchless 1000 V2, vždy uložené v rámu s osou klikového hřídele napříč.

Světové rekordy Brough Superior SS100

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Rocknrollmancer zoom_in George Brough jezdil motocyklové závody se speciální plochou čepicí.Konstrukce motocyklu SS100 byla vyvinuta hlavně pro závodění a jezdci s ním dokázali zvítězit ve více jek 50 závodech na počátku 20. let.

Závodní a tovární jezdec Bert le Vack, který spolupracoval s Broughem na vývoji motorek, byl držitelem sedmi světových rekordů, z toho třech dosáhl s motocykly Brough Superior. Za své činy při závodech v Brooklands si vysloužil přezdívku Wizard of Brooklands - Čaroděj z Brooklands.

V roce 1924 Bert le Vack dosáhl v Cavendish Drive rychlosti 178,79 kilometru v hodině. Dne 6. července 1924 se představil na závodě ve francouzském Arpajonu, kde dosáhl rychlosti 191,39 kilometru v hodině s Brough Superior o obsahu 867 kubických centimetrů.

V roce 1929 se do Arpajonu ve Francii vrátil, aby zde s motocyklem Brough Superior s motorem o obsahu 995 kubických centimetrů zajel rychlostní rekord s hodnotou 207,71 kilometru v hodině.

V roce 1927 sám George Brough a anglický motocyklový závodník a závodní automobilista Freddie Dixon, mimochodem konstruktér systému motocyklových a bankovních postranních vozíků, byl také jedním z mála závodníků v motoristickém sportu, kteří byli úspěšní na dvou, třech i čtyřech kolech. Dvakrát oceněný jezdec zlatou hvězdou BRDC za automobilové závody, měl přezdívku Flying Freddie – Létající Freddie, dosáhl rekordních 210 kilometrů v hodině na kilometr na SS100.

V roce 1928 Brough překonal svůj vlastní rekord rychlostí 210,2 kilometru v hodině. V roce 1932 Ronald Storey dosáhl rychlosti 130,48 kilometrů v hodině, ze stání na vzdálenost půl míle v Brightonu a v roce 1939 Noel Pope zajistil rekordní čas na jedno kolo všech dob v Brooklands rychlostí 200,38 kilometrů v hodině na SS100.

Konec přišel s II. světovou válkou

Výroba motocyklů Brough Superior SS100 skončila v roce 1940, když přerušena byla už o rok dříve, protože Velké Británie vstoupila do II. světové války a firma se musela přeorientovat na vojenskou výrobu.

Zakladatel George Brough, prodal firmu společnosti E.D. Abbott Ltd. Noví majitelé se snažili udržet společnost nad vodou, ale nakonec ji v roce 1946 prodali. Ta pak ještě, jak se píše na webu Brough Superior, několikrát, hlavně kvůli finančním problémům, změnila majitele. Byl mezi nimi dokonce i slavný jezdec F1 a majitel týmu Jack Brabham. Úplně poslední motocykl této značky spatřil světlo světa v roce 1977 a firma vyhlásila definitivní bankrot.

Každý motocykl byl sestaven dvakrát

Za dobu trvání výroby pod vedením George Brougha v letech 1924 až 1940 bylo vyrobeno 3 048 motocyklů 19 modelů. Většina z nich byla sestrojena na zakázku podle požadavků zákazníků a jen zřídka byly dvě stejné konfigurace. Každý motocykl byl sestaven dvakrát.

První montáž byla pro osazení všech komponentů, poté byl motocykl rozebrán a všechny díly byly podle potřeby nalakovány nebo pokoveny. Následně byly hotové díly nakonec smontovány. Každý motocykl byl testován, aby bylo zajištěno, že splňuje specifikace, a byl certifikován přímo Georgem Broughem.

