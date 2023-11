Nejvyšší představitel automobilky Hyundai v České republce Martin Saitz odpovídal na naše otázky v rámci seriálu rozhovorů Osobnosti českého automobilového světa.

Martin Saitz je v čele tuzemského zastoupení korejské automobilky | Foto: Se svolením Hyundai

Čísla registrací ve statistice Svazu dovozců automobilů ukazují, že se letos v Česku zájem o nové osobní vozy zvýšil. Je to ale dlouhodobý trend?

Bohužel ne. Nárůst ve statistice je způsoben hlavně tím, že z továren přicházely vyrobené kusy, které si zákazníci objednali již vloni. A ty se pak během prvního a druhého čtvrtletí skutečně registrovaly do provozu. My jsme třeba takových aut nedodaných v řádném termínu měli jedenáct tisíc.

Nyní tedy zájem o nová auta v Česku poklesl….?

Ano, je to tak tak. Nejvíce pociťujeme ochlazení zájmu u soukromé klientely, ale ani firmy nemají nyní moc chuť utrácet za nová auta.

Jaké uvádějí důvody?

Nejsou si jisti, jak na ně ekonomicky dopadnou chystaná vládní úsporná opatření, určitý odklad nákupu nového auto mohly způsobit také debaty o podobě nové emisní normy Euro 7. Hlavně ve smyslu, zda se už nyní rozhodnout pro elektrické vozidlo nebo ještě setrvat u aut se spalovacím motorem.

Dobrou zprávou pro ty, kteří přesto auto chtějí získat právě teď je ale fakt, že auta už nezdražují. Nebo to vidíte jinak?

Ano, auta přestala zdražovat. Prakticky všechny značky mají nyní poměrně velkou zásobu skladových vozů. Dokonce se vrátily slevové akce nebo má alespoň zákazník možnost získat novou generaci daného modelu za stejnou cenu jako tu starou, případně získat bez příplatku lepší výbavu. Myslím si, že tento trend potrvá ještě zhruba do poloviny příštího roku.

Martin Saitz: Narodil se v rce 1965. Vystudoval strojní fakultu na pražské ČVUT, po škole nastoupil jako konstruktér dieselelektrických motorů v ČKD Lokomotivka. Poté přešel jako auditor do společnosti PwC, v roce 1997 se stal manažerem českého a poté polského zastoupení automobilky Volvo Cars. Pět let pracoval ve Škodě Auto, měl zodpovědnost za severo-západní trhy, později pracoval jako šéf prodeje pro Českou republiku. Vrcholové manažerské pozice vystřídal i v dalších automobilových značkách, několik let působil jako manažer v českém BMW či slovenském zastoupení Hyundai a českém a slovenském Mitsubishi Motors. Byl také ředitelem obchodníka s auty Autobinck. Do vedení importu Hyundai ČR nastoupil v dubnu 2019. Je ženatý a má dvě děti.

Pro vás je určitě konkurenční výhodou, že stejně jako třeba Škoda prodáváte zákazníkům u nás hlavně auta vyrobená v Česku. Jaký mají podíl produkty z Nošovic na vašich celkových prodejích.

Bývalo až 75 procent, letos je to zatím přibližně sedmdesát procent. Závislost na produktech z Nošovic je významná. Nejprodávanější zůstává model i30, který mají v oblibě jak soukromníci, tak i firmy, v závěsu je Tucson. Ten je velmi úspěšný právě u soukromých klientů. Tam dokonce porážíme i obdobně velký model tuzemské značky. Výrobky z Nošovic mají už tradičně skvělou pověst i díky vysoké kvalitě, která je tam nastolená.

Teď už je opravdu rodinná! Test nové generace Hyundai Kona

Už není tajemstvím, že oba tyto modely z Nošovic projdou příští rok modernizací. Můžete o tom něco prozradit?

Budou to opravdu zásadní vylepšení, například u Tucsonu proběhne zásadní změna v interiéru, u i30 bude kromě designu vylepšený infotainment a podstatně se zlepší výbavy. I to nejlevnější provedení bude mít ve výbavě podstatně více záležitostí než v současnosti. Výroba obou novinek z Nošovic začne v dubnu, takže od května budou nový Tucson i i30 k dispozici zákazníkům.

V Nošovicích se začne vyrábět inovovaný model TucsonZdroj: Se svolením Hyundai

V Nošovicích se vyrábí rovněž elektrická verze Kony, která je právě teď vaší největší novinkou. Myslíte si, že toto auto má potenciál změnit myšlení české veřejnosti, která je dosud k elektromobilům poměrně skeptická?

My máme v nabídce již poměrně širokou škálu elektromobilů a letos jsme jich dohromady do konce října předali přibližně pět set. Ovšem právě Kona má potenciál na to, aby se příští rok stala ze všech našich elektromobilů tím nejžádanějším. To proto, že se vyrábí u nás, takže čas od objednávky do dodání bude mezi dvěma až čtyřmi měsíci. Navíc, je to už skutečně plnohodnotný rodinný vůz s dostatečným prostorem a s opravdu reálným dlouhým dojezdem.

Byl byste pro to, aby se u nás zavedly nějaké podpory, které by zákazníky přece jen přivedly k většímu zájmu o elektromobily?

