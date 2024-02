Závodníci z celé České republiky přijíždějí každoročně do Soběslavi na Táborsku, kde místní Automoto klub a Veteran car club pořádá Off-road fichtel day. Letos se tato oblíbená akce motorek slabších kubatur uskutečnila již potřiadvacáté. A přece jen byla v něčem jiná. Z letiště, kde se léta konala, se musela přesunout do areálu Autokempu Karvánky.

V Autokempu Karvánky v Soběslavi na Táborsku se v sobotu 17. února 2024 jel oblíbený závod Off-road fichtel day. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Celkem se na Off-road fichtel day registrovalo 77 jezdců, z toho 55 „Klasiků“. Návštěvníci si odpoledne užili vytrvalostní závody kategorie Klasik a Sport a o adrenalinové zážitky nebyla na podmáčené trati u řeky Lužnice nouze.

Jak řekl ředitel závodu Petr Sluka, vše klaplo na jedničku. „Premiéra v Autokempu Karvánky se povedla. Trochu jsme se obávali, že to lidé nebudou moci najít. Nakonec vyšlo i počasí,“ hodnotí.

Off-road fichtel day se konal v sobotu 17. února:

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Změna lokality závodu byla nutná kvůli výstavbě nových hangárů Aeroklubu Soběslav. „Je to život. Plocha letiště byla zastavěna a náš podnik by se tam už nevešel. Kemp Karvánky má nový nájemce a je tu i skvělé občerstvení, tak jsem se toho rozhodli využít. Závodníků nám trošku ubylo, ale to vůbec nevadí,“ dodal Sluka.

Tradičně vítězů se v Soběslavi vyhlašuje také nejstarší jezdec a největší prasák. Soutěž je pro všechny věkové generace, od nejmladších dvanáctiletých až po starší šedesáti let. V posledních letech také častěji závodí i ženy.

Třikrát ležel v blátě

Sportovní tým Motosport Chýnov letos nasadil tři jezdce. Nejúspěšnějším byl jednadvacetiletý Tomáš Novotný, který si v kategorii Sport dojel pro stříbro. „Je to super, nevěřil jsem, že v nových podmínkách to dopadne tak dobře. Mám z toho velkou radost. Musel jsem si na novou trať zvyknout. Když jsem vjížděl do prvního kola, nevěděl jsem vůbec, co mě čeká,“ přiznává v cíli s dovětkem, že se po čtvrt hodině zorientoval.

V blátě se Novotný ocitl hned třikrát. "Dvakrát jsem spadnul sám a jednou mě zavřel soupeř," vypočítal. Nejtěžšími úseky podle něj byly dva dolíky v blízkosti řeky. „Tam to bylo nejvíce rozbahněné a pak potrápila i místa s vyjetými kolejemi,“ podotýká závodník, který v Soběslavi už několikrát exceloval.

Dosud byl dvakrát první, jednou druhý. „Teď jsem znovu druhý, takže z Off-road fichtel day už mám čtyři věnce, celkově jsem závod jel asi šestkrát nebo sedmkrát,“ odhaduje Novotný.

Tomáš je podle manažera týmu Motosport Chýnov Evžena Zadražila na fichtlech v rámci republiky špička. „Výborně nás reprezentuje, podává perfektní výkony. Jsem rád, že se mu dnes v podstatě skoro na domácí trati podařilo zajet krásné druhé místo ve velké konkurenci,“ hodnotí svěřence hájící chýnovské barvy.

Bahno nesmí zaschnout

A co bude teď s Tomášovou motorkou zanesenou hutnou vrstvou bahna? „To je tak na hodinu práce, musí se celá rozebrat. Tímto závodem jsme ji jako by odstavili a budeme ji připravovat na novou sezonu. Myje se za mokra, bahno nesmí zaschnout, musí se to udělat hned,“ směje se Novotný.

Jezdí se lépe v bahně, na suchu nebo na sněhu, zajímal se ještě Deník. „To je hodně individuální, každý má rád něco jiného, ale v bahně to člověk prostě musí umět. Je to fyzicky náročné, řekl bych, a v tomhle tempu je umění dojet do cíle,“ uzavírá jednadvacetiletý jezdec.