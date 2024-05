Scout patřil k nejúspěšnějším a zároveň nejoblíbenějším motocyklům značky Indian. Vyráběl se bezmála třicet let, postupem času vzniklo několik verzí. A byl také u toho, když se bojovalo o rychlostní rekordy. Letos si připomínáme 75 let od ukončení jeho výroby.

Scout patřil k nejúspěšnějším a zároveň nejoblíbenějším motocyklům značky Indian. Vyráběl se bezmála třicet let. | Foto: Wikimedia Commons, Addvisor, CC BY-SA 4.0

Motocykl Indian Scout z roku 1929:

Zdroj: Youtube

Společnost založili v roce 1901 pod názvem Hendee Manufacturing Company, kterou později přejmenovali na Indian Motocycle Manufacturing Company, ve Springfieldu v Massachusetts George Mallory Hendee a Oscar Hedstrom.

Firma byla jedním z prvních výrobců motocyklů ve Spojených státech a také jedním z největších výrobců motocyklů na světě. Velkou část produkce firmy Indian tvořily motocykly s velkoobjemovými dvouválcovými motory do V s rozvodem SV. Typickým pro ně byl, podle portálu wikipedia, nízký posez jezdce. Výroba motocyklů byla ukončena v roce 1953, kdy firma zkrachovala.

Scout byl poprvé představen v říjnu 1919

Vůbec první Indian Scout navržený Charlesem Franklinem byl poprvé představen v říjnu roku 1919 jako model pro rok 1920, kdy se začal sériově vyrábět. Jeho produkce probíhala až do roku 1949. Scout soupeřil s dalším produktem firmy Indian, a sice s Chiefem o nejdůležitější motocykl společnosti. Chief se vyráběl v letech 1922 až 1953.

Indian Scout z roku 1929 ve ZweiRadMuseu NSU.Zdroj: Wikimedia Commons, Joachim Köhler, CC BY-SA 3.0

Dalším strojem byl Model 101 Scout vyráběný v letech 1928 až 1931, který byl nazván nejlepším motocyklem Indianu, jaký kdy byl vyroben. Píše o tom v knize The A-Z of Motorcycles - The Encyclopedia of the Motorcycle (vydavatelství Droling Kindersley London 1995) autor Hugo Wilson. Vyznačoval se tím, že měl nový rám s větším sklonem vidlice, delším rozvorem a nižší výšku sedadla.

Model 101 Scout byl podle autora textu v magazínu American Motorcyclist. (Vol. 55, no. 11 2001) Billa Wooda známý svou skvělou ovladatelností a proto byl oblíbený u závodníků, závodníků jízdy do vrchu a trikových jezdců.

Další modely Scoutu

Druhá řada Scoutů s těžšími rámy byla představena v roce 1932. Byl to model Standard Scout, který nahradil 101 a měl stejný rám jako model Chief a model Four. Standard Scout zůstal ve výrobě do roku 1937.

Maloobjemový Scout a Sport Scout byly představené v roce 1934, pokračovaly až do ukončení civilní výroby v roce 1942. Vyráběly se i maoobjemové motocykly, jako Pony Scout a Junior Scout. Společně byli mezi motocyklisty známé jako „Thirty-Fifty“ podle jejich zdvihového objemu motoru v krychlových palcích.

Indian Sport Scout z roku 1934.Zdroj: Wikimedia Commons, Daderot, CC0

Sport Scout z roku 1934 měl lehčí rám, ale také pevnější a tužší. Celkově byl ale stále o 15 liber těžší než 101 Scout. Speciálně vyladěný Sport Scout vyhrál první Daytonu 200 v roce 1937. V roce 1940 pak získal tento model celoorbubové blatníky, níže položené sedadlo a větší sklon vidlice. V následujícím roce bylo přidáno zadní odpružení ve stylu pístu.

Válečná výroba

Vojenské verze Indianu byly používány americkými a dalšími spojeneckými silami během druhé světové války. Nejběžnějším motocyklem Indian vyrobeným pro vojenské použití ve II. světové válce byl model 741, vojenská verze Thirty-Fifty. Uvádí to Standard Catalog of U.S. Military Vehicles (Krause Publications, 2011), jehož autorem je David Doyle.

Ty byly primárně používány britskými silami a silami Commonwealthu. Kolem 5 000 strojů bylo odesláno do tehdejšího SSSR v rámci programu válečné pomoci Lend-Lease. Indian prodal podle wikipedie více než 30 000 kusů modelu 741.

