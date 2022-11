Podívejte se na video ze spanilé jízdy za Paula Walkera v Ostravě před osmi lety

Zdroj: Youtube

„Bylo to někdy před deseti dvanácti lety, když jsem byla na stáži v Londýně. Na jedné akci jsme potkali právě Paula Walkera, který tehdy pořádal charitativní akci pro děti z chudých rodin. To jasně ukazuje, že to byl nejen krásný chlap, herec, ale i dobrý člověk,“ říká Natálie.

Na amerického herce, jenž zemřel v roce 2013 při automobilové nehodě, vzpomíná s láskou. „Byl to miláček můj i celé naší rodiny. Viděla jsem spoustu jeho filmů, nejen Rychle a zběsile. Třeba Projekt Lazar se mi moc líbil,“ říká.

Na srazy a jízdy, které se konají pravidelně na výročí hercovy smrti (30. listopadu 2013, pozn. red.), Natálie jezdí pravidelně. Jde to pro ni intimní pietní záležitost, kterou hodně prožívá. A vzpomíná. „Dosud jsem žádnou nevynechala. Samozřejmě dva roky nic nebylo kvůli covid, ale první rok jsme jela jízdu na brněnském závodním okruhu, pak se jezdilo v ulicích Brna. No a letos jsem poprvé v Ostravě. Tak jsem zvědavá, jak to bude,“ říká Natálie.