S Brough Superior jezdil i legendární Lawrence z Arábie

Hrdým majitelem hned několika motocyklů Brough Superior různých variant byl legendární britský archeolog, armádní důstojník, diplomat a spisovatel Thomas Edward Lawrence, CB, DSO (16. srpna 1888 – 19. května 1935), známý jako Lawrence z Arábie.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, neznámýnautor, volné dílo zoom_in Thomas Edward Lawrence, CB, DSO, známý jako Lawrence z Arábie na motocyklu Brough Superior.

Lawrence se nejvíce proslavil svou rolí v arabském povstání (1916 – 1918) a v sinajské a palestinské kampani (1915 – 1915) a v roce 1918 proti Osmanské říši během I. světové války. Šíře a rozmanitost jeho aktivit a asociací a jeho schopnost je živě popsat písemně mu vynesly mezinárodní slávu jako Lawrence z Arábie, což je také název použitý pro stejnojmenný dobrodružný film z roku 1962, v hlavní roli s Peterem O´Toolem, založený na jeho válečných zážitcích.

Lawrence byl nadšeným motocyklistou a podle portálu wikipedia vlastnil osm motocyklů Brough Superior. Jeho poslední SS100 (registrace GW 2275) je v soukromém vlastnictví, ale byl zapůjčen do National Motor Museum v Beaulieu v hrabství Hampshire a další do Imperial War Museum v Londýně.

Walter F. Oakeshott v knize The Finding of the Manuscript - Essays on Malory (J. A. W. Bennett, Oxford: Clarendon, 1963) tvrdí, že Lawrence v roce 1934 ujel na motocyklu přes 200 mil z Manchesteru do Winchesteru, aby se setkal s Eugènem Vinaverem, editorem Winchesterského rukopisu Thomase Maloryho Le Morte d'Arthur – Artušova smrt. Knihy, kterou obdivoval a představoval i na svých kampaních.

Motocykly Brough Superior a Lawrence z Arábie

Osudná Lawrencova jízda s SS100

Jízda 13. května 1935 na motocyklu Brough Superior SS100 se stala Lawrencovi z Arábie osudnou. Smrtelně se zranil při nehodě v Dorsetu nedaleko své chaty Clouds Hill poblíž Warehamu. Stalo se tak pouhé dva měsíce poté, co opustil vojenskou službu.

Propad na silnici mu podle portálu wikipedia bránil ve výhledu na dva chlapce jedoucí na kolech. Když je v poslední chvíli spatřil, snažil se uhnout, aby se jim vyhnul. Ztratil ale kontrolu nad motocyklem a přeletěl přes řídítka. Při pádu se těžce zranil a zemřel o šest dní později, 19. května 1935, ve věku 46 let. Místo havárie je označeno malým památníkem u silnice.

Jedním z lékařů, kteří ho ošetřovali, byl neurochirurg Hugh Cairns, který následně zahájil dlouhou studii ztrát na životech jezdců na motocyklech v důsledku poranění hlavy. Jeho výzkum vedl k pozdějšímu zavedení povinného používání ochranných přileb jak vojenskými, tak civilními motocyklisty.

Lawrencovo tělo bylo pohřbeno na rodinném pozemku u kostela sv. Mikuláše v Moretonu. Mezi truchlícími hosty byli Winston Churchill, E. M. Forster, lady Astor a Lawrenceův nejmladší bratr Arnold. Churchill Pawrence popsal takto: „Lawrence byl jednou z těch bytostí, jejichž tempo života bylo rychlejší a intenzivnější než to, co je normální.“



Konspirativní teorie

Vyšetřování Lawrenceovy smrti bylo vedeno narychlo a svědectví byla protichůdná, zejména ve zprávě o „černém autě“, které mohlo nebo nemuselo být přítomno na místě nehody, a o chování chlapců na kole. Píše o tom v knize Another Life: Lawrence after Arabia autor Andrew R. B. Simpson na stránkách 263 až 268 v kapitole 15 s názvem Konspirační teorie.

Také se spekulovalo o tom, že Lawrence mohl být zavražděn, ale kvůli nedostatku důkazů se nakonec obecně uznává, že za jeho smrtí byla dopravní nehoda.

