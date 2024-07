Již více než čtyři roky nejsou automobily, výrobní zařízení a prakticky kompletní výrobní dokumentace automobilky Praga v areálu bývalého statku ve Zbuzanech u Prahy. Přesto se soudy stále zabývají okolnostmi, které provázely proces vystěhovávání muzeální sbírky na přelomu minulého a tohoto desetiletí.

Na příklady exponátů z rozsáhlé sbírky Praga Emila Příhody se podívejte do naší fotogalerie.

„Ve všech soudních případech jsme žalovanou stranou a nový majitel areálu, kterým je slovenský spolek Reflexia, po nás chce peníze,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník Emil Příhoda. Ten v uplynulých bezmála sedmdesáti letech shromáždil jednak vozidla s logem Praga, dále různé jiné produkty bývalé slavné firmy a hlavně unikátní dokumentaci. Právě komplexnost a rozsáhlost jeho sbírky ocenila i organizace UNESCO.

Video zachycující stav muzea v době, kdy v něm působil Emil Příhody společně se svým předčasně zesnulým synem, si můžete pustit zde:

| Video: Youtube

Soudní spory pana Příhodu, kterému je již 92 let, samozřejmě vůbec netěší.

„Vloni jsem si myslel, že už bude klid. Po rozhodnutí soudů jsme totiž zaplatili protistraně dohromady zhruba 1,5 milionu korun (za údajné neoprávněné obohacení vinou nedodržení termínu vyklizení a způsobené škody na jejich vozidle během manipulace s inventářem během stěhování – pozn. autora). Jenže letos na jaře byla podána nová žaloba,“ říká hořce.

close info Zdroj: Deník/Radek Pecák zoom_in Emil Příhoda za volantem jednoho ze svých vozů.

Tentokrát je po nich opět za údajné neoprávněné obohacení požadováno zaplacení více než tří set tisíc korun. Neoprávněným obohacením je opět míněno ponechání některých sbírkových předmětů v areálu ve Zbuzanech po oficiálním termínu vystěhování.

V té době (jedná se o jaro roku 2020) již byla vozidla a velká část ostatních věcí odvezena do Chomutova, ale kvůli náročnosti stěhování ještě v části prostor zbuzanského statku některé věci pana Příhody zůstaly.

Další soudní jednání bude v září

Pan Příhoda společně se svojí dcerou určitý nárok protistrany uznává a chtěli se prostřednictvím soudem určeného mediátora dohodnout na kompromisu a zaplatit zhruba polovinu požadované sumy. K dohodě ale nedošlo a soud tak bude pokračovat v září.

Emil Příhoda je navíc rozmrzelý z toho, že členové stejné rodiny, která je zainteresována ve spolku Reflexia, jménem Nadace Česko-slovenského automobilového průmyslu nechali neoprávněně odvézt a na Slovensku stále zadržují dvě vozidla z jeho sbírky.

„Navíc mám ve Zbuzanech v bývalém muzeu stále některé své věci, ke kterým se nemůžu dostat. Například sbírku historických benzinových čerpacích stojanů,“ dodává.

Část sbírky k vidění v Plzni

Mezitím Emil Příhoda a lidé s ním spříznění vyvíjejí úsilí o nalezení podstatně důstojnějšího prostředí pro uskladnění a případné vystavování exponátů ze sbírky. Ty jsou stále z větší části v různých skladových prostorách v Chomutově a okolí.

Zatím se vloni podařilo umístit téměř polovinu vozidel v plzeňském Depo Moto Art muzeu. Tam se na ně zájemci můžou přijít podívat. Zhruba během dalších dvou let by se podle současného stavu věcí z Chomutova do vyhovujících prostor a zařízení měly vystěhovat i další exponáty.

Přestože by tam podle původní dohody s Krajským úřadem Ústeckého kraje mohly být bezplatně umístěny ještě déle než dalších dvacet let.

Skladování v Chomutově se chýlí ke konci

Vedou se totiž jednání s renomovanými tuzemskými institucemi. Prakticky jisté však je, že do zbuzanského statku, na kterém jsou stále ještě loga Praga, se už sbírka nevrátí. Původní letité přátelství slovenského podnikatele Karola Pavlů, který se vyskytoval v pozadí jak spolku Reflexia, tak výše zmíněné nadace, a sběratele Emila Příhody, se totiž rozbilo na padrť.

Tento areál sice přestal být muzeem, ale místní starostka Helena Bulínová si na nové vlastníky nemůže stěžovat. „Například se tu konají v létě promítání filmů, byl tady gulášový festival a navíc si areál pronajímají k různým akcím soukromé subjekty,“ informuje.

Chtěl jsem k celé kauze získat také stanovisko protistrany. Ovšem Darina Pavlů, která je členkou správní rady zainteresované Nadace československého automobilového průmyslu, nechtěla poskytnout žádné vyjádření.