Nedávné prestižní mezinárodní mistrovství Německa motocyklů (IDM), v jehož rámci se jel i závod seriálu mistrovství světa FIM sidecarů a mistrovství Evropy FIM European Women Cupu na Autodromu Most, oživilo vzpomínky. Fanoušci motocyklového sportu si tak připomněli, že kdysi po zdejším závodním okruhu jezdili v začátcích své hvězdné kariéry také závodníci zvučných jmen. Prohlédněte si retro fotogalerii z 80. a 90. let a zavzpomínejte také.

Sidecar na mokré trati. | Foto: se svolením Ladislava Šeinera

Dříve narození mohou zavzpomínat, mladší generace pak může obohatit svoje vědomosti o motocyklovém sportu a zjistit, kdo se ze slavných proháněl po asfaltu v městě pod hradem Hněvínem.

Legendární František Šťastný

Na startovních listinách byla při závodech v Mostě jak slavná jména minulosti, tak i pozdější novodobí šampióni.

Z domácích závodníků například legendární František Šťastný (12.listopadu 1927 – 8. dubna 2000), který přijel na závod historických strojů. V rodné obci Kochánky nad Jizerou má tento uznávaný jezdec svůj park s fontánou borců.

Dalším známým jménem byl Bohumil Staša mladší. „Začínal s motokrosem a svůj první silniční závod absolvoval v roce 1988, kdy jeho otec Bohumil Staša starší ukončil svou aktivní kariéru,“ píše se na portálu moto.cz. Po šesti domácích titulech a účasti v závodech ME, MS a IDM se znovu vrátil k motokrosu nejen jako jeho jezdec, ale i konstruktér motocyklů VM Motor.

Michal Bursa v Mostě triumfoval

Na mosteckém okruhu triumfoval také Michal Bursa, syn Jiřího Bursy (16. února 1942 Praha – 6. července 1975 Nové Mesto nad Váhom), který celkem získal sedmdesát sedm pódiových umístění na MS, ME a mezinárodním mistrovství ČR. V 90. letech minulého století byl podle označen za nejlepšího závodníka v mezinárodním mistrovství republiky ve třídě superbike.



Úspěšně si na mosteckém okruhu vedl také další z českých jezdců Jaroslav Huleš (2. července 1974 Čimelice – 8. července 2004 Písek), účastník seriálu mistrovství světa do 125 a 250 ccm. Server motorkari.cz píše, že byl naší nejvýraznější postavou silničního sportu od dob Františka Šťastného.

Zahraniční motocyklové hvězdy

Ze zahraničních jezdců to bylo několik budoucích motocyklových hvězd. Například španělský závodník Alex Crivillé, pozdější světový šampión třídy do 125 ccm (v roce 1989) a třídy do 500 ccm. Na webu motogp je možné se dočíst, že se v roce 1992 se stal prvním Španělem, který vyhrál Velkou cenu 500 ccm a v roce 1999 se stal prvním Španělem, který vyhrál mistrovství světa do 500 ccm.

Startoval zde i další za španělských jezdců Julián Miralles, rodák z města Alberic u Valencie, který to po 125 ještě zkoušel v silnější třídě do 500 ccm. Jeho syn Julián Miralles Rodriguez se stal také motocyklovým závodníkem. Naposledy jezdil Moto3 v RFME Open 1000 Championship se strojem BMW S1000RR. Více se o jeho kariéře čtenář dozví na portálu teamspar.

Blesk Loris Capirossi

V červnu 1989 v Mostě vyhrál závod třídy do 125 ccm další pozdější slavný jezdec Loris Capirossi. Rodák z italského Castel San Pietro Terme, jak informuje wikipedia, vletěl na světovou motocyklovou scénu jako blesk. Svoji kariéru ve světovém šampionátu silničních motocyklů odstartoval v roce 1990 na stroji Honda a hned při své premiérové sezóně vybojoval mistrovský titul v kategorii do 125 ccm.

Ve stejné kubatuře závodil i v sezóně následující a titul světového šampióna dokázal obhájit. V roce 1998 se stal na Aprilii RS250 světovým šampiónem v kubatuře do 250 ccm. V Mostě Capirossi startoval při závodu mistrovství Evropy do 125 ccm v červnu 1989 a dojel si pro vítězství před Francouzem Selinim a Němcem Dirkem Raudiesem.

V Mostě se také jezdily závody švýcarského motocyklového šampionátu. Německé mistrovství se zde stále jezdí.

Ukázka programů na motocyklové závody v Mostě.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

V neposlední řadě se po mostecké závodní dráze proháněly dvojice, startující v mistrovství Švýcarska nebo mistrovství Evropy sidecarů. Ty se v Mostě poprvé objevily v červenci roku 1985.