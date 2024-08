Radek Pecák dnes 05:48

Automobilka Tatra ukončila výrobu osobních vozů přesně 102 let od zkonstruování prvního modelu Präsident. Posledním typem byl 700, který ovšem jen dále rozvíjel koncepci Tatry 613 z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Je to rozhodně nejvzácnější typ sériové osobní Tatry, protože se jich vyrobilo jen 63.