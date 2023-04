Tohle není klasický obytný přívěs, jakých známe spousty. Kapsle P.O.D. od novozélandského výrobce člunů a lodí Dreadnort Boats původně vznikla pro přežití během tsunami, na stole jsou však i další komerční využití a v roli obytného přívěsu by mohl P.O.D. fungovat výborně.

Dreadnort P.O.D. | Foto: Se svolením Dreadnort

P.O.D. je zkratka pro výraz „Point of Defference“ (bod odlišení), slovo „pod“ se však v angličtině užívá také ve významu „kapsle“ – často třeba záchranná, do níž se může člověk ukrýt před hrozícím nebezpečím. A právě ochrana před nebezpečím je původním určením pozoruhodné kapsle, jejíž povrch se sestává z různých mnohoúhelníků. Celý projekt vznikl v roce 2011 jako studie pro úkryt, v němž by mohli lidé přežít tsunami, a který by mohl sloužit také jako loď či obytný přívěs.

Výrobce Dreadnort Boats zdůrazňuje, že v současné „polidštěné“ podobě P.O.D. tsunami nezvládne kvůli konstrukci oken a dveří, o to jednodušeji a příjemněji se s ním ale dá žít. Může zastat roli mobilního domku, hausbótu, ale právě i obytného přívěsu, který by u něj dával asi největší smysl.

Zvenku geometrické tvary, zevnitř modulární uspořádání

Konstrukce s trochu UFO vzhledem je tvořená skořepinou z hliníku o síle pěti milimetrů, do níž jsou vsazena zesílená okna různých tvarů. Na střeše má P.O.D. nosná oka, aby se dal přenášet jeřábem (nebo třeba vrtulníkem), dole zase „nohy“, které slouží jako univerzální kotvící systém. Základní model má rozměry 5,1 x 2,5 x 2,5 metru, ale existovat budou i větší verze – sedmimetrová a devítimetrová. Nejvyšší světlá výška uvnitř je 201 centimetrů, takže se zde bez problému postaví dospělá osoba. Hmotnost nejmenší verze je těsně přes jednu tunu.

Vnitřní uspořádání je standardně symetrické, počítá uprostřed s průchodem a pracovním prostorem/kuchyňkou. Po stranách se může nacházet buď dvojice lavic ve tvaru písmene V, které se dají předělat na lůžka, případně jedna lavice a koupelna s toaletou naproti. Ve verzi karavan je pak větší kuchyňka za cenu menší toalety a větší varianty nabízí mnohem více místa s různým řešením – celý koncept je zkrátka velmi modulární.

Levná obytná auta i luxusní karavany za miliony. Nabídka v bazarech je velká

Výrobce hovoří také o solární panelech na střeše, které by zajistily do jisté míry soběstačnost i při využití mimo dosah zdroje elektřiny. P.O.D. má samozřejmě zabudovanou baterii s měničem, takže zvládne napájet třeba malou ledničku, televizi, počítač nebo USB zařízení. Nechybí ani osvětlení či audiosystém. Dveře jsou dvoudílné – hlavní část se vyklápí vzhůru a pod ní se vyklopí nástupní schůdky.

Dreadnort Boats nabízí řešení na míru podle potřeb zákazníka, ale problémem je velmi vysoká cena. Ta začíná na 98 tisících novozélandských dolarech, což je v přepočtu zhruba 1,3 milionu korun.