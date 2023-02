Městečko Lulea situované v Botnickém zálivu co by kamenem dohodil od švédsko-finských hranic má v okolí všechno, co si zimní řidičské dobrodružství žádá. V první řadě jsou to silnice pokryté souvislou vrstvou sněhu, který se zde na mnoha místech neodhrnuje, nýbrž válcuje. I kvůli tomu zde patří k běžné zimní výbavě pneumatiky opatřené železnými hřeby. Také naše testovací Toyoty jimi byly vybaveny, a tak jsme si - mnozí úplně poprvé - mohli vyzkoušet, jak skvěle se s nimi po zasněžených silnicích jezdí. Led, udusaný sníh, zatáčky, kopce… žádná nástraha nevyvedla auto z bohorovného klidu a sem tam sklouznutí jsme si užili jen na navátých sněhových jazycích a hlubší pokrývce, kde se ani hřeby neměly oč opřít.

Zase o kus hezčí

GR Sport není, jak by název napovídal, název ostré varianty, která prská do výfuku a podřazuje s meziplynem. Podobně jako třeba u Yarisu nebo Hiluxe jde o označení nejvyšší výbavové verze, oděné do sportovního stylingu. Oproti klasické RAVce tak GR Sport dostává černé lakované detaily, výraznější a dravější přední masku s 3D efektem, černá kola a plaketky s emblémem sportovní divize Gazoo Racing. Aktuální generace RAV4 mi připadá designově velmi povedená a myslela jsem, že verzi Black Edition už nic nepřekoná, ale tenhle kousek v červeném lakování s černou střechou je ještě o maličko pohlednější. Můžete si vybrat také stříbrnou, šedou, bílou perleť, tmavě modrou nebo černou, ale červená je červená.

Haldy sněhu, úzké průjezdy i strmé kopce. Jak bezpečně parkovat, když udeří zima

Uvnitř kraluje pro změnu důstojná černá, kvalitní materiály a přepečlivé zpracování, na kterém se těžko hledají chyby. Speciální pochvalu si zaslouží sportovní sedačky, velké a pohodlné na jedné straně, na druhé straně pevné a poskytující dobrou oporu. To, co byste tipovali na pravou kůži, je ve skutečnosti mistrně pojatý umělý semiš a koženka. Ale pozor, nepředstavujte si páchnoucí plast jako ve vlakovém kupé devadesátých let. Vedle něj působí tyto moderní materiály jako Wagyu tenderloin vedle gothaje.

Samozřejmě nechybí kompletní bezpečností výbava, kterou si dovedete představit, třeba panoramatické zobrazení okolí vozu, které umožňuje dokonce i sledování prostoru pod podlahou. Při opatrném manévrování tak máte dokonale pod kontrolou i situaci pod autem a můžete natáčet kola přesně tam, kam potřebujete. A je tu i jedna horká novinka. Nouzový asistent řízení (ESA) vám pomůže obratně se vyhnout chodci, který nečekaně vstoupil do vozovky, a přitom neopustit jízdní pruh ani neztratit kontrolu nad vozem.

Nepoutejte se a nezastavujte

Navzdory všem bezpečnostním vychytávkám je ve mně trochu malá dušička, když s autem poprvé vjíždíme na zamrzlý záliv. Jízda po ledě patří v tomto kraji k běžným způsobům dopravy, trasy jsou vyznačeny v mapových podkladech a mají své vlastní dopravní značky. Ty řidiče nabádají, aby nejezdili rychleji než 30 kilometrů v hodině, udržovali si padesátimetrový odstup od ostatních aut, nezastavovali a samozřejmě respektovali stanovenou hmotnost. Rada, ať si odepneme pásy pro případ, že bude nutné rychle vyskočit z auta, mi na klidu nepřidá. Tloušťka ledu je minimálně padesát centimetrů, přesto je vědomí hloubky pod námi lehce znepokojivé.

Umí vyžehlit všechny hrbolaté cesty: První test základní verze Renaultu Austral

Za chvíli ovšem obavy ustoupí nadšení - nikde jinde nedostanete možnost jet tak obřím otevřeným prostranstvím, kde není široko daleko vůbec nic. Za okny vládne mráz a prohánějí se víly větrnice, které do cesty vrší sněhové jazyky, naopak v autě máme všechen myslitelný komfort. A snad aby nás příroda odměnila za dlouhou cestu z české kotlinky, dopřála nám uprostřed noci i magickou polární záři.

Pozor na závěje

Přestože místní obyvatelé si s pohonem 4x4 příliš hlavu nelámou a jezdí vším, co má kola, my jsme v RAVkách otestovali chytrou čtyřkolku, které Toyota říká AWD-i. Místo mechanického propojení náprav je zde elektromotor, který se stará o pohon zadních kol. Primárně táhne přední náprava, zadní se přidává, když nastane potřeba. Ještě lepší spolupráci všech čtyř kol zajistí režim Trail, který jim přiděluje točivý moment velmi uvážlivě, aby zabránil zbytečnému protáčení odlehčeného kola a přidal hybnou sílu těm zbývajícím, pevně sedícím na povrchu silnice. Funguje to skvěle, leč při kompletním zapadnutí do hluboké závěje vás stejně zachrání jen další silný stroj s tažným lanem…

Nová a hezčí Dacia Duster: Mamataxi s úsporou i stovek tisíc

Co jsme naopak moc důkladně vyzkoušet nemohli, je upravený podvozek, který patří ke specialitám verze GR Sport. Dostal tužší pružiny a k tomu odpovídajícím způsobem naladěné tlumiče, což by mělo podle zástupců automobilky dodat ještě lepší ovládání při dynamické jízdě. Na nějakou dynamiku však na zledovatělých silnicích nebyl prostor, a tak jsme ocenili, že při jízdě běžné a pohodové zůstává RAV4 i v této sportovně oděné verzi příjemným a dokonale komfortním společníkem.