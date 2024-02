Byly výkonné, rychlé a některé jejich komponenty předběhly technický vývoj o několik let. Britské motocykly Vincent se vyráběly přes třicet let. Značka má na svém kontě i několik rekordů. Dnes patří tyto stroje mezi velice ceněné veterány.

Motocykly britské značky Vincent se vyráběly přes třicet let. Na snímku je Vincent Rapide serie A z roku 1939 | Foto: Wikimedia Commons, TR001, CC BY 3.0

Pouhých patnáct „bílých stínů“

Podle webu Azpneu.cz byl dokonce motocykl s označením White Shadow označen za jednu z pěti nejvzácnějších motorek světa. Motocykly Vincent s označení Black Shadow se vyráběly v letech 1948 až 1955 a byly ve své době proslulé pro svůj inovativní design, vysoký výkon a konstrukční preciznost.

Naprostým unikátem byly tzv. „bílé stíny“, tedy modely označené jako Vincent White Shadow. Konstrukčně byly stejné jako černé, lišily se však viditelnými částmi motoru, které nebyly klasicky smaltované, ale leštěné. Bílých stínů se mezi lety 1949 a 1952 vyrobilo pouhých 15 kusů.

„Už v době uvedení na trh tak byly velmi vzácné. Když se některý z posledních kousků objeví v aukci, o velký rozruch a zájem není nouze,“ píše se na webu AZpneu.

Vše začalo v květnu 1928

Historie společnost Vincent Motorcycles, která sama sebe označovala za „výrobce nejrychlejších motocyklů světa“, se začala psát koupí společnosti HRD Motors Ltd. Philipem Vincentem v květnu roku 1928.

Firmu HRD založil bývalý britský pilot Royal Flying Corps (RFC) Howard Raymond Davies, který byl sestřelen za I. světové války a zajat Němci v roce 1917. Podle wikipedie legenda praví, že když Davies pobýval v zajateckém táboře, dostal nápad postavit si vlastní motocykl a začal přemýšlet, jak by toho, až válka skončí, mohl dosáhnout. Jenže život po skončení války nebyl tak jednoduchý, a proto se teprve v roce 1924 Daviesovi povedlo uzavřít partnerství s E. J. Masseyem a založit firmu pod názvem HRD Motors. Značka HRD byla zkratka jména majitele.

Davies začal vyrábět motocykly vlastní konstrukce pod značkou vytvořenou z iniciál svého jména. Používal motory JAP 500 ccm a třístupňové převodovky Burman. Byl úspěšným motocyklovým závodníkem. Vyhrál Isle of Man Tourist Trophy v roce 1921 a vítězství si opakoval i v roce 1925. Tentokrát už ale na vlastním stroji HRD ve třídě Senior. Bohužel obchod nešel tak, jak by si majitel značky přál.

Krach a prodej

Web Motorkáři.cz píše, že kvůli neuspokojivému prodeji cestovních motocyklů firma 1. ledna 1928 vstoupila do dobrovolné likvidace. „Za měsíc ji koupil Ernest Humphries z OK Supreme Motors. Tomu ale šlo hlavně o zisk prostor pro továrnu, a tak se rozhodl prodat jméno, přípravky, nástroje a modely. Brzy se mu podařilo se dohodnout a vše prodal Philipu C. Vincentovi za 500 liber, kterému s koupí pomohla rodina,“ uvádí portál Motorkáři.cz.

Vincent chtěl zahájit výrobu motocyklů a potřeboval zavedené jméno, aby ho mohl využít k rozjezdu firmy. Výroba se přesunula do města Stevenage v hrabství Hertfordshire. A nové motocykly dostaly jméno Vincent HRD.

Do prvních strojů pod vlastní značkou montoval většinou jednoválcové motory JAP, v některých případech došlo i na pohonnou jednotku značky Rudge-Python. Na konci roku 1931 Vincent spojil své síly s australským inženýrem Philem Irvingem. V roce 1934, po katastrofálním výsledku při závodě Isle of Man TT, kdy byly velké problémy s motorem,se Phil Vincent a Phil Irving rozhodli, že budou stavět své vlastní motory.