Vojenský Indian Scout 741.Zdroj: Wikimedia Commons, Terry Whalebone, CC BY 2.0

Model 640-B byla vojenská verze Indian Sport Scout. Ta byla testována americkou armádou a používána se na základnách ve Spojených státech. Do zámoří dodávána nebyla. Bylo jich postaveno přibližně 2 500 kusů.

Indiany se dovážely i do Československa

Motocykly Indian se vyráběly v letech 1901 - 1953 ve Springfieldu ve státě Massachusetts. Na české území je nejprve dovážely firmy Paleček a Bratři Chladové. Po první světové válce v roce 1919 se generálním obchodním zástupcem stal Ing. František Mařík, přezdívaný „táta Indiánů“. Ten se zasloužil o zvýšení jejich popularity a prodejnosti v Československu. Zapůjčil například několik kusů pražské policii, která následně objednala a zařadila do policejní služby jedenáct motocyklů. Mařík také začal vydávat první československý motocyklový časopis s názvem Motocykl, jehož první číslo vyšlo 1. července 1922.

Po skončení II. světové války

Indian v roce 1946 obnovil civilní výrobu, ale vyráběl pouze model Chief. Práce na modelu 647 Scout byly ukončeny ve prospěch vývoje zcela nové řady lehkých jednoválcových a vertikálních dvouválcových motocyklů.

V roce 1948 Indian postavil 50 kusů modelu 648 Sport Scout, který byl nazývaný „Big Base“ Scout. Jednalo se o homologační speciál postavený hlavně pro závodění. Byl proto prodáván především motocyklovým závodníkům. Jezdec Floyd Emde si s 648 dojel pro vítězství v Daytoně 200 v roce 1948. Model 648 byl vlastně poslední tradiční Indian Scout.

Řada motocyklů Indian, představená v roce 1949, zahrnovala řadový dvouválec 249 Scout. Ten byl v dalším roce nahrazen 250 Warrior s větším motorem, aby mohl konkuroval evropským motocyklům třídy do 500 kubických centimetrů.

Honba za rekordy na solném jezeře Bonneville

V letech 1962 až 1967 použil Novozélanďan Burt Munro upravený Indian Scout z roku 1920 k tomu, aby v Bonneville na zdejším vyschlém solném jezeře vytvořil motocyklové rychlostní rekordy na zemi. V jeho záznamech jsou celkem tři světové rekordy, a to z 20. srpna 1962, z 22. srpna 1966 a z 26. srpna 1967.

Scéna z filmu The World's Fastest Indian - Nejrychlejší Indian na světě

Zdroj: Youtube

Munroovy snahy byly zfilmovány. Snímek z roku 2005 se jmenuje The World's Fastest Indian - Nejrychlejší Indian na světě. V Česku je film režiséra Rogera Donaldsona s Antony Hopkinsem v hlavní roli uváděn pod názvem V zajetí rychlosti.

Burt Munro Burt Munro, motocyklový závodník a držitel světových rychlostních rekordů.Zdroj: Wikimedia Commons, XLerateMotocyklový závodník se narodil jako Herbert James „Burt“ Munro 25. března 1899 v Invercargill na Novém Zélandu. Proslavil se vytvořením světového rychlostního rekordu na motocyklu třídy do 1000 ccm při jízdě na vyschlém solném jezeře v Bonneville 26. srpna 1967. Tento rekord stále platí. Munroovi bylo 68 let a jezdil na 47 let starém stroji, když vytvořil svůj poslední rekord. Zemřel 6. února 1978.

V roce 2013 byl na zakázku vyroben streamliner s názvem Spirit of Munro. Společnost Indian Motorcycle uvedla, že Spirit of Munro Scout je poctou Munroovým úspěchům s Indianem Scout a všem starým Indianům. Rychlostní jízdy Burta Munroa V roce 1962 vytvořil rekord třídy 883 ccm rychlostí 288 kilometrů v hodině.

V roce 1963, během první jízdy vybuchl motor Indianu při rychlosti 313,882 kilometrů v hodině, čímž jeho pokusy skončily. Při testu před ostrou jízdou dosáhl rychlosti 295,611 kilometru v hodině.

V Bonneville v roce 1964 stihl kvalifikační jízdu, ale špatné počasí ukončilo rychlostní týden.

Bonneville 1965 byl pro Munroa špatným rokem, absolvoval několik jízd při nichž dosáhl jen nižších rychlostí.

V roce 1966 vytvořil s motorem o objemu 905 ccm rekord třídy do 1000 ccm rychlostí 270,476 kilometru v hodině, jeho neoficiální maximální rychlost byla 341,181 kilometrů v hodině. V kvalifikaci dosáhl rychlosti 270,807 kilometru v hodině.

