V naší galerii si můžete prohlédnout obrázky, které zobrazují současnou verzi ze všech úhlů. Přidáváme i snímky původních prototypů a historické Čechie-Böhmerland.

„Hlavním důvodem změn rámu i dalších součástí byla nutnost výměny motoru,“ vysvětlil exkluzivně pro Deník Petr Knobloch, který za celým projektem Böhmerland 21 stojí. „Původně jsme připravovali agregát splňující emisní normu Euro 4, ale mezitím vstoupil v platnost předpis Euro 5,“ říká.

Přestože se i poté snažili o vyvinutí vlastního motoru, nakonec využili technický základ osvědčeného agregátu jiného výrobce. „Tím je teď kapalinou chlazený dvouválec s kubaturou 800 cm3,“ dodal Knobloch. Výhodou bude větší výkon - zhruba 70 koňských sil.

Nová Čechie - Böhmerland se ukázala v bývalém sídle značky. Vypadá skvěle

Kromě toho se upravovala přední vidlice. „Chtěli jsme vylepšit obratnost a celkové jízdní vlastnosti,“ říká Petr Knobloch. I nadále zůstává stroj jednomístný, přestože po technické stránce by úprava na dvoumístnou verzi nebyla příliš složitá. „Uvidíme, zda o to bude zájem.“

Stejné je to v případě elektrické verze tohoto motocyklu. „Na výstavě ho také budeme ukazovat a posbíráme ohlasy. Zatím si myslím, že na tento pohon u takovýchto exkluzivních motorek zatím ještě nebudou zákazníci. Ale třeba budu překvapen,“ uvažuje.

„Na značkách“ ještě v této sezóně

Z hlediska exkluzivity neplánuje, že by vyrobil více než deset exemplářů nyní prezentované varianty se spalovacím motorem. „Chci, aby ten, který zaplatí nemalou sumu za náš produkt (cena je 1,5 milionu Kč bez DPH), měl ve své sbírce skutečně výjimečný kus,“ vysvětluje. Přesto nevylučuje, že by v budoucnosti mohla vzniknout další několikakusová edice. „Už ale nikoli se vzhledem upomínajícím na tradici značky Čechie-Böhmerland, ale právě naopak - hodně futuristickým,“ připouští.

To, že by se projektování a výrobou motocyklů v budoucnosti zabýval ve větší míře, Knobloch nyní odmítá. „Máme v naší firmě hodně zakázek na výrobu prototypů pro různá průmyslová odvětví. Motocykly jsou a zřejmě i budou jen takovým projektem pro radost,“ tvrdí.

Po skončení výstavy motocykl odveze do příslušné homologační zkušebny, kde projde sérií testů. „Nepředpokládám, že by měly nastat nějaké potíže,“ doufá. Proto by definitivní schválení do provozu mohl motocykl Böhmerland 21 získat ještě v průběhu letošního jara.

Projekt muzea Praga v Chomutově končí. O osudu unikátní sbírky se bude jednat

Pak se postupně vyrobí kusy pro zákazníky. Drtivá většina z deseti plánovaných kusů má již svého konkrétního kupujícího.

Původní Čechie-Böhmerland konstruoval a vyráběl od roku 1924 do roku 1939 podnikatel Albin Hugo Liebisch. Jeden z vyráběných typů byl nejdelším motocyklem světa s délkou 3,2 metru. Na samotném stroji mohli cestovat tři lidé, čtvrtý pak v připojitelné sajdkáře.

Vyráběly se však i sportovní stroje. Právě Böhmerland 21 je ideovým pokračovatelem těchto motocyklů.