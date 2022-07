Přestože v Česku není podobný koncept zatím příliš rozšířený, v zahraničí už ho začínají objevovat například digitální nomádi, mladé páry nebo naopak starší manželé, jimž děti vylétly z hnízda a kteří si mohou dovolit přesídlit na letní sezónu do přírody. V současné nejisté době je mobilní domek také vítaným řešením pro majitele pozemků, kteří se nechtějí pouštět do stavby.

Ekologie a styl v jednom

Na počátku bylo – jako u mnoha jiných startupů – marné hledání vyhovujícího produktu na trhu. „Já a můj společník jsme tenkrát nenašli dodavatele, který by se nám trefil do vkusu, a tak jsme se rozhodli vyrobit si domek vlastní,” vzpomíná Jakub Kolmistr, jeden ze zakladatelů projektu Rolling Homes a současně ředitel pražské reklamní agentury Kreatorium. Nabídka se s jeho představami rozcházela ve velikosti, kvalitě zpracování a ze všeho nejčastěji v designu. „Když vidím, jak se na českých horách množí ošklivé německé mobilheimy, nemám z toho radost. Zkrátka jsem chtěl vytvořit něco, co by bylo přírodní a hezké.”

Mobilní domek, který vznikl podle jeho vlastního návrhu, zaujme v první řadě minimalismem až skandinávského střihu. Chatka složená z dřevěných a skleněných ploch nebude rušit krajinu na břehu řeky, v hustém lese ani na horské stráni. Maximální množství přírodních materiálů je přitom použito i v výrobě. „Jedním z mála plastů, které v domku najdete, je hydroizolace, tu dáváme dvojitou,” říká Jakub Kolmistr. Konstrukci tvoří dřevěné hranoly, tepelnou izolaci deseticentimetrová vrstva ovčí vlny, interiér je obložen topolovou překližkou a na vnější obklad se používá sibiřský modřín nebo nově borovice. „Sibiřský modřín začíná být z logických důvodů nedostatkové zboží,”popisuje podnikatel, proč musí být připraven stále hledat nové možnosti. „Pořád ho sice dovážíme ze Skandinávie, ale je ho tam k dispozici méně a cena narůstá.” Neustálý vývoj a zkoumání probíhá rovněž na poli technologií - aby se domek vešel do hmotnostního limitu 3,5 tuny, musí být každá součástka co nejlhčí. „Momentálně jsme na hranici 3,3 tuny, dvě stě kilo necháváme jako rezervu pro osobní věci,” vysvětluje Kolmistr. „Teď jsme například vyvinuli nový tvar nosníku, který nám na střeše ušetří dvacet kilo. Na každé drobnosti záleží.”

Chytrá domácnost v základu

Přestože zvenčí domek vypadá jako větší maringotka, uvnitř najdete plnohodnotné bydlení. Vstupuje se do obytné části s jídelním stolem, na kterou navazuje kuchyňka a chodbička vedoucí ke koupelně a záchodu. Do ložnice v patře vedou pohodlné schody, nikoli žebřík, který by mohl dělat problémy například dříve narozeným. „První domek jsem navrhoval pro sebe a měl jsem jasný požadavek, aby ke mně do postele dokázal vylézt můj pes,” směje se Jakub Kolmistr. Na otázku, proč neprotáhl patro po celé ploše domku, aby získal více využitelného prostoru, odpovídá: „Nechtěl jsem, aby domek působil stísněně. Myslím, že vzdušnost a prostornost je jedním z jeho velkých benefitů.”

Základní výbava domku zahrnuje chytrou domácnost, která umožňuje řídit spotřebu energie a řadu funkcí obsluhovat na dálku – takto si můžete hlídat například bezpečnost, vnitřní vlhkost nebo zbývající plyn v lahvích. Veškerá elektroinstalace je zároveň připravená na to, aby se připojila na vlastní fotovoltaiku. Domek pak může fungovat zcela nezávisle na dostupnosti sítí. Díky účinné izolaci ho vytopíte jedním polenem v kamnech a bohaté prosklení vám dává pocit skutečného spojení s okolní přírodou. Důmyslné umístění oken navíc umožňuje překvapivě efektivní větrání. Samozřejmostí je vestavěný 5G modem a wifi, předpokládá se totiž, že část zákazníků se bude rekrutovat z řad digitálních nomádů, tedy lidí vydělávajících přes internet.

