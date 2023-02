Vloni pan Emil Příhoda, který již 64 let tvoří sbírku automobilů a dalších exponátů připomínajících značku Praga, oslavil devadesátiny. Letos se pak, poprvé ve svém životě, odhodlal prodat jedno vozidlo ze své sbírky. "Jedná se o vůz Praga NDO, který desítky let sloužil pražskému dopravnímu podniku. Lidé z Muzea městské hromadné dopravy v pražských Střešovicích mě už dlouhou dobu přemlouvali, abych jim ho prodal a nakonec jsem tedy vyhověl," uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Deník Emil Příhoda.

Na desítky vozidel z jeho sbírky se můžete podívat do naší fotogalerie.

Bylo to pro něho velmi složité rozhodování, které se na něm podepsalo i zdravotně, říkají lidé z jeho okolí. Navíc je problémem, že podepsaná smlouva o převodu vlastnických práv na tento unikát nemůže bý naplněna. Autobus se totiž, stejně jako mnoho desítek dalších osobních aut, náklaďáků a strojů a celý archiv, nachází již od konce minulého desetiletí v Chomutově.

Minulé vedení Ústeckého kraje podepsalo před léty s panem Příhodou smlouvu na třicetiletou spolupráci. V ní se kraj zavázal, že poskytne vhodné prostory a vybuduje novou expozici Muzea Praga. To staré muzeum, které se nacházelo ve středočeských Zbuzanech, a které pan Příhoda vybudoval společně se svým synem, totiž musel kvůli rodinným majetkovým sporům opustit.

Epidemie přerušila i stěhování muzea Praga ze Zbuzan do Chomutova

Jenže, po přestěhování do Chomutova tam vozidla a další exponáty nehnutě stojí ve starých halách. Nikdo je nerenovuje, budovy zůstávají ve stejném stavu, jako když se do nich převezla. "Bylo by samozřejmě třeba, aby se alespoň hustily pneumatiky a protáčely motory, ale to se neděje," říká pan Příhoda. Tento stav dává do kontrastu s činiteli hasičského muzea ve Zbirohu, kterému zapůjčil hasičské speciály ze své sbírky.

Spěje to k ukončení smlouvy…

Do areálu v Chomutově má od samého počátku jen velmi omezený přístup. Se sbírkou nesmí nakládat, což samozřejmě znamená také to, že nemůže předat pražskému muzeu zmiňovaný autobus.

Projekt na vybudování muzea nové vedení kraje odsunulo na neurčito. Důvodem jsou samozřejmě peníze, kterých je zapotřebí na jiné záležitosti.

Areál Muzea Praga po letech ožil. Vozidla bývalého majitele však postupně mizí

Proto je pan Příhoda v současné době rozhodnut dohodu s Ústeckým krajem ukončit. Jeho představitelé se rozvázání smlouvy také s největší pravděpodobností nebudou bránit. Vyplývá to z vyjádření tiskové mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové: "Celá tato záležitost je momentálně v rukou právníků jak ze strany Ústeckého kraje, tak ze strany rodiny Příhodových. Lze říci, že vše spěje k ukončení smlouvy, což bude výhodné pro obě strany. Rodině to např. umožní okamžitě disponovat s automobily," sdělila na dotaz Deníku.

Co ale bude se sbírkou dále, je zatím ve hvězdách. "Já bych byl moc rád, kdyby se vrátila někam na území hlavního města. Minulé vedení tomu bylo docela nakloněno, uvidíme jak dopadne jednání s tím novým. Určitou pomoc mám přislíbenu také od Ministerstva kultury," uzavírá Emil Příhoda.