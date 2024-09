Kluci vyrůstající v 80. a částečně v i 90. letech ještě neměli ani páru o tom, co jsou to počítače, počítačové hry nebo mobilní telefony. Ale moc dobře věděli, co to je vlastnit a jezdit na Pionýru nebo Mustangu. Říká se ale, že kdo jednou usedl a svezl se na Simsonu, o návratu na zmíněné stroje od Jawy už nechtěl ani slyšet. Simson byl prostě pojem. A právě tuto východoněmeckou motocyklovou značku jsme si vybrali jako téma našeho dalšího zábavného motoristického kvízu.