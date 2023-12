Neměli jsme pocit, že vytváříme nějaký průlom, říkával konstruktér John Cooper

Letos v létě jsme si bez většího zájmu široké veřejnosti, ale i médií, připomněli 100 let od narození proslulého konstruktéra závodních vozů Formule 1 Johna Coopera. Štědrý den, 24. prosinec, nám zase připomene, že už to je 23 let, co tento držitel Řádu Britského Impéria (OBE) odešel do motoristického nebe.

Cooper T51 Climax F1, na kterém Jack Brabham v roce 1959 získal první titul mistra světa. | Foto: Wikimedia Commons, Ben Sutherland, CC BY 2.0