Auta od Porsche rozhodně nikdy netrpěla na nedostatek výkonu, pořád ale platí pravidlo, že „víc je víc“. I proto automobilka před pár dny odhalila nový a vpravdě fantastický vůz, který je nejvýkonnějším sériovým Porsche, co kdy sjelo z výrobních linek. Taycan v provedení Turbo GT ovšem není jen tím. Je i vozem, který nová elektrická automobilová éra potřebuje.

Mnoho lidí má na elektromobily vztek, neboť se jedná o auta, která jsou pro ně v danou chvíli hůř dostupná a složitěji provozovatelná než stávající auta spalovací. Jednou z cest, jak si mohou elektromobily napravit svou reputaci a vetřít se do přízně, je zvýšit zájem na těch frontách, kde nerozhoduje jen rozum. Elektrická auta zkrátka potřebují víc „aut z plakátu“. A nové Porsche je naprosto perfektní elektrické auto z plakátu.

Podívejte se na tu okřídlenou siluetu sportovního sedanu, který je na jednu stranu nezaměnitelně Porsche, zároveň ale dává najevo příslušnost k nové éře. Zejména v „komunikační“ fialové barvě (komunikační barva je ta, která se objeví na tiskových snímcích a automobilka s ní pracuje i v reklamních materiálech) vynikne nejostřejší Taycan Turbo GT přímo luxusně.

Jak už padlo v úvodu, jedná se o nejvýkonnější sériové Porsche historie. V řeči čísel to znamená šílený maximální výkon 1 108 koní a točivý moment 1 340 Nm. Hodnoty jsou to nevídané, ovšem je potřeba dodat, že je to s nimi trochu složitější.

Podívejte se na rekordní kolo Taycanu Turbo GT na bájném Nürburgringu:

Vůz vybavený dvěma elektromotory nabízí při standardních jízdních situacích výkon 789 koní. Jsou ovšem dva způsoby, jak výkon krátkodobě zvýšit. Uváděného maxima 1 108 koní dosáhne vůz při použití funkce Launch Control, která se stará o nejrychlejší možný rozjezd z místa. V takovém případě trvá sprint z nuly na sto jen 2,3 sekundy, případně 2,2 sekundy, pokud je vůz vybaven odlehčujícím a aerodynamickým paketem Weissach. Porsche uvádí dokonce i zrychlení z nuly na dvě stě kilometrů v hodině, a ten trvá 6,6 sekundy, případně 6,4 sekundy s paketem Weissach.

Druhým způsobem, jak výkon krátkodobě zvýšit, je aktivování režimu Attack Mode. „Útočný mód“ se zapíná stisknutím pravého pádla pod volantem a přidá 163 koní po dobu maximálně deseti sekund. Na elektrické auto je obdivuhodná i maximální rychlost – bez paketu Weissach činí 290 km/h, s tímto paketem dokonce 305.

Za svoje výkony vděčí vůz mimo jiné i nové elektronice. Na zadní nápravě je použit nový pulzní měnič s maximálním proudem 900 ampér a navzdory ohromujícím výkonům je tu pořád dojezd na jedno nabití baterie 555 kilometrů. I když těchto hodnot dosáhnete pouze tehdy, když onen výkon moc nevyužijete.

Rekordní čas zajel Taycan i na okruhu Laguna Seco. Podívejte se na video:

Ze světa vrcholné automobilové techniky jsou i další prvky a parametry. Standardně má Taycan Turbo GT aktivní podvozek Porsche Active Ride, na jednadvacetipalcové ráfky obouvá speciální pneumatiky a brzdy jsou kompozitní keramické, šetřící neodpružené hmoty auta. Už standardně je na voze taky spousta karbonových dílů šetřících hmotnost – oproti dosud nejrychlejší verzi Turbo S prý 75 kilogramů, byť absolutní hodnoty Porsche nezveřejnilo.

Zmiňovaný paket Weissach posouvá orientaci vozu dál na závodní okruh. Kvůli úspoře hmotnosti zmizela z interiéru zadní sedadla a taky část tlumících hmot. Namísto malé odtrhové hrany se pak objevilo na víku kufru velké přítlačné křídlo, které spolu s předním difuzorem a aerodynamickými změnami na spodku auta vytváří přítlak 220 kilogramů.

Vedle toho, že je Taycan Turbo GT ideálním autem z plakátu, je také držitelem dvou traťových rekordů. Vývojový jezdec Porsche Lars Kern zajel Severní smyčku Nürburgringu za 7:07,55, čímž překonal starší čas Taycanu Turbo S Sport o 26 sekund. Nové provedení je tak na Nürburgringu nejen nejrychlejším elektrickým vozem s homologací, ale i nejrychlejším čtyřdveřovým vozem obecně. Druhý rekord pak pochází z okruhu Laguna Seca v americké Kalifornii, kde Kern zajel čas 1:27,87 – opět je z toho nejrychlejší čas pro homologovaný elektrický vůz. Na videa z obou rekordních kol se můžete podívat výše.

Zbývá už jen poslední aspekt, a tím je cena. Samozřejmě, že vrcholné modely Porsche nepřijdou levno, ale i tady dělá vrcholný Taycan velkou službu vlastně všem elektromobilům. V poměru ceny a výkonu totiž strčí do kapsy prakticky libovolný supersport se spalovacím motorem. Cena v Česku začíná na částce 6 164 103 korun včetně DPH. A to za auto s maximálním výkonem přes tisíc koní, které drží dva traťové rekordy, vlastně vůbec není špatná suma…