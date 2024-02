Nejen v minulosti, ale i v současnosti se v České republice vyrábějí automobily, autobusy, trolejbusy i motocykly. Historie ukazuje, že jich je a byla celá řada. Nachystali jsme pro vás malého průvodce, který ukazuje místa, kde se nyní výroba dopravních prostředků v Česku nachází nebo kde se úžasné motorové stroje vyráběly dříve.

Traktor Zetro Proxima ze současné produkce. | Foto: Wikimedia Commons, JJ7777, CC BY-SA 4.0

Praha

V Letňanech se vyráběly pod značkou Avia v letech 1968 – 1983 lehké nákladní automobily A15, A20 a A30. V roce 1983 byla vozidla modernizována jako A21 / A31. Základem pro výrobu byla licence Renault-Saviem. „Po roce 1989 došlo několikrát ke změně vlastníka, aby v červenci 2013 výroba nákladních automobilů v Letňanech skončila,“ uvádí portál wikipedie.

Pražská továrna na automobily ve Vysočanech Praga byla založena roku 1907. Vyráběla osobní a nákladní auta, motocykly, letadla, technické díly do aut. Po II. světové válce vyráběla jen nákladní a vojenské vozy. Nejznámějším je Praga V3S, lidově zvaná vejtřaska. Výroba skončila v roce 2006. Nynější majitel má podle webu v nabídce hypercar, závodní vůz, motocykl a motokáry.

Lehký nákladní vůz Avia A31.Zdroj: Wikimedia Commons, photobeppus, CC BY-SA 2.0

V hlavním městě sídlil výrobní závod automobilů značky Aero. Ty byly vyráběny v letech 1929 – 1951 ve Vysočanech. Asi nejznámějším typem Aero Minor. Na podzim roku 1945 byla společnost znárodněna. Vyráběly se zde lehký nákladní vůz Škoda 150, vyráběný v letech 1945–1947 jako Aero 150. V letech 1947 – 1951 se vyráběl osobní vůz Minor II, vyvinutý továrnou Jawa.

V Praze – Jinonicích sídlila firma Walter, hovorově Waltrovka, podnik vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory. Luxusním vozem byl Walter Royal vyráběný v letech 1931 – 1932. Posledním projektem byly dva protypy lidového vozitka Minicar z roku 1948. Firma například vyráběla jednoválcový motocykl Walter typ A od 1902 do roku 1913. Poslední motorkou byl Walter 750. V roce 1951 továrna v automobilovém průmyslu skončila.

Motocykl Walter Typ A z roku 1911.Zdroj: Wikimedia Commons, Ltosnar, CC BY.SA 4.0

Málo známou je firma Vaja, což je zkratka jména Valeš Jan, která v Praze vyráběla cyclecary. Cyclecar byl čtyřkolové vozidlo s prvky motocyklové konstrukce, jehož pohotovostní hmotnost nesměla přesáhnout 350 kilogramů. Firma Vaja jich vyrobila šest v letech 1928 – 1932. Žádné vozítko se do současnosti nedochovalo.

Mladá Boleslav

Město je sídlem největšího výrobce automobilů v Česku, společnosti Škoda Auto. Automobilka byla založena už v roce 1895 jako Laurin & Klement. Dlouhodobě je největší českou firmou podle tržeb, jedním z největších českých zaměstnavatelů a největším českým exportérem. V rámci Česka má společnost dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Ikonickým modelem je Octavia. Od roku 1996 se jej ve čtyřech generacích dosud prodalo přes sedm milionů exemplářů.

