Auto retro muzeum v severočeském Litvínově, které je známější pod názvem Veteráni Litvínov, podle spolku, který jej provozuje, se oproti minulým rokům letos více ponořilo do vánoční atmosféry. Tentokrát tisíce žároviček osvítily nejen vstup a expozici, ale i přilehlý selský dvoreček. Nejen nazdobené veterány tak vyhlížejí blížící se Vánoce.

Vánočně nazdobené Auto retro muzeum v Litvínově. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Navíc muzeum se letos o každý adventní víkend ještě otevřelo mimo hlavní sezonu veřejnosti. Jeho návštěvu si užívají celé rodiny. „Tatínkové se pokochají prohlídkou expozice s auty a další technikou, maminky s dětmi se zase projdou po selském dvorečku,“ prozradila v recepci muzea Romana Škopová. Do vánočně vyzdobeného Auto retro muzea mohou návštěvníci zamířit ještě v pátek 22. a v sobotu 23. prosince.

Byla i Mikulášská nadílka

Na začátku prosince do muzea dokonce dorazil Mikuláš s čerty a andělé. „Krásné jste to měli. Bylo to nádherný. Všichni jste byli nádherný, prostě úžasný. Děkujeme a příští rok znovu. Jsem nadšená,“ nešetřila chválou uživatelka sociální sítě facebook, říkající si Janička Rebelis. Další z přispěvatelů Pavel Horňák přidal známku 10 a komentář Wow!

Zdroj: Edvard D. Beneš

V expozici jsou raritní kousky

Auto retro muzeum má od roku 2016, kdy vzniklo v těsném sousedství hlavního vlakového a autobusového nádraží v Litvínově, hlavní sezonu od sklonku března do přelomu října a listopadu. Několikrát do roka se expozice muzea promění, a proto každá další prohlídka návštěvníka, který se sem vrátí, mile překvapí.

Bílá kráska. V Česku je corvetta po kosmonautovi, který letěl na Měsíc

Výstavní prostory muzea jsou volně přístupné široké veřejnosti. V expozici jsou k vidění některé rarity. Například německý nákladní Mercedes s nástavbou sanitky, který v takovéto podobě nikdy nejezdil a nepodařilo se zjistit, za jakých podmínek a proč k této přestavbě došlo. Je zde prototyp minibusu Zliner od známého designéra Václava Krále nebo Chevrolet Corvette C3, jehož vlastníkem byl americký kosmonaut z programu Apollo.

Patronem je herec Pavel Nový

Herec Pavel Nový, patron Auto retro muzea a srazů historických vozidel v Litvínově.Zdroj: Deník/Edvard BenešSpolek Veteráni Litvínov vznikl 9. dubna 2016 z iniciativy předsedy spolku Tomáše Urbana. Prostor pro expozici poskytla firma Profimetal ve staré nádražní budově, která je rozdělena do dvou částí. Patronem muzea a jeho srazů historických vozidel je herec Pavel Nový.

Selský dvoreček

V posledních letech je součástí expozice selský dvoreček, kde je k vidění několik druhů zvířat, a to jak našich, tak i těch cizokrajných.

Unikátní minibus legendárního designéra měl skončit ve šrotu. Teď je v muzeu