PHP developer (50 - 90.000 Kč) Jsi zapálený PHP developer a hledáš novou výzvu? Tak je nejvyšší čas pro změnu! Hledáme mediora/seniora, který nám pomůže se podílet na celém projektu od vývoje až po testování! Naší doménou je aplikace na míru a týká se to převážně oblastí financí a pojištění. Pokud Ti to zní zajímavě, tak neváhej a čti dál! Náplň práce: *rozvoj současné stávající aplikace, *kamarádíš se s PHP, *spolupráce v super IT týmu, kde Ti každý rád pomůže. 50 000 Kč

