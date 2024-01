Připomeňte si počátky prvního sériově vyráběného elektromobilu, který se začal prodávat v roce 2010. Podle prestižního průzkumu patří k dvaceti nejvýznamnějším milníkům v historii dopravy. Na trh jej uvedla společnost Nissan a ve své době byl několik let nejprodávanějším elektromobilem na světě.

S délkou téměř 4,5 m a pětidveřovou karoserií byl LEAF prvním plnohodnotným osobním elektromobilem. | Foto: Se svolením společnosti Nissan

Nissan Leaf 1. generace po 251 000 km - rozhovor s majitelem:

Nissan Leaf v Česku nepatří k prodejním trhákům a za svůj specifický design sklízel po celém světě často kritiku a nepochopení. Přesto drží významné prvenství, které mu v historii automobilismu zůstane navždycky. Když byl v roce 2010 uveden, stal se prvním masově prodávaným elektromobilem na světě.

Podle průzkumu, který společnost Nissan provedla u příležitosti svého 90. výročí, navíc tento pionýrský elektromobil patří do top dvacítky největších dopravních inovací na světě.



Bateriový vůz s čistě elektrickým pohonem byl světu poprvé představen v srpnu 2009 při příležitosti otevření nové celosvětové centrály firmy Nissan Motor Co., Ltd. v japonské Jokohamě. Elektrický pohon tehdy nebyl v automobilovém světě žádnou novinkou. Řada výrobců pracovala na prototypech a budoucí význam elektřiny nabýval na síle, dosavadní reálné pokusy však zahrnovaly hlavně tříkolová městská minivozítka a podobně nepraktický roadster Tesla.

Právě Leaf neboli leading environmentally-friendly affordable family car se měl stát prvním všestranně použitelným elektromobilem přebírajícím funkci spalovacích vozů se vším všudy. Dle sebevědomého vyjádření tehdejšího šéfa Nissanu Carlose Ghosna měl dojezd Leafu naplňovat každodenní potřeby téměř tří čtvrtin všech automobilistů na světě.

Nejprodávanější elektromobil světa

Nissan Leaf, pětimístný pětidveřový hatchback s délkou těsně pod 4,5 metru, sliboval dojezd 100 mil, tedy 160 kilometrů. Elektromotor o výkonu 107 koní byl napájen ze sady Li-Ion baterií s kapacitou 24 kWh, jejichž kompletní dobití z běžné rozvodné sítě mělo proběhnout za 8-10 hodin, příplatková nabíječka 6,6 kW snižovala dobu na polovinu. Zrychlení z nuly na sto činilo 12 vteřin a maximální rychlost 144 kilometrů v hodině.

Vůz nadále nabízel mimořádnou aerodynamiku a některé speciální funkce, například navigaci zobrazující dosažitelný rádius a hledající nejbližší dobíjecí stanice. Nezůstal pozadu ani v bezpečnosti - v testech Euro NCAP získal pět hvězdiček.

V roce 2010 byla zahájena výroba v japonské továrně Oppama, o tři roky později pak v britském Sunderlandu.

Přestože z dnešního pohledu byly hodnoty Leafu spíše úsměvné, vzhledem k malé konkurenci byl několik let nejprodávanějším elektromobilem na světě a hned v roce 2011 obdržel titul Evropské auto roku. Za cenu necelého milionu korun dlouho nabízel parametry skutečného, rovnocenného osobního auta, zatímco jeho současníci, zastoupení převážně trojicí Peugeot iOn, Mitsubishi i-MiEV a Citroen C-ZERO působili stále spíše jako mopedy se střechou.

Aktuálně se LEAF prodává v modernizované třetí generaci, která dokáže nabídnout výkon až 217 koní a dojezd až 385 kilometrů.

Čestné místo v žebříčku inovací

U příležitosti 90 let od založení automobilky nechal Nissan (do roku 1983 fungující pod jménem Datsun) ve Velké Británii provést průzkum týkající se nejvýznamnějších dopravních inovací za posledních 90 let. Nissan Leaf se jakožto první sériově vyráběný elektromobil umístil na 19. místě seznamu a elektromobilita byla zvoleny inovací, která je nejnadějnějším příslibem pro budoucnost udržitelnosti Spojeného království.

V první třicítce se kromě elektromobilu umístil třeba první let Concordu, vynález satelitní navigace, klimatizace, airbagu a automatické převodovky, let raketoplánu nebo první přechod pro chodce.