V roce 1967 vytvořil rekord třídy do 1000 ccm rychlostí 295,453 kilometru v hodině. Aby se kvalifikoval, provedl jednosměrnou jízdu, pří níž dosáhl 305,88 kilometru v hodině. Jeho nejvyšší zaznamenaná jízda na měřenou míli byla 302,557 kilometru v hodině.

Rok 1968 byl pro Munroa v Bonneville další nepříliš dobrý rok. Kvůli problémům s magnetem dosáhl jen 249,448 kilometru v hodině.

V roce 1969 zaznamenal dvě jízdy. Kvůli mechanickým problémům ale při té druhé nemohl dokončit zpáteční jízdu, což znamenalo žádný nový rekord.

V roce 1970 se rozhodl vyměnit palivo. Z metanolu přešel na nitrometan. Jenže v motoru spálil písty a také všechny další náhradní písty, takže zaznamenal další nezdar.

V roce 1971 jel v Bonneville s Indianem na soli vůbec naposledy. Bohužel kvůli novým a velmi přísným pravidlům streamlineru nemohl jet se sklolaminátovým tělem. Bez náboje byl nyní Indian vážně pomalý, poslední jízdu zvládl jen za 239,036 kilometru v hodině. Řez Munroovým rekordním Indianem Scout Special z roku 1920.Zdroj: Wikimedia Commons, Kgbo, CC BY-SA 4.0 V roce 1975 podnikl svou čtrnáctou a poslední cestu do Bonneville jako divák. V roce 2006 byl uveden do AMA Motorcycle Hall of Fame.V roce 2014, tedy 36 let po jeho smrti, mu byl posmrtně udělen rekord z roku 1967 s hodnotou 296,2593 kilometru v hodině poté, co si jeho syn John v té době všiml chyby ve výpočtu od AMA.

Výroba modelu Indian Scout byla ukončena v roce 1949. Výroba motocyklů značky Indian byla ukončena v roce 1953, kdy firma zkrachovala. Podle portálu wikipedia výroba všech modelů skončila už v roce 1952, přičemž většina posledních motocyklů z roku 1953 byla postavena ze zbývajících dílů. Veškerá výroba produktů tak byla ukončena v již zmiňovaném roce 1953.

Znovuoživení značky Indian Scout

Po zániku společnosti se pozdějí o oživení značky Indian pokoušelo s různými úspěchy několik firem. The Indian Motorcycle Company of America, sídlící v Gilroy v Kalifornii, stavěli Scout model od roku 2001 do jejich bankrotu v roce 2003.

V roce 2011 zakoupila společnost Polaris Industries práva Indian Motorcycles a od roku 2013 uvádí na trh modely motocyklů v tradičním stylu Indian. Například Scout z roku 2015 je cruiser s kapalinou chlazeným dvouválcovým motorem do V o objemu 1 133 kubických centimetrů.

V roce 2016 byla představena levnější verze s názvem Scout Sixty. Je v podstatě identická se Scoutem a používá stejný rám, brzdy a odpružení, ale má menší motor o objemu 999 ccm, s 5stupňovou převodovkou a zatemněnou konstrukcí. Nejnovější modely řady Indian Scout se prodávají také v Česku.

Indian Scout vyrobený v roce 2015.Zdroj: Wikimedia Commons, Kawijock, CC BY-SA 4.0

Síň slávy ve Spirit Lake

Značka Indian má svou Síň slávy, která nabízí detailní a působivý pohled do historie a současnosti. Nachází se v Indian Motorcycle Experience Center, hned vedle továrny ve Spirit Lake ve státě Iowa. Portál Indian.cz informuje, že uvnitř jsou vystaveny současné i historické motocykly Indian, dobové artefakty a pamětihodnosti a návštěvníci zde mají možnost zakoupit exkluzivní tovární suvenýry. V době, kdy nejsou možné prohlídky výrobních prostor s průvodcem, mohou návštěvníci shlédnout krátkou videoprohlídku továrny.



Kluby motocyklů Indian u nás

V České republice je množství příznivců značky motocyklů Indian. Ty mají své kluby, které organizují srazy příznivců a majitelů a spanilé jízdy motorek této značky. Například od roku 2015 existuje Indian Motocycle Club CZ z Prahy – Kamýku. Dalším je Indian Motorcykle Riders Group Prague (IMRG Prague), založený v březnu 2017 u příležitosti otevření pražského dealerství Indian Motorcycle Karlose Jandejska v pražských Modřanech.