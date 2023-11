V libereckém RC parku a areálu Technického muzea v Liberci se před několika dny uskutečnilo rozloučení s uplynulou sezónou v podobě závodu terénních modelů ovládaných radiem. Dráha byla postavena z přírodních materiálů a na své si přišli začátečníci i zkušení řidiči. Jak uvedl Liberecký deník, událost sloužila zároveň i jako kolaudace druhé části RC parku.

V libereckém RC parku se rozloučili s letošní sezonou. | Foto: Deník/Jiří Louda

Závody terénních modelů ovládaných radiem pořádá v Liberci již čtvrtým rokem klub libereckých a jabloneckých modelářů North Climbing Session. Na závodníky čekalo pět drah po dvaceti překážkách. Mezi nimi nechyběly kamenné výjezdy, tunely či lanový most. Událost sloužila zároveň i jako kolaudace druhé části RC parku.

Terenní auta zdolávala nelehkou trať

Zdroj: Jiří Louda

„Další rozšiřování je určitě v plánu. Momentálně chystáme lanový most přes cestu, který spojí obě části parku. Most bude sundavací a budeme ho používat jen na akce. Překážky vznikají spontánně. Kolikrát se nám stalo, že postavenou část rozkopeme, abychom do ní přidali další prvek,“ informoval Jiří Klabík, který má doma dohromady šest modelů. Tři pro sebe a tři pro syna. „Děti od čtyř či pěti let dokážou už auto ovládat. Chceme, aby sem chodily rodiny s dětmi. Aby zde našly vyžití,“ doplnil.

Mezi účastníky závodu nechyběl ani Jakub Jaroš, který se této aktivitě věnuje zhruba tři roky. RC modely ho bavily od dětství. Postavil si první RC auto a jezdil s ostatními modeláři na expedice po okolí. Aktuálně má tři auta. Pro model, se kterým závodil, koupil nápravy a jednotlivé díly, kabinu vytvořil za pomoci 3D tisku. „Jsem rád, že tu něco takového je. Osobně mám radši ježdění v lese, ale je fajn, že tu funguje i dráha,“ řekl.