Prázdniny v obytňáku: 10 nejlepších tábořišť přímo u vody pro celou rodinu

Vyrážíte na dovolenou obytným autem, ale nechcete se mačkat v přeplněných kempech? Ve spolupráci s portálem Bezkempu jsme připravili seznam soukromých pozemků ke kempování, na nichž to máte ke břehu rybníka či jezírka co by kamenem dohodil.