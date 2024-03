Tatra MTX se bude vyrábět v Mělníku. Cena supersportu ale bude hodně vysoká

Do roku 2028 vznikne v prostorách společnosti MTX v Mělníku celkem deset nových exemplářů Tatry MTX. Na začátku devadesátých let vůz navrhl a zkonstruoval společně s experty Metalexu designér Václav Král se svým synem Jiřím. Dokončit se ale podařilo jen tři kusy tohoto českého supersportu s motorem Tatra. Nyní budou v rámci reedice vyrobeny další. Jejich cena zatím není veřejná, ale podařilo se nám zjistit, do jaké výše by měla vystoupat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Supersport Tatra MTX se bude v limitovaném množství po více než třiceti letech opět vyrábět v prostorách společnosti MTX v Mělníku | Foto: Deník/Radek Pecák