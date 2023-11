Po velice úspěšné první jízdě Oldtimer Expressu už je nachystaná druhá. Tentokrát bude cílem vytrvalostní jízdy v olympijském roce 2024 symbolicky hlavní město Řecka a slavný Olymp. Účastníci absolvují přes 2 400 kilometrů v pěti etapách.

Start první jízdy Oldtimer Expressu v Praze. | Foto: Se svolením Odltimer Expressu

Oldtimer Express 2023:

Podle slov organizátora jízdy českých veteránů Josefa Zajíčka zamíří konvoj Oldtimer Expressu do Atén na jaře. První ročník zavedl účastníky po stopách slavného vlaku Orient Express do Istanbulu. V olympijském roce 2024 se posádky vozů starších 30 let symbolicky vydají až na slavný Olymp. Informuje o tom web Cesta do Olympie. Trasa, která bude opět startovat v Praze, je pro rok 2024 rozdělena na pět etap. Ty účastníky provedou rakouskými Alpami, pobřežím Chorvatska, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Albánií a samozřejmě Řeckem.

Na jízdu dlouhou 2 439 kilometrů se posádky vydají 4. května, ale celá jízda začne ve skutečnosti už o den dříve.

Start je po Zlatém volantu

V předvečer startu se účastníci setkají na slavnostním večeru ankety Zlatý volant, který je jedním z partnerů Oldtimer Expressu a díky tomu na startu nebudou chybět ani hvězdy motorsportu.

„Přesné místo startu i osobnost, která naši jízdu odstartuje, zatím prozradit nemohu, ale jisté je, že to bude pro účastníky i diváky určitě velký zážitek,“ slibuje Josef Zajíček, který Oldtimer Express vymyslel se svým tureckým obchodním partnerem.

Start letošní jízdy Oldtimer Express v Praze.Zdroj: Se svolením Odltimer Expressu

První ročník vytrvalostní jízdy zamířil letos na jaře do Istanbulu a na slavnostním startu u Národního technického muzea na Letné nechyběl například legendární norský rally jezdec John Haugland, nebo turecký velvyslanec Egemen Bagis.

Jízda 23 českých veteránů pak vyvrcholila společným příjezdem na náměstí k mešitě Hagia Sophia v sobotu 20. května.

Zajímavé zastávky a vlastní olympijský oheň

Na účastníky druhého ročníku, který startuje 3. května, čekají opět minimálně stejně nevšední zážitky. Už po cestě, která posádky provede rakouskými a slovinskými Alpami, jadranským pobřežím a divokou Albánií je připraveno několik zajímavých zastávek. Jednou z nich bude například soutěžní jízda pravidelnosti na závodním okruhu Grobnik v Rijece. V páté etapě se pak účastníci zastaví přímo na Olympu pro vlastní olympijský oheň. Celou jízdu auta zakončí 10. května v Aténách, kde závod vyvrcholí slavnostním vyhlášením a společným galavečerem.

Pozor, jedou Češi. Cestu jim umetla turecká policie, s krávami si poradili sami

„V prvním ročníku dorazilo do cíle všech třiadvacet posádek a věřím, že i letos budeme stejně úspěšní. Máme velmi zkušený servisní tým, který vždy okamžitě vyřešil všechny technické komplikace účastníků. Pro cestu jsme navíc zvolili opět jarní termín, který je pro jízdu historických aut a jejich posádek ideální,“ vysvětluje Josef Zajíček nezbytné podmínky pro takto dlouhou cestu veteránů.

Je vypsána nová kategorie

Jízdy se mohou zúčastnit auta nad 30 let, ale oproti loňsku je vypsána ještě zvláštní kategorie Classique Unique pro automobily starší padesáti let. Vítěz kategorie pak získá jedinečné hodinky z české manufaktury ROBOT, navržené a vyrobené speciálně pro tuto akci.

Účastníci jízdy do Istanbulu v cíli.Zdroj: Se svolením Odltimer Expressu

„V první ročníku jsme měli velice pestré startovní pole. Mimořádný výkon předvedl Ivo Tůma se svou Octavií z roku 1960, kterou zrekonstruoval až těsně před závodem, nebo Alois Krejčí se Škodou Tudor Roadster z roku 1951, který byl nejstarším účastnickým vozem. Jedním z nepřehlédnutelných vozů byl pak Rolls-Royce Corniche, kterým jel Jiří Jirovec, bývalý závodník, sběratel historických rallyových vozů a majitel společnosti Invelt,“ vyjmenoval Josef Zajíček některé z účastníků jízdy ročníku 2023.

Pojede i Samohýl, největší sběratel historických vozů

Pro ročník 2024 se k Oldtimer Expressu rozhodl připojit i Ladislav Samohýl, největší sběratel historických vozů v České republice.

„Mám velkou radost, že tak významná osobnost veteránistické scény, jako je pan Samohýl, bude jedním z našich partnerů a věřím, že další ročník přiláká minimálně stejně pestrou směsici vozů i posádek, která spolu zase vytvoří skvělou partu,“ uzavřel Zajíček.

Na cestě k cíli jízdy 2023:

Co je Oldtimer Express?

Je to jedinečný vytrvalostní závod klasických vozidel. Absolvovat dálkovou trasu, delší než dva tisíce kilometrů v historickém autě starším více jak 30 let, je výzva, kterou nebude lehké překonat a je určena pro opravdové odvážlivce. Ještě nepřekonatelnější ale budou zážitky, které si účastníci z této cesty přivezou.

Na webu jízdy Odltimer Express je možné se také dočíst, že to není jen nějaká nedělní vyjížďka, ale cesta, kterou by měl ujet každý motorista, aby prokázal, že jeho vůz není jen na krátkou jízdu do nedaleké cukrárny. Trasa jízdy vede po moderních silnicích se servisním doprovodem, ale i tak není o dobrodružství nouze.