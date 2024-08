Už v roce 2023 představil Nissan tehdy jen omezenou sérii modelu Caravan (na některých trzích NV350) v provedení MyRoom. Projekt měl nicméně úspěch, a tak se malá dodávka s elegantní obytnou vestavbou vrací, tentokrát už jako stálá součást nabídky. Má to jen jeden háček – v Česku, ani jinde v Evropě, si tohoto obytného fešáka nekoupíte. Je totiž určen primárně pro japonský trh a není pravděpodobné, že by se dostal až k nám.

Je to velká škoda, protože továrních obytných vestaveb není mnoho, a spousta lidí by ocenila obytný vůz s komfortním spaním, který ale bude velmi malý, a nebude tak výletníky omezovat při přesunech nebo parkování. Nissan Caravan MyRoom je přesně takový.

Komfort na půdorysu SUV

Jak už je známo, Japonsko není běžně zemí velkých aut – zejména u užitkových vozidel, mezi které Caravan patří, je patrná snaha nacpat co nejvíc užitné plochy na co nejmenší půdorys. I v „dlouhém“ provedení, do kterého se dává obytná vestavba, má vůz na délku pouze 5 080 milimetrů – je tedy těsně na hranici „velkých osobáků“. Nijak zvlášť se nevymyká ani šířka 1 695 milimetrů a výška 1 990 milimetrů, se kterou se vůz vejde i do většiny podzemních garáží.

Na půdorys většího SUV se ale vešla spousta „bydlení“. V zadní části vozu, který se na první pohled tváří jako fádní dodávka, navíc vypraná na 60 stupňů, se totiž ukrývá obytná vestavba, ctící veškeré poučky o moderním minimalistickém bydlení. Kompletně celý prostor je obklopen dřevěným dekorem, což dodává pokoji na kolech punc útulnosti. Nastupovat se dá párem bočních dveří, nebo zadním výklopným víkem, a coby primární sezení poslouží dvě polohovatelné sedačky, umístěné zády k předním sedadlům v kabině.



Nahrává se anketa ...

Přímo před nimi je odnímatelný a posuvný pultový stůl, sloužící nejrůznějším potřebám od práce až po hostinu, a dále „pohovka“ – buď sklopná, nebo skládací po obou stranách. Ta se může propojit s polohovatelnými křesly, čímž vznikne plnohodnotné velké dvoulůžko.

Nissan Caravan MyRoom - luxusní dům na kolech:

| Video: Youtube

Elektřina díky recyklovaným bateriím elektromobilů

Samozřejmostí jsou úložné prostory v podobě šikovně schovaných schránek s odklopnými víky, osvětlení, stropní ventilace, ale i zásuvky (USB i klasické) a roletky a žaluzie, zajišťující soukromí.

U takto velkého obytného vozu se nepočítá s nijak velkou spotřebou elektřiny, ta je proto zajištěna mazaným způsobem – Nissan dodává vyjímatelné akumulátory, které vznikly recyklací starých baterií z elektromobilu Nissan Leaf. Jejich opětovné nabíjení probíhá připojením přes klasickou karavanovou zástrčku.

Vedle obytného vozu i kancelář

Není to poprvé, co Nissan dal do svého užitkového modelu Caravan zajímavou vestavbu. V roce 2021, během pandemie, představila japonská značka Caravan Office Pod, který disponoval „kanceláří“ výsuvnou ze zadních dveří. Nutno ovšem říci, že obytný MyRoom je o něco konvenčnější a líbivější – už jen kvůli svému dovolenkovému účelu.

V Japonsku se vůz prodává ve verzi s atmosférickým benzínovým dvoulitrem, případně s turbodieselem o objemu 2,5 litru. Oba motory jsou pak spárovány se sedmistupňovou převodovkou. Těžko říci, jestli by měl malý obytný vůz tohoto ražení na evropských trzích reálný prodejní úspěch, je nicméně velice elegantní a svoje fanoušky by si našel.