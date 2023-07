Letní počasí přímo vybízí k pobytům na čerstvém vzduchu a je to právě tohle období, kdy si mnoho řidičů pokládá otázku, zda ta střecha jejich auta, která je dělí od modré oblohy nad hlavou, není vlastně tak trochu zbytečná. Řešení je naštěstí staré jako automobil sám, jen dnes už je absence střechy na autě brána nikoliv jako úsporné opatření, ale jako fajnovost, za kterou se připlácí. Ano, kabriolety nejsou levné. Pojďme se však i přesto podívat na nejlevnější vozy bez střechy, které nabízí náš trh.

Kabriolet je něco, o čem řada řidičů sní celý život. Jen málokdo se ovšem pro vůz s nižší praktičností, ale výrazně vyšší cenou, nakonec rozhodne. | Foto: Se svolením Mini

Ještě než se pustíme do samotného žebříčku, musíme si udělat jakousi pietu za vozy, které již v nabídce nejsou. Velká spousta levnějších kabrioletů i „polokabrioletů“ – tedy vozů s odnímatelným střešním panelem – vzala za své, a to většinou kvůli emisím a nákladnosti homologací. Částečně i kvůli tomu některé značky přestaly kabriolety vyrábět úplně. Koneckonců vzpomeňme na dobu, kdy takový Peugeot nabízel třeba modely 206, a později i 207 a 307 v kabrio variantách. Tato auta na trhu už dávno nejsou, a totéž platí třeba pro Opel Astra TwinTop, Ford Focus CC, Renault Megane CC, Volkswagen EOS a Golf Cabrio a další. Zmínit můžeme i poměrně „bizarní“ modely, jako byl třeba Ford StreetKa nebo Smart ForTwo Cabrio. To všechno byly více či méně dostupné kabriolety, jejichž pokračovatele dnes na trhu nenajdeme.

Co tedy na trhu najdeme? Seřadili jsme od nejlevnějšího všechny vozy, poskytující volné nebe nad hlavou až do ceny 1,5 milionu korun, a přihodili ještě dva navrch. Že se vám to zdá až příliš? Jak sami uvidíte, pořizovací cena skáče nahoru velmi rychle.

Poslední „polokabriolet“ – Fiat 500C od 504 900 korun

Fiat 500CZdroj: Se svolením Fiat

Aktuálně nejlevnější způsob, jak dostat na českém automobilovém trhu volné nebe nad hlavou, je u Fiatu. Jeho model 500C je posledním malým polokabrioletem svého druhu, má tedy odsouvací střešní panel, stále však zbydou nosníky střechy. I to se ovšem počítá.

Nejlevnější opravdový kabriolet – Mini Cooper Cabrio od 755 299 korun

Mini Cooper CabrioZdroj: Se svolením Mini

Nejlevnější skutečný kabriolet – tedy ten, jehož střecha sjede za záda posádky včetně střešních nosníků, je od britského Mini. Základní Cooper má stejně jako pětistovka od Fiatu cenu za roztomilost a v tomto případě i za hodnotu.

Puristická volba s manuální střechou – Mazda MX-5 od 831 050 korun

Mazda MX-5Zdroj: Se svolením Mazda

Na trhu už nezbylo příliš klasických puristických sportovních aut. Konkrétně ta s atmosférickým motorem a manuální převodovkou bychom spočítali na prstech jedné ruky. Dvoumístný roadster Mazda MX-5 ale nese tuto vlajku hrdě dál, a navíc je jediným vozem se střechou nikoliv elektrickou, ale ručně ovládanou.

Odvážná kombinace SUV a kabrioletu – Volkswagen T-Roc Cabriolet od 872 900 korun

Volkswagen T-Roc CabrioletZdroj: Se svolením Volkswagen

V novodobé historii vznikly jen tři SUV kabriolety. Po Nissanu Murano a Range Roveru Evoque je to právě Volkswagen T-Roc, který se vydává touto velmi odvážnou cestou, a aktuálně je na trhu jediný. Takže pokud se vám líbí představa SUV kabrioletu, nemusíte příliš přemýšlet nad tím, který koupit.

Dvoumístný sportovec z Mnichova – BMW Z4 Roadster od 1 212 900 korun

BMW Z4 RoadsterZdroj: Se svolením BMW

Protože se řada 2 nové generace aktuálně jako kabriolet nevyrábí, spadnul titul nejlevnějšího otevřeného vozu v nabídce BMW sportovnímu roadsteru Z4 v levnější verzi se čtyřválcovým motorem. Právě čtyřválec jde také dostat i s manuální převodovkou, chcete-li mít zážitek kompletní.

Čtyřmístný prémiový kabriolet poprvé – Audi A5 Cabriolet od 1 477 900 korun

Audi A5 CabrioletZdroj: Se svolením Audi

Je vlastně podivuhodné, kolik kabrioletů je zcela osamocených ve svojí kategorii. Přesto jsou tu však dva modely, které si přímo konkurují – Audi A5 a BMW řady 4. I jejich cena téměř stejná. Vzato čistě subjektivním parametrem designu, slouží Audi v tomto případě jako konzervativnější volba.

Čtyřmístný prémiový kabriolet podruhé – BMW řady 4 Cabrio od 1 504 100 korun

BMW řady 4 CabrioZdroj: Se svolením BMW

Původně jsme si pro tento žebříček stanovili cenový strop ve výši 1,5 milionu korun, ale BMW řady 4, které nevešlo o pár tisícovek, dáváme zelenou už jen proto, aby tu Audi mělo konkurenta. Čtyřkové BMW je v souboji designů o dost extravagantnějším modelem, ve výsledku však často rozhodnou sympatie ke značce jako takové.

Jen těsně nad rozpočtem – Ford Mustang GT Convertible od 1 606 900 korun

Ford Mustang GT ConvertibleZdroj: Se svolením Ford

Tady už cenový strop překonáváme, spousta lidí si však pod pojmem kabriolet rádo představí americký svalnatý pony car. A tím úplně původním pony carem je přece Ford Mustang, jehož poslední generaci pořád koupíte bez střechy a s pořádným osmiválcovým pětilitrem pod kapotou.

Nejdostupnější luxusní kabriolet – Porsche 718 Boxster od 1 670 555 korun

Porsche 718 BoxsterZdroj: Se svolením Porsche

Na úplný závěr si cenově ještě o malý kousek odskočíme. Do výčtu nejlevnějších kabrioletů se vešlo vícero prémiových značek, ale je zajímavé ukázat si i to, kolik dáte za nebe nad hlavou u značky, jež je brána jako luxusní. Modelová řada 718 je branou do světa Porsche a neodmyslitelně do ní patří i dvoumístný roadster Boxster.