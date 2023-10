Nejen nejnovější přírůstek do rodiny GS, ale i futuristický elektrický stroj pro mladé nebo bestiální sportovní cesťák s magickým písmenem M. BMW Motorrad na své novinky láká začínající motorkáře i zkušené harcovníky.

Foto: David Bodlák, Motocykl Czech, se svolením autora

Letošní rok je pro značku BMW Motorrad výjimečný - slaví totiž 100 let od výroby svého prvního motocyklu - modelu R 32. I Česká republika se dočkala oslavy, na níž byly zároveň představeny nejvýznamnější novinky letošního roku. Kromě napjatě očekávaného cestovního endura R 1300 GS se ukázala i terénní novinka F 900 GS, elektrická motorka pro mladé CE 02 a prototyp bestiálně rychlého sportovního cesťáku M 1000 XR.



BMW R 1300 GS - štíhlejší, rychlejší, komfortnější

Jak název napovídá - zkratka GS znamená Gelände Strasse, tedy terén a silnice - jedná se o univerzální motocykl, který si poradí stejně dobře s asfaltem i nezpevněnou cestou. R 1300 GS je pokračovatelem více než čtyřicetiletého rodokmenu, který si našel miliony příznivců po celém světě. Jeho předchůdce R 1250 GS v polovině letošního roku překročil milionovou hranici prodaných kusů.

Holky a mašiny. Pražské motorkářky pokřtily kalendář, pro který samy pózovaly

Letošní novinka se představuje jako kompletně přepracovaný stroj, přičemž cílem konstruktérů byly především kompaktnější proporce a nižší hmotnost. Obojí se podařilo - motorka je rozměrově štíhlejší a oproti předchůdci shodila 12 kilo, takže váží 237 kg. O váhovou úsporu se postaralo hned několik inovací, ať už je to převodovka zastavěná přímo pod motorem, hliníkový podsedlový rám, hliníková nádrž nebo nová Li-Ion baterie. Modernizované zavěšení předního kola EVO Telelever a odpružení zadního kola EVO Paralever slibuje ještě větší jízdní stabilitu a citlivější reakce.

Vůbec poprvé je součástí volitelné výbavy adaptivní systém regulace světlé výšky, který dokáže celý stroj snížit o 20 mm pro snadnější nastupování a po dosažení určité rychlosti opět zvýšit.

Motor - dvouválec typu boxer - s kombinovaným chlazením vzduchem i kapalinou a objemem zvýšeným na 1300 ccm poskytuje výkon 145 koní při 7750 otáčkách za minutu a točivý moment 149 Nm při 6500 otáčkách za minutu. Jde o vůbec nejvýkonnější boxer, jaký kdy BMW u svých motorek nabízelo.

Za zmínku stojí i množství komfortních a bezpečnostních asistentů, jako je radarový adaptivní tempomat nebo hlídání mrtvého úhlu. A samozřejmostí jsou široké možnosti personalizace - zvolit si můžete například různé typy sedel, stupaček i řidítek.

Prohlédněte si BMW R 1300 GS ze všech stran na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Design vyvolává značné kontroverze, zejména přední svítilna, která vyměnila tradiční asymetrický tvar za čtyři paprsky, tvořící integrovanou součást předního „zobanu“. Přes tuto razantní změnu však nové R1300 GS svou příslušnost k rodině mnichovských cestovních endur nezapře. Prodej startuje 23. října, cena startuje na částce 459 900 korun.

BMW F 900 GS - nový motor a kila dolů

Redukční dietou prošlo i oblíbené cestovní enduro střední třídy, trochu více zaměřené na terénní využítí. Konkurence je právě v tomto segmentu stále početnější, devítistovka proto přichází s výhodou o 14 kilo nižší hmotnosti (nyní 219 kg) a mnoha dalšími inovacemi.

Řadový dvouválec, který fanoušci značky znají už z modelů BMW F 900 R a F 900 XR, dosahuje výkonu 105 koní při 8500 otáčkách za minutu a točivého momentu 93 Nm při 6750 otáčkách za minutu. Slibuje nejen větší hnací sílu a působivější zrychlení, ale také pořádný zvuk, jemuž napomáhá standardně dodávaný tlumič výfuku od firmy Akrapovič.

Narozdíl od sesterských modelů F 900 GS Adventure a F 800 GS, které prošly jen lehkou modernizací, je F 900 GS motorkou zcela nově postavenou. Na první pohled ho poznáte podle světlometu připomínajícího třístovková „géesa“, dostalo také novou konstrukci zadní části rámu, plně nastavitelnou přední USD vidlici Showa a výrazně lehčí plastovou nádrž. Vylepšena byla také ergonomie, ještě více zaměřena na jízdu mimo zpevněné cesty.

Podzim na motorce. Na co dát pozor a jak si užít konec sezóny

Ani F 900 GS není chudé na výbavu. Už ve standardu nabídne dva jízdní režimy Rain a Road, náklonové ABS Pro a kontrolu trakce DTC, dále skvěle čitelný barevný 6,5palcový TFT displej, multifunkční držák na telefon či kameru, vyhřívané rukojeti nebo LED přední světlo. Novinka bude v prodeji od února 2024.



BMW CE 02 - elektrické lákadlo na nejmladší motorkáře

Krok zcela jiným směrem představuje třetí uvedená novinka - model CE 02, který není ani motorkou, ani skútrem. Zástupci BMW ho nazývají „eParkourer“ a jde o úplně novou kategorii městské mobility, určenou hlavně jezdcům z řad nejmladší generace. Malé a stylové vozítko s designem, který se skutečně vymyká všemu, co zatím na silnicích vídáme, má elektrický pohon a v městském provozu chce zabodovat obratností, praktičností a uživatelskou přívětivostí.

Prodávat se bude ve dvou variantách. Ta silnější nabídne maximální výkon 15 koní (jmenovitý 8 koní), takže ji mohou řídit jezdci od 16 let, pokud mají oprávnění skupiny A1, a také držitelé „béčka“. Maximální rychlost je až 95 kilometrů v hodině a dojezd by se měl pohybovat kolem 90 km. Slabší verze s výkonem 5 koní má maximální rychlost omezenou na 45 km v hodině, takže ji mohou sedlat už patnáctiletí s řidičákem skupiny AM.

Standardní externí nabíječka o výkonu 0,9 kW nabije silnejší verzi z 0 na 100 % za 312 minut a slabší verzi za 182 minut, nabíjení z 20 na 80 % zabere u 168 minut, respektive 85 minut. Doobjednat si pak můžete silnější nabíječku s výkonem 1,5 kW.

Výbava obsahuje barevný displej, nabíjecí port USB-C i konektivitu Bluetooth, což je na stylovém stroji pro teenagera téměř povinnost. S jízdou samotnou pomůže třeba protiprokluzový systém, asistent couvání nebo výška sedla pouhých 750 milimetrů.

Základní cena byla stanovena na 209 000 Kč.

Prototyp BMW M 1000 XR - to nejlepší z cesťáku a superbiku

Poslední stroj, který si návštěvníci akce mohli prohlédnout na vlastní oči, zatím objednávat nemůžete. Sportovní cesťák z eMkové řady existuje zatím pouze jako prototyp, sériová motorka by se měla v nabídce objevit v průběhu příštího roku. Více než 200 koní na 223 kilogramů hmotnosti slibuje silné zážitky i těm nejnáročnějším, kteří se dosud museli „spokojit“ se 165koňovým BMW S 1000 XR.

Čtyřválec s variabilním časováním ventilů ze supersportu S 1000 RR vystřelí monumentální stroj až na rychlost 280 km v hodině, to však zdaleka není všechno. Množství karbonových dílů, modré emkové brzdiče nebo třeba aerodynamická křidélka, to všechno ukazuje, že jste se nespokojili s ničím jiným než s vrcholem nabídky.

Už máte vybráno?