Alternativa drahé chalupy

Jakmile výroba prvního domku započala, ukázalo se, že jen mezi přáteli obou společníků je slušná poptávka na to, aby začali pomýšlet na rozjezd firmy. V hale poblíž Dobrušky na královéhradecku právě teď finišuje tříčlenný tým zkušených řemeslníků druhý domek a mladá společnost Rolling Homes má v dohledné době o zakázky postaráno. „Zatím neuvažujeme o tom, že bychom rozjížděli masovou výrobu,” říká Jakub Kolmistr. „Důležitá je pro nás kvalita a individuální přístup. Momentálně vracíme většinu výdělku zpátky do vývoje a projekt je pro nás hlavně srdeční záležitost.”

Výrobní hala má kapacitu na souběžnou výrobu tří mobilních domků, postup se průběžně zefektivňuje a zrychluje. „Práce na druhém domku zabere přibližně dva měsíce, třetí už by se měl vejít do měsíce,” plánuje spolumajitel a dodává, že největší problém v tuto chvíli představuje materiál, který je nejen čím dál dražší, ale i čím dál hůře dostupný. Nezbývá než hledat stále nové možnosti, zájem zákazníků totiž bude pravděpodobně spíš narůstat.

Češi jsou národem chalupářů, sehnat chatu či chalupu je však stále těžší. Nabídka je chabá a ceny se šplhají do nesmyslných výšin. „Mám kamarádku samoživitelku se dvěma dětmi a ta by ráda pořídila chalupu, jenže v tuto chvíli by musela zaplatit tři miliony za dům a další dva za jeho rekonstrukci,” naznačuje Jakub Kolmistr, jakou situaci by mohl domek na kolech řešit. „Nějaké peníze sice našetřené má, ale tolik zase ne. Jeden zájemce má krásné pozemky u řeky, ale je to záplavová oblast, kde se žádná stavba nevyplatí.” Mobilní domek může být pro lidi v podobných pozicích ideálním řešením. Za cenu, která startuje na milionu a půl, dostanete nejen plně vybavené bydlení, ale i kompletní servis kolem – dovezení, zapojení a ukotvení. Chatařit tak můžete i na místech, kde byste jinak těžko vyřizovali stavební povolení, a až se vám zalíbí jiný kraj, domek jednoduše převezete.

Vesničky v lese i na vodě

V hale sledujeme, jak řemeslníci dokončují hydroizolaci na druhém mobilním domku. Zbývá jen oplechování a dřevo, a může se zařizovat interiér. Tenhle konkrétní domek bude nějakou dobu fungovat coby předváděcí kousek ve Špindlerově mlýně, konkrétně na parkovišti v Bubákově. Klientka, která ho koupila, by v budoucnu ráda postavila celou vesničku a pronajímala ji hostům. Nápadů, jak domky využít, má Jakub Kolmistr spoustu. „Teď jednáme se zastupitelstvem Deštného v Orlických horách, kde by chtěli postavit vesničku,” nastiňuje některé z plánů. „Rádi by do města přilákali zdravotní sestry, učitele a další profese na zajímavý druh bydlení. Skiareál zase uvažuje, že by nabídl takové bydlení instruktorům, protože už neví, jak je motivovat.” Prozrazuje také, že od plavební správy mají schválený projekt na hausbót, domky Rolling Homes by se tedy mohly v budoucnu objevit i na vodě. „Kvůli výšce domku jsme potřebovali hodně široký ponton, předpis totiž žádá, že musí zvládnout dvoumetrové vlny,” vysvětluje Jakub Kolmistr. „Pro developery je ale projekt hausbótu celkem zajímavý. Jednou tu možná postavíme české Bali.”