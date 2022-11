Více než tři stovky crash testů má automobilka Škoda naplánované na příští rok. Auta ve speciální hale, ve které je rozjezdová dráha s délkou přes 180 metrů, bourají celou přídí do betonového bloku, střetávají se bokem s ocelovým pevně zapuštěným kůlem a narážejí také do ocelového vozíku, když střetová rychlost obou vozidel činí sto kilometrů v hodině.

Na to, jak to ve zkušební laboratoři vypadá, jaké jsou typy bariér i na to jak vypadají figuríny, které se při testech využívají, se podívejte do naší komentované fotogalerie.

"Typů testů jsou desítky," vysvětlil novinářům při speciální akci v Crashové laboratoři u Husí Lhoty Jan Domkář, který pracuje v oddělení bezpečnosti vozu technického vývoje mladoboleslavské automobilky.

Auta tedy bourají také zezadu, dokonce je převracejí přes střechu v malých i velkých rychlostech. Ne vždy je hned po jednomu crashtestu celý automobil již odepsán a poslán do šrotu. "Pokud to jde, snažíme se třeba vůz nabouraný na zadní partii využít i pro jiný typ testu," vysvětlil Jan Domkář.

I tak ale při vývoji jednoho modelu nebo nové generace vozu během několika let "spotřebují" přibližně 50 - 100 kompletních aut. "Nejdříve se rozbíjejí vozy v prototypové fázi, následně předvýrobní kusy a pak se třeba ještě i ověřují bezpečnostní vlastnosti v průběhu výrobního cyklu," dozvěděl jsem se. Nyní už jen dokončují testy na příští rok chystaných nových generací vozů Superb a Kodiaq. Pak už se budou věnovat téměř výhradně jen elektromobilům. Jejich testy jsou navíc nákladnější. "Třeba musí být vždy přítomni hasiči," dozvěděl jsem se.

Nárazové testy už Škoda dělá padesát let. Využívala při nich i parní raketu

Někdy se třeba stejný typ testů dělá při různých střetových rychlostech. To proto, že automobilka musí udělat certifikované testy kvůli schválení daného typu do provozu (takzvaná homologace) a současně hodlá uspět v hodnocení spotřebitelských organizací. V Evropě konkrétně u EuroNCAP. Ty pak mají ještě přísnější požadavky na podobné testy.

Škodě se je ale daří plnit. "Každý model, který jsme od roku 2008 uvedli na trh, získal v EuroNCAP nejvyšší, tedy pětihvězdičkové hodnocení," pochlubil se šéf oddělení bezpečnosti Škody Auto Radek Urbiš. A navíc - již třikrát některá škodovka získala ocenění pro nejbezpečnější auto v dané velikostní třídě.

Požadavky na bezpečnost nových vozů se neustále zvyšují. Proto se velká část bezpečnostních testů odehrává nejprve v simulacích na výkonných počítačích a pokud to jde, tak se nebourá s celými auty, ale jen jejich příslušnými částmi.

Při testech bezpečnostních asistenčních systémů, které v současné době využívají například ultrazvukové i radarové systémy a současně i kamery, se využívají také speciální makety vozidel, chodců, cyklistů nebo také motorkářů. Jsou umístěny na speciálních pohyblivých "podvozcích".

Krásný kabriolet Škoda 440 z Karosy bude brzy na prodej. Zde je celý jeho příběh

Figuríny stojí milióny

Splnit příslušné požadavky je opravdu věda. Třeba přední část vozu je nutné zkonstruovat tak, aby chodec, který se srazí s autem jedoucím rychlostí 40 kilometrů v hodině, neutrpěl zlomeninu stehenní kosti. Stejně tak nesmí být neadekvátnímu zatížení vystavena také hlava chodce či cyklisty, který narazí do kapoty nebo do čelního skla.K této zkoušce se využívají speciální makety hlav a nohy, které jsou osazeny příslušnými senzory.

Ty se při testech vrhají vstříc přesnému místu na karosérii rychlostí kolem 40 kilometrů v hodině. Cena takovýchto umělých částí lidského těla se pohybuje v řádu statisíců korun, figuríny, které se usazují na sedačky bourajícího vozu, pak přijdou každá na více než deset miliónů korun. Naštěstí se dají používat opakovaně a jejich poškozené díly v případě potřeby měnit.

Při testech Škoda využívá figuríny dětí ve věku 1,5, 3, 6 a 10 let, dále pak figuríny dospělých. Třeba takzvaného padesátiprocentního muže i ženy (velikost i hmotnost odpovídá polovině populace) i těch, kteří naopak reprezentují pouhých pět procent velikostního i hmotnostního spektra lidské populace. A to jak v té spodní i vrchní části.

Nová Fabia RS Rally 2 už má povolení závodit. Zájem o ni je obrovský

K dobrým výsledkům při nárazových testech samozřejmě přispívá pokrok jak v oblasti pasivní, tak i aktivní bezpečnosti. Zatímco první generace Octavie neměla ani jediný kousek karosérie vyrobený z vysokopevnostní oceli, současná 4. generace má ve struktuře karosérie podíl tohoto materiálu skoro 25 procent.

Současně jsou nyní všechny modely Škody standardně vybaveny systémem Front Assist s prediktivní ochranou chodců a cyklistů a Asistentem udržování jízdního pruhu (Lane Assist).

Front Assist varuje vizuálně, akusticky a jemným brzděním před hrozící srážkou, a to i s chodci nebo cyklisty, a v případě nouze automaticky zabrzdí vozidlo. Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist) slouží k udržení vozidla uprostřed jízdního pruhu a v případě potřeby zabrání neúmyslnému vyjetí do stran. Umí také rozpoznat krajnici vozovky nebo dočasné vodorovné dopravní značení. Součástí standardní výbavy jsou také elektronické systémy zajišťující lepší trakci (ASR, ESP, XDS) a kratší brzdnou dráhu (ABS). Multikolizní brzda zabraňuje v případě nehody následným kolizím.