Znak společnosti Vincent MotorcyklesZdroj: Wikimedia Commons, TR001, CC BY 3.0Philip Edward Irving MBE, CEng., FIMechE., MSAE. (1903 – 1992) byl australský inženýr, známý hlavně jako tvůrce motocyklových motorů. Vytvořil také motor Repco – Brabham pro Formuli 1. Na konci roku 1963 podle portálu wikipedie Irvinga oslovil Jack Brabham, aby navrhl jednoduchý, lehký a výkonný 3litrový motor V8 pro nadcházející změnu specifikací motorů Formule 1, která měla platit od roku 1966. Irving motor postavil na 3,5litrovém válci Oldsmobile V8. block design a stal se známým jako RB620. Jack Brabham potom s tímto motorem vyhrál v roce 1966 nejen šampionát jezdců Formule 1, ale i pohár konstruktérů. Dvakrát také pracoval na motocyklech Velocette a nakreslil motor závodního motocyklu EMC 125ccm z roku 1960. Irving byl oceněn Řádem britského impéria (MBE) v královnině novoročním seznamu pro rok 1976 za své služby automobilovému inženýrství. Jeho ocenění bylo oznámeno v dodatku k The London Gazette ze dne 31. prosince 1976. V roce 1949 se Irving stal viceprezidentem Vincent H.R.D. Owners Clubu a pokračoval v této roli až do smrti Phila Vincenta v roce 1979, kdy se stal čestným prezidentem. Irving zastával prezidentský úřad až do své smrti 14. ledna 1992.

V období II. světové války firma Vincent vyráběla především munici, její motory byly během války zkoušeny na člunech a přenosných pumpách a po skončení války se společnost znovu vrátila k výrobě motocyklů. Irving odešel k firmě Velocette v Birminghamu, aby se s koncem války zase k Vincentovi vrátil.

Vincent například vyvinul vysoce účinný dvoudobý motor s protilehlými písty pro použití v záchranných člunech shazovaných ze vzduchu. Bohužel díky konci války se ale nikdy nedostal do provozu.

Už v roce 1944 Vincent hledal nové odbytiště pro své motocykly a soustředil se na prodej ve Spojených státech. Ve stejném roce otevřel první americké obchodní zastoupení ve městě Philadelphia. Po něm následovali další.

Model Black Shadow

V roce 1949 se na trhu objevil stroj Vincent Black Shadow, jako nastavená verze předchozího modelu Series B Rapide. Už tehdy, krátce po 2. světové válce oplýval několika technickými řešeními, která se používají dodnes. Web Motohause.cz uvádí, že blok vidlicového dvouválce tvořil součást podvozku a byl zavěšen na páteřovém rámu, jehož součástí byla olejová nádrž.

Kyvná vidlice byla přišroubována k převodovce a zadní tlumič byl umístěn centrálně pod sedlem. Samotný dvouválec s úhlem válců 50 stupňů, o objemu 998 kubických centimetrů s OHV rozvody, dokázal vykouzlit výkon 55 koní, což bylo na tehdejší dobu velmi slušné.

„Společně s nízkou hmotností 208 kilogramů a promyšleně poskládanou čtyřstupňovou převodovkou to znamenalo, že nejvyšší stupeň se řadil v rychlostech kolem 160 kilometrů v hodině a sériový motocykl dosahoval maximální rychlosti přes 200 kilometrů v hodině!“ píše se na webu Motohause.cz.

Motocykl Vincent HRD serie C, Black ShadowZdroj: Wikimedia Commons, tomislav medak, CC BY 2.0

Značně netradiční byl Vincent Black Shadow i po stránce designu. V době, kdy bylo zvykem vídat na motorkách velké množství chromu, zvolili Britové opačný postup a celý stroj včetně motoru nabarvili na černo. Z toho byl také odvozen název motocyklu. Dodnes ale není jasné, zda byla černá barva zvolena pouze kvůli vzhledu, nebo měla svou funkčnost při přenosu tepla.

Světlo světa spatřila také omezená série 15 kusů White Shadow, které měly specifikaci Black Shadowa, ale barevnost modelu Rapide s hliníkovým dekorem. Samotných Černých stínů bylo do roku 1954 vyrobeno necelých 1 700 kusů, všechny byly vyráběny ručně.

V plavkách za rychlostním rekordem

Ráno 13. září 1948 se motocyklový závodník jménem Roland „Rollie“ Free vydal na dráhu na solném jezeře Bonneville. Pod sebou měl právě Vincenta, podle některých pramenů, jako je Motohause.cz dodnes není jasné, zda šlo o model Black Lightning nebo Black Shadow, podle portálu wikipedia to měl být Vincent Lighting, na sobě jen přilbu, plavky a boty. Ve své velmi neobvyklé poloze se vydal vstříc rychlosti.