Vůz Škoda Octavia Combi čtvrté generace.Zdroj: Wikimedia Commons, _denik-630Migl, CC BY-SA 4.0

Kopřivnice

Ve městě sídlí automobilka Tatra, oficiálně Tatra Trucks, výrobce nákladních, vojenských a speciálních automobilů. Jedná se o třetí nejstarší existující automobilku na světě, která byla založena v roce 1897. Starší jsou pouze značky Peugeot (1889) a Mercedes-Benz, dříve Daimler (1886). Firma vyráběla i osobní automobily. Nejznámějšími jsou Tatraplan, Tatra 603 nebo Tatra 613. Z nákladních Tatra 138, 148 nebo 815. Podnik je od roku 2013 součástí holdingu Czechoslovak Group a PROMET GROUP. Současnou civilní produkci reprezentuje modelová řada Tatra Phoenix, speciální a obrannou produkci představují obchodní řady Tatra Force a Tatra Tactic, hasičský segment pak zastupuje Tatra Terra. Značka Tatra slaví sportovní úspěchy na Rallye Dakar.

První sériově vyráběný traktor Zetor 25A.Zdroj: Wikimedia Commons, Kirk, CC BY.SA 4.0

Brno

Tradiční český výrobce traktorů firma Zetor sídlí v Brně. Společnost vznikla v roce 1946 jako součást Zbrojovky Brno. Název Zetor byl vytvořen na jaře roku 1946 a spojuje přepis výslovnosti písmene „Z“ z názvu Zbrojovky na Zet a poslední dvě písmena ze slova traktor - or. Prvním vyrobeným byl Zetor Z-25A. Současnými nejznámějšími produkty jsou Zetory řad Major, Proxyma, Foterra nebo Crystal.

Týnec nad Sázavou

Sídlí zde nejstarší fungující československá firma Jawa, zabývající se výrobou motocyklů už od roku 1929. Původně společnost vyráběla zbraně. Kromě motocyklů také produkovala v malých sériích i malé automobily. V současnosti se firma oficiálně nazývá Jawa Moto spol. s.r.o. a jejím vlastníkem je podnikatel Jiří Gerle. Nejnovějším modelem nabízeným na trhu je Jawa 650 OHC.

Divišov

Ve středočeském městysu sídlí výrobce plochodrážních motocyklů, působící původně pod značkou ESO a dnes Jawa. Nástupnická společnost pokračuje jako Speedway Factory a na svých stránkách akcentuje svůj historický název ESO. Podnik se zabývá výrobou a dodávkami komponentů, náhradních dílů a zakázkovou výrobou speciálních soutěžních plochodrážních motocyklů.

Motocykl ČZ 250, typ 968.Zdroj: Wikimedia Commons, ZzazvorCZ, CC BY-SA 4.0

Strakonice

Společnost ČZ – Česká zbrojovka – zde po roce 1930 vyráběla motocykly. Prvním byl ČZ 76 Kaktus. Její dvoutaktní terénní stroje slavily v 60. letech minulého století řadu úspěchů v motorsportu, hlavně v seriálu mistrovství světa a v soutěži Šestidenní. Po roce 1989 byla firma privatizována, výroba byla podle wikipedie vložena do společného podniku s italskou Cagivou. Ta zde v roce 1997 výrobu motocyklů ukončila.

Rakovník

V Rakovníku probíhala výroba mopedu Stadion. Výrobcem byl podnik Motor České Budějovice, v Rakovníku byla jeho pobočka. Byl to první moped vyráběný u nás. Výroba začala v roce 1957 verzí S1. Po ní následovaly typy S11, které se přezdívalo kozí dech, a S22. Posledním mopedem této řady byl typ S23 z roku 1962, který byl ovšem vyráběn výhradně pro vývoz. Stadion S11 bylo vyrobeno přes 150 tisíc kusů. Výroba skončila v roce 1964.

Moped Stadin S11 vyráběný v Rakovníku.Zdroj: Wikimedia Commons, Ladislav Faigl, CC BY 3.0

Hradec Králové

Ve městě sídlí Ahra Motors, která je nejen špičkou v opravách motorů, ale zabývá se i výrobou speciálního motoru Ahra 800 pro závodní motocykly kategorie Supermono. Hlavním konstruktérem byl Václav Rathouský. V minulosti firma vyráběla motocykly pro třídu do 50 a 125 kubických centimetrů. Největším úspěchem bylo 5. místo Zbyňka Havrdy ve třídě do 50 cm³ při Grand Prix Československa 1971 v Brně, která tehdy byla součásti mistrovství světa.