Můj názor je, že podpory pro elektrická auta u nás nebudou, případně jen v nějaké malé omezené míře a ne pro fyzické osoby. Ale poměrně jistě se můžeme dočkat vládních investic do zlepšení infrastruktury, což přislíbil i ministr dopravy Kupka. A smyslem je umožnění provozu těchto ekologických vozidel po celém území republiky.

Nové Hyundai Santa Fe mění dnešní pořádky, Ve výbavě má i dezinfekční přihrádku

Elektromobilita se dnes automaticky bere tak, že jde o bateriová vozidla. Vy ale nabízíte i Nexo, což je auto s pohonem vodíkovými palivovými články. Moc se jich zatím neprodalo. Hodláte ho nabízet i nadále?

V tomhle případě nám opravdu nejde o dosažení nějakých rekordních prodejních čísel. My Nexo nijak netlačíme, Jsme si vědomi, že takové auto se dá jen obtížně provozovat, protože fakticky není potřebná infrastrukutura. Pro nás je to tedy určitá forma demonstrace technologie vyspělosti značky v oblasti techniky. A současně věříme, že vodík do budoucna svoji roli hrát bude. I proto dostane Nexo facelift, ale ještě důležitější je oblast nákladní a autobusové dopravy. Hyundai Motor Group jednak dováží do Evropy svá vodíková nákladních vozidla. A vývoj pokračuje dále. Nová generace palivových článků bude mít jednak o třetinu menší rozměry než ta stávající jednak skoro dvojnásobnou účinnost.

Palivové články navíc nabízíme i konkurenci. Dodáváme je Ivecu pro autobusy a tedy se možná dočkáme vodikového autobusu také z Vysokého Mýta.

Interiér modernizovaného Tucsonu je hodně změněnýZdroj: Se svolením Hyundai

Kromě osobních nabízíte také užitková vozidla. Budete mít také elektrické dodávky?

Jdeme postupnou cestou. Zatím je prvním krokem opouštění dieselových motorizací zejména u Starie, což nastane již příští rok. Tento model pak bude pohánět hybridní jednotka a později nabídneme i plně elektrickou verzi. Dokonce s omisetvoltovou architekturou, což umožní velmi rychlé dobíjení. A už se také připravuje o třídu menší dodávkový vůz než je Starie. A ten bude od samého počátku výhradně elektrický. V tomto případně se ale bavíme o horizontu nějakých tří až čtyř let.

Již jsme naznačili novinky, které budete mít příští rok z nošovické továrny. Co ale přichystaly výrobní závody v Koreji, připadně Turecku?

Určitě musím zmínit novou generace Santa Fe se zcela novým designem a interiérem odpovídajícím prakticky prémiovému segmentu. Přijede v závěru prvního pololetí. Dále sportovní elektromobil Ioniq 5N, který bude k dostání již na počátku příštího roku a nabídne až 650 koní. I běžný Ioniq 5 dostane příští rok facelift. Zásadní vylepšení bude rovněž u typu Bayon.

Obliny zaujmou a zpříjemní jízdu: Test elektromobilu Hyundai Ioniq 6

Během modernizací zmíněných vozů i30, Tucson nebo Bayon se žádné vyšší míry elektrifikace jejich pohonných jednotek nedočkáme. Kdy vlastně ukončíte produkci vozů se spalovacími motory?

Jednoznačným termínem je rok 2035. Možná to nastane dříve, ale dokud budou mít zákazníci významný zájem o auta s motory s vnitřním spalováním, tak je budeme vyrábět a prodávat.

První novinkou příštího roku bude rychlá verze elektromobilu IoniqZdroj: Se svolením Hyundai

Jste v současné době aktivní v mnoha oblastech sportu. Budete pokračovat v partnerství s fotbalovým svazem a v motorsportu?

Druhá jmenovaná oblast nám přináší radost. Například námi podporovaný okruhový tým Janík Motorsport letos získal titul šampionů středoevropské zóny cestovních vozů. Uvažujeme také o vstupu do rally. Ze zcela jiného ranku je úspěch posádky Michal Žďárský – Jakub Nábělek, kteří se stali evropskými mistry v závodech ecorally.

A co se týká fotbalu, Tam máme partnerství do konce Eura v příštím roce. Poté uvidíme, jak to bude dále.

A neovlivní vás nedávná aféra fotbalistů v olomouckém klubu?

Nepotěšilo nás to, ale více se k tomu vyjadřovat nechci.

Nový Hyundai i20 má české ceny. Populární motor mu nakonec zůstal

K navyšování prodejů samozřejmě potřebujete kvalitní a dostatečně početnou dealerskou síť. Jste spokojeni se současným počtem prodejních míst a jejich umístěním?

Stejně jako letos, kdy jsme rozšířili naši síť o čtyři místa (Praha, Brno,Ostrava a Plzeň), budeme příští rok navyšovat počet našich prodejen. Počítáme s minimálně třemi. V současné době máme 60 prodejních a 62 servisních míst. Cílový zájem je 65 prodejních míst na území České republiky.

Na některých evropských trzích působí společně s Hyundai a Kia také třetí koncernová značka, což je Genesis. Chytáte její uvedení také u nás?

V současné době se vedou jednání, zda by nebylo vhodné její produkty oficiálně nabízet v regionu Polsko, Česko a Slovensko. Brzy se rozhodne a doufáme, že zhruba mezi lety 2025-2026 by se tady vozy s tímto logem mohly prodávat a servisovat.