Motocykl patřící Johnu Edgarovi byl vybaven závodními vačkami a vodorovně umístěnými závodními karburátory. Pokus se podařil a Rolliemu byla změřena rychlost 150,313 míle za hodinu, tedy 241,905 kilometrů v hodině. O dva roky později se Rollie Free na Bonneville vrátil, tentokrát už na novějším Vincentovi. Navzdory havárii se mu nakonec podařilo dosáhnout rychlosti 251,99 kilometrů v hodině.

Byly představeny stroje Meteor a Comet 500 ccm spolu se závodním speciálem o objemu 500 kubických centimetrů Vincent Grey Flash. V roce 1950 bylo do Spojených států odesláno 16 červeně zbarvených Cometů. V roce 1948 bylo postaveno také 31 strojů Grey Flash.

Přestože patřily motocykly Vincent mezi nejvýkonnější ve své době, produkce šla pomalu dolů a v roce 1955 vyjela z továrny poslední motorka. Nepomohly ani pokusy uživit se výrobou lodí.

Továrna se obrátila na všeobecné strojírenství, výrobu průmyslových motorů a vznikl vodní skútr Amanda. Jeden z inženýrů Vincentu přišel o život při jeho testování, když se utopil v moři..

Bankrot a nucená správa

Společnost vstoupila do nucené správy v roce 1959. Jméno a práva na výrobu komponentů motocyklů převzala místní firma Harper Engines Ltd., Stevenage, Herts a od té doby byla několikrát koupena a prodána jinými strojírenstkými firmami. Na počátku 70. let vytvořil Vincent Owners Club prostřednictvím veřejného předplatného společnost VOC Spares Company Ltd, aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost náhradních dílů. Společnost je nezávislá na klubu, který si ponechává většinový podíl.

Vincent Motors za dobu své existence v letech 1932 – 1955 uvedl na trh dvacet různých typů motocyklů této značky. Jednotlivé stroje si můžete prohlédnout na portálu wikipedie.

Zakladatel společnosti Philip Conrad Vincent, který se narodil 14 března 1908, zemřel po dlouhé nemoci 27. března 1979 v nemocnici Ashford v Middlesexu. Jeho popel je uložen na rodinném pozemku v kostele svatého Petra a Pavla, Horndon-on-the-Hill, v hrabství Essex.

Nejdražší motorka světa

V roce 2018 se aa dražbě Bonhams v Las Vegas přepisovala historie. Motocykl Vincent Black Lightning zde byl vydražen za neuvěřitelných více než 19 milionů korun. Portál Autorevue.cz psal, že se stal vůbec nejdražším motocyklem, jaký byl kdy vydražen. Kdysi prvenství držel Cyclone z roku 1915. Motocykl, jehož vlastníkem byl i slavný americký herec Steve McQueen, byl v roce 2015 vydražen za v přepočtu více než 15,8 milionů korun.

Vincent Black Lighting serie CZdroj: Wikimedia Commons, Thruxton, CC BY 3.0

Vincent Black Lightning z roku 1951 nasadil laťku ještě o několik milionů výš. Cena se vyšplhala na 929 000 dolarů, což je v přepočtu výše zmiňovaných více než 19 milionů korun.

Několikrát byla snaha o oživení značky

To, že firma Vincent se na konci padesátých let odporoučela do bankrotu ovšem neznamená, že značka Vincent neexistuje. Několikrát se jí snažilo oživit pár nadšenců. V roce 2002 například vzniklo několik kusů motocyklů Vincet Black Shadow, do kterých byl instalován motor Honda RC51 poskytující výkon 136 koní. Toho se před několika lety chytil designér Aleck Jones, který vytvořil koncept novodobého Vincentu.



V říjnu 2022 informoval portál Motosvět.cz, že se indický gigant Bajaj, který již v minulosti několikrát vstupoval do partnerství s evropskými výrobci, rozhodl koupit značku Vincent. Web připomenul například spolupráci s KTM či s Triumphem, více či méně úspěšnou. Bajaj měl ambice koupit některou z evropských značek pro snažší přístup na evropský trh. Uvažoval i o koupi firmy Ducati, což se mu nezdařilo. Proto se zřejmě inspiruje úspěchem společnosti Classic Legends, která kupila značky (či licence) Jawa nebo BSA, pro expanzi na západní trhy.

„Podobně by tomu mohlo být s britskou značkou Vincent. Zda-li na tento koncept Bajaj naváže je těžko říci. Spíše si dokážeme představit, že pod značkou Vincent vyjede s neo-retro motocyklem klasického střihu, s integrovanými moderními technologiemi,“ uzavřel Motosvět.cz.