Vysoké Mýto

Největší výrobce autobusů u nás, společnost Karosa, byl založen jako První východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky v roce 1896 ve Vysokém Mýtě. Název Karosa se začal používat po znárodnění v roce 1948. Nejdéle vyráběným modelem byl ŠM 11. Po roce 1989 se firmě podařilo přežít díky značce Irisbus, kterou pomohla založit automobilka Renault s italskou firmou Iveco. V roce 2007 byla firma Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic.

Libchavy

Továrna na autobusy a trolejbusy SOR sídlí v části obce Dolní Libchavy. Založena byly v roce 1991. Výrobu autobusů zde zavedl Jaroslav Trnka, bývalý ředitel Karosy Vysoké Mýto, a jeho tým. Například do května 2019 vyrobil SOR Libchavy přibližně 8 000 vozidel, z toho více než polovina byla určena pro české dopravce.

Liberec

Liberecké automobilové závody, zkratka LIAZ, byl výrobce nákladních a speciálních vozů, který fungoval v letech 1951 – 2002 a jehož sídlo bylo oficiálně v Liberci, ale v sousedním Jablonci nad Nisou – Rýnovicích vznikl výrobní závod. Původně vyráběné nákladní automobily nesly značku Škoda, později LIAZ. Výroba skončila v roce 2002.

Vozidlo RAF z roku 1907.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Liberecká továrna automobilů RAF, což je zkratka Reichenberger Automobil Fabrik, byla automobilka založená v roce 1907 průmyslníkem a automobilovým závodníkem Theodorem Liebiegem v tehdejší samostatné obci Rosenthal bei Reichenberg (dnešní liberecká čtvrť Růžodol). V roce 1916 výroba skončila. Automobily RAF byly v Liberci ještě stavěny v létech 1975 až 1986, šlo o několik jednotlivých závodních monopostů formule Easter. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Reichenberger_Automobil_Fabrik

Krásná Lípa

Na severu Čech v Krásné Lípě byla v roce 1924 zahájena výroba unikátního motocyklu Čechie – Böhmerland. Motocykl zkonstruoval a vyráběl ve svých dílnách Albin Hugo Liebisch, který později svůj podnik přesunul do vísky Kunratice u Šluknova. Výroba skončila v roce 1939, kdy se firma musela po záboru pohraničí zapojit do německé válečné výroby. Po válce byl Liebisch spolu se synem před odsunem do Německa internován v táboře v Rabštejně. Zemřel v v Pasově.



Prostějov

Zde sídlila továrna Wichterle a Kovářík a.s., zkráceně Wikov, což byl strojírenský podnik. Ten kromě zemědělské techniky od roku 1924 vyráběl také auta. Výroba trvala jen do roku 1940. Celkově bylo vyrobeno asi 800 osobních automobilů a 100 nákladních aut. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikov#Souvisej%C3%ADc%C3%AD_%C4%8Dl%C3%A1nky

Sportovní vůz Wikov 35 Supersport zvaný 'kapka'.Zdroj: Wikimedia Commons, volné dílo

Turnov

Osmdesát let poté, co v továrně v severních Čechách skončila výroba slavných motocyklů Čechie - Böhmerland, spatřil světlo světa projekt Čechie v soudobé moderní verzi. V Turnově ji postavil Peter Knobloch. Pro něj je motocykl Čechie - Böhmerland osudovou záležitostí. Už v roce 2010 zažádal o ochrannou známku Böhmerland a o tři roky později ji získal. Motocykl je vyroben na 3D tiskárně. Prototyp měl premiéru v roce 2019 v Krásné Lípě. Na pražské výstavě Motocykl 2023 byl k vidění již upravený Böhmerland 21.