Československá stopa

Motocykl Brough Superior SS100 se dostal i do někdejšího Československa. Stalo se tak díky tehdejšímu Ministerstvu národní obrany. Československý štábní kapitán, někdejší ruský legionář Vladimír Kučka v letech 1923 až 1929 velmi úspěšně reprezentoval armádu i republiku na automobilových a především motocyklových závodech doma i v zahraničí. Spolu s Františkem Chladem, Čeňkem a Eliškou Junkovými a Bohumilem Turkem obsazoval první místa i v silné mezinárodní konkurenci.

Největších úspěchů dosáhl na strojích Walter AJS 350 a 500, Indian 1000 a především Brough Superior SS 100, který pro něj ve Velké Británii zakoupilo Ministerstvo národní obrany. Dne 9. října 1924 se stal jedním ze zakládajících členů Svazu závodníků a v roce 1927 byl na valné hromadě svazu zvolen jeho prvním místopředsedou.

Po odchodu do civilu založil spolu s Vladimírem Ottmarem autoopravárenskou firmu Autoarma, která si ve svém oboru úspěšně vedla až do znárodnění v roce 1948. Historik Tomáš Jákl na webu Vojenského historického ústavu Praha píše, že Vladimír Kučka zemřel předčasně ve věku 44 let v roce 1941 na následky chronického zánětu ledvin.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Thruxton, CC BY 3.0 zoom_in Motocykl Brough Superior.

Velice drahý veterán

Dne 27. dubna 2008, na výstavě Stafford Motorcycle, dražitelé Bonhams prodali Brough Superior SS100 z roku 1934 za 166 500 liber (v přepočtu tehdejšího kurzu to bylo 5 328 000 korun), což byl v té době světový rekord a nejvyšší cena, která kdy byla zaplacena za britský motocykl v aukci.

Nový světový rekord pro jakýkoli motocykl prodaný v aukci byl stanoven 22. října 2010, kdy byl v Haynes International Motor Museum prodán Brough Superior SS100 z roku 1929. Cena tehdy dosáhla 286 000 liber (v přepočtu v tehdejším kurzu 8 294 000 korun).

Nejdražší vydraženou motorkou je v roce 2018 na dražbě Bonhams v Las Vegas prodaný Vincent Black Lightning, za neuvěřitelných více než 19 milionů korun. Předním držel prvenství motocykl Cyclone z roku 1915, jehož vlastníkem byl slavný americký herec Steve McQueen. Stroj byl v roce 2015 vydražen za v přepočtu více než 15,8 milionů korun.

Znovuvzkříšení značky Brough Superior SS100

V roce 2013 došlo ke vzkříšení značky a nová společnost Brough Superior odhalila plány na stavbu nového SS100 jako poctu k 90. výročí nejslavnějšímu modelu Brough Superior. První nové SS100 byly dodány v roce 2015 a každý byl vyroben na zakázku.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Maysy, CC BY-SA 4.0 zoom_in Nový Brough Superior SS100 fotografovaný v roce 2021.

Nový motocykl SS100 má motor o obsahu 997 ccm, vyvinutý a vyrobený francouzskými specialisty Akira Engineering z Bayonne. Nový Brough Superior SS100 je vyráběn ručně v továrně Henriette's Boxer Design v Toulouse ve Francii. Podvozek tvoří mix hořčíku, titanu a hliníku, kola jsou z uhlíkových vláken a přední vidlice je s dvojitým lichoběžníkem. Brzdy jsou značky Beringer se čtyřmi kotouči a dvěma brzdiči. Pořídit se dá i u nás, jeho cena přesahuje 1,6 milionu korun.

Motocykly jsou vyráběny v omezeném počtu, což zajišťuje jejich exkluzivitu a zachování odkazu značky. Brough Superior je tak symbolem britské inženýrské zdatnosti a důkazem trvalé přitažlivosti ručně vyráběných motocyklů.