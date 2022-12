Poté, co komunisté po roce 1948 znárodnili soukromé podniky, vyvstala nutnost zřídit státní podnik, který by zajišťoval prodej, údržbu a opravy všech motorových vozidel v Československu.

Ukázky z obsahu knihy o Mototechně najdete v naší fotogalerii.

Přinášíme několik zajímavých otázek, které se v souvislosti s tímto molochem nabízejí. A pochopitelně také odpovědi na ně:

1) Kdy přesně vznikla a co prodávala?

Zřízena byla vyhláškou Ministra vnitřního obchodu 3. února 1949. Už tehdy dostala název Mototechna. Zpočátku se její pracovníci zabývali nejen obchodem a opravami nových a ojetých motorových vozidel, ale také jízdními koly, šicími stroji, zbraněmi a střelivem.

2) Jak se prodávala osobní auta v dobách "hlubokého" socialismu?

Kromě aut, které si zákazníci mohli koupit po předložení poukazu získaného za zásluhy při budování socialismu, bylo možné v určitých obdobích kupovat také vozy na volném trhu. Například v letech 1958-62 šlo o modely Tatra 603, GAZ M-21 Volha, Škoda 450, Škoda Octavia Super, Škoda Felicia, Hillman Minx, Fiat 600D, Škoda Octavia Combi, Škoda 1202 STW i Moskvič 407.

Následně nastalo desetileté období, kdy se úplně všichni zájemci museli zapisovat do pořadníku a skládat vinkulaci ve výši nejméně 20 000 Kč. V letech 1969-73 byla opět zavedena možnost koupit vozy na takzvaném volném trhu. Ale za vyšší ceny než platily pro uchazeče zapsané do pořadníku.

3) Kolik vozů Mototechna prodávala?

Za celou svoji historii to bylo 2,8 miliónu kusů. Třeba v roce 1977 MOtotechna prodala 177 694 nových vozů. Pro zajímavost - není to číslo o moc vzdálené od současného stavu. Statistika Svazu dovozců automobilů udává, že za prvních jedenáct měsíců tohoto roku se do provozu v ČR zaregistrovalo 177 534 kusů nových osobních automobilů. V roce 1977 ovšem bylo samozřejmě součástí našeho státu také Slovensko.

Také auta ze západu

4) Proč byl prvním v Mototechně nabízeným západoevropským vozem v polovině 50. let právě Renault 4 CV?

Kromě snahy obohatit nabídku na trhu to byl především fakt, že se vůz vyráběl ve státním podniku. Firma Renault prošla totiž znárodněním. Tehdy se tento vůz nabízel s cenovkou 22 000 Kčs. U nás se jich do roku 1961 prodalo pět tisíc kusů.

5) Kdo u nás zpopularizoval značku Saab?

Přestože Saab stál v Mototechně skoro dvojnásobek v porovnání s podobně velkými jinými auty, byl o něj velký zájem. Pokládal se totiž za symbol úspěchu, bohatství a prestiže. O jejich popularitu se zasloužil jednak Zdeněk Treybal, který s nimi absolvoval mnohé tuzemské automobilové soutěže, ale především výtvarník Theodor Pištěk, který je například autorem kostýmů pro oscarový film Miloše Formana Amadeus.

6) Jak se značce Mototechna daří dnes?

Velmi dobře. Před deseti lety pod jejím logem začala zánovní vozy prodávat skupina Aures Holding. Dosud si zákazníci odvezli 110 000 vozů, což je pětina celkového objemu prodejů společnosti. Zákazníci si jejím prostřednictvím můžou zakoupit také investiční a historické automobily.