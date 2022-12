V naší galerii si můžete prohlédnout situace, které vznikem nehody a následně pojistné události hrozily, a které jsem letos zaznamenal při cestách s auty a za auty doslova po celém světě:

Václav Bálek z pojišťovny Slavia ovšem vybral za tento rok následující skutečné případy:

Tento například nastal, přestože se auto vůbec nehýbalo: „V souladu s pojistnými podmínkami, kde se píše o zamezení vzniku pojistné události, jsem chtěl odházet sníh ze střechy. V souladu s gravitací jsem při tom ale spadl na automobil, kterému jsem promáčkl střechu.“

Do další události, kterou pojišťovna řešila, se zapojilo množství domácích zvířat: „Škoda na vozidle vznikla kvůli řetězové reakci na dvoře. Králíka, který mi utekl při krmení, se lekl náš kohout, ten vyděsil slepici a ta se rozeběhla k psovi. Jeho zkratovitá reakce pak přiměla kočku ke skoku pod auto, které bohužel skončilo ve stromě.“

Zkažené potraviny v zapomenutém autě

Auta mají nejen nehody, ale občas také mizí: Jedna sebekritická žena, která si nepamatovala, kde zaparkovala svůj vůz, napsala do formuláře k pojištění občanské odpovědnosti: „O auto jsem nepřišla kvůli trestnému činu, ale kvůli roztržitosti. Po celý měsíc, kdy stálo u nákupního centra, v něm zůstaly i tři tašky s nákupem, jehož seznam přikládám a předem děkuji za jeho proplacení z mojí pojistky na blbost.“

Startovat auto se má se zařazeným neutrálem. Pokud to děláte jinak, můžete dopadnout jako následující klient: "Do garáže vždy zacouvám a nechám zařazenou jedničku. Destrukci zadní části vozu způsobila zpátečka, kterou tam nechala dcera.“

Při zavinění nehody, kdy má řidič nějaké to promile alkoholu v krvi, pojišťovna škodu nehradí. Přesto to na ni lidi zkoušejí, Viz doplněk policejního záznamu, který obsahoval zmínku o nadýchání 1,5 promile alkoholu: „Škoda vznikla nedopatřením. Syn s vozem havaroval do plotu, a protože byl v šoku, narazil do dalších tří automobilů